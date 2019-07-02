«К выходным дожди усилятся»: синоптики рассказали о похолодании в Москве

Комфортная погода, установившаяся в последние дни в Москве, уже в середине недели сменится похолоданием. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди. Как объяснили метеорологи, из-за циклона температура будет держаться ниже климатической нормы. В Санкт-Петербурге также в ближайшее время ожидают дождливую и прохладную погоду. По оценкам специалистов, в июле в городе может выпасть до 120% месячной нормы осадков.

Во вторник, 2 июля, воздух в Москве прогреется до +24 °С. По данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер — западный со скоростью 5—10 м/c, порывы достигают 15 м/c.

Как отмечают синоптики, погода в столице довольно комфортная, но неустойчивая.

«Атмосферные фронты, а с середины недели и близость центра северо-западного циклона обеспечат неустойчивую погоду с дождями и более прохладную, чем бывает в среднем. Фон атмосферного давления останется пониженным», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Холодать будет относительно»

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT пояснил, что похолодание действительно ожидается, но оно не будет критичным.

«Холодать будет относительно, ничего существенного. Пять последних дней июня были ниже нормы на 1,5—4,5 градуса. А вчера было уже на 1,5 градуса выше нормы — тёплый день», — сказал синоптик.

По его словам, со среды по пятницу через Москву будет проходить атмосферный фронт, что приведёт к некоторому ухудшению погоды и снижению температуры.

© Агентство городских новостей «Москва»

«Увеличение облачности, дожди, ветер 10—15 м/c, некоторое понижение температуры. 3 июля по прогнозу +17…+21 °С, в четверг ожидается +18…+20 °С, в пятницу — +14…+19 °С», — пояснил Цыганков.

После прохождения фронта температура начнёт повышаться, в субботу столбики термометров покажут +16…+21 °С , а к воскресенью уже +19…+24 °С.

«Ниже климатической нормы»

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что холодный воздух в центральную часть России будет поступать из Атлантики.

«Причина похолодания заключается в тыловой части циклона, которая откроет доступ более свежему воздуху с северной Атлантики. Поэтому температура будет понижаться. Всю неделю столбик термометра с трудом будет достигать +17…+20 °С», — отметил он в беседе с RT.

Подобные показатели ниже нормы июля на 3—4 градуса, пояснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ближайшие дни температура воздуха будет больше соответствовать середине августа. То есть ночная температура в городе будет около +10 °С, а дневная порядка +20 °С», — рассказала метеоролог.

По её словам, для июля это довольно прохладная погода. В будни дожди будут кратковременными, а к выходным их интенсивность увеличится.

«Погода такая неустойчивая, потому что циклон практически останется над северо-западом Европейской России, он будет высоким. Поэтому фон температуры будет ниже климатической нормы», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что на север центральной части страны циклон принесёт сильный ветер. В МЧС России предупредили, что в Санкт-Петербурге во вторник ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. В ведомстве призвали жителей города по возможности не покидать помещений, закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов, не приближаться к рекламным щитам и деревьям.

Руководитель группы долгосрочных прогнозов отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Миронова сообщила, что в июле в городе может выпасть до 120% от нормы осадков.

«Прогноз звучит так — от 80% до 120% от нормы мы ожидаем в июле», — отметила синоптик, уточнив, что месячная норма осадков для июля в Петербурге — 79 мм.

По её словам, первая половина месяца будет прохладнее, чем вторая.

«Мы ждём циклонический характер погоды в первую декаду. Это значит, что будет облачность, дожди (и могут быть достаточно интенсивные). Мы ждём похолодания, температурный фон будет в первую декаду даже пониженным относительно нормы. Во второй половине месяца ситуация будет немного лучше», — рассказала специалист.

Жаркий июнь

Как рассказали синоптики, июнь 2019 года в Москве оказался на три градуса теплее, чем обычно, но при этом рекорд не побил. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

РИА Новости

© Максим Блинов

«Июнь 2019 года в Москве войдёт в историю метеорологических наблюдений как тёплый. Средняя за месяц температура воздуха оказалась на 3 градуса выше многолетних значений. Но даже при таких высоких показателях июнь 2019 года не вошёл в десятку самых тёплых месяцев за весь ряд инструментальных наблюдений. По интенсивности положительной аномалии температуры он занял почётное 11 место», — отмечается в сообщении.

При этом в конце месяца резко похолодало, за несколько суток выпало около 30% месячной нормы осадков.