Приключения дворецкого Бэтмена и трагикомедия с Александром Палем: какие сериалы смотреть в июле

В июле состоится премьера российского восьмисерийного фильма «БИХЭППИ» с Александром Палем в главной роли. Лента сочетает в себе элементы драмы и комедии и рассказывает о проблемах поколения тридцатилетних. Любителей комиксов ждут сразу две новинки — «Пацаны» и «Пенниуорт». В первой ленте речь пойдёт о спецотряде ЦРУ, который следит за супергероями, а авторы второй картины покажут историю дворецкого Бэтмена — Альфреда Пенниуорта. Также среди релизов месяца — спин-офф «Форс-мажоров» «Пирсон» о политических интригах в мэрии Чикаго и многосерийный ремейк романтической комедии «Четыре свадьбы и одни похороны». Подробнее об этих и других сериалах — в материале RT.

«БИХЭППИ». С 11 июля на ТНТ-PREMIER

На первый взгляд жизнь главных героев сериала кажется идеальной, однако сами они себя счастливыми при этом не чувствуют.

Так, талантливый врач Аркадий возвращается из США, где он жил последние годы, в Россию. Здесь он устраивается работать в престижную клинику на хорошую должность. На новом месте он сталкивается с целым рядом проблем, не имеющих отношения к его профессии. Жена Аркадия Шура вообще изначально была против переезда, но ради мужа и их общего сына согласилась бросить свой небольшой бизнес и сменить место жительства. Ещё один герой фильма — сын главы клиники Евгений, друг Аркадия. Он богат и может купить себе всё, что захочет, но счастья это не приносит.

Сериал состоит из восьми эпизодов и сочетает в себе элементы драмы и комедии. По словам авторов ленты, в ней будет место и для смеха, и для раздумий на важные темы.

«БИХЭППИ» — это взгляд на сегодняшнее поколение успешных тридцатилетних, у которых есть всё, кроме счастья», — рассказал о своём фильме режиссёр Андрей Джунковский.

Главные роли в картине исполнили Александр Паль («Горько!»), Марина Васильева («Мёртвое озеро») и Мария Шалаева («Русалка»).

«Пирсон» (Pearson). С 17 июля на USA Network

В 2017 году компания USA Network объявила о создании спин-оффа к выходящему с 2011 года сериалу «Форс-мажоры», в котором речь идёт о непростых взаимоотношениях между сотрудниками нью-йоркской адвокатской конторы. Новое телешоу рассказывает о жизни одной из главных героинь «Форс-мажоров» — Джессике Пирсон. По сюжету она переезжает в Чикаго, где становится правой рукой мэра Бобби Голека. На новой для себя должности ей предстоит окунуться в грязный мир политики одного из самых криминальных городов США.

Как и в оригинальном сериале, Пирсон сыграла Джина Торрес («Миссия «Серенити»). Роль мэра города исполнил Морган Спектор («Сплит»). На проекте работают семь режиссёров, в том числе Эмиль Левисетти («Библиотекари») и Кевин Брэй («Империя»).



«Пацаны» (The Boys). С 26 июля на Amazon



Супергерои не всегда безупречны с моральной точки зрения. Многие не выдерживают искушения соблазнами, которые несут всеобщая любовь, слава и сверхспособности. Чтобы следить ними и не допустить применения суперсил во зло, в ЦРУ создано специальное подразделение под названием «Пацаны».

В основу картины легла придуманная писателем Гартом Эннисом и художником Дэриком Робертсоном серия одноимённых комиксов от издательства Wildstorm. Попытки экранизировать «Пацанов» начались ещё в 2008 году. Тогда к этой темы обращались Columbia Pictures и Paramount Pictures, однако до съёмок дело так и не дошло. Лишь в 2017 году Amazon Video официально объявила о начале подготовки к производству картины.

Главные роли в сериале исполнили Карл Урбан («Превосходство Борна»), Эрин Мориарти («Закон и порядок: Специальный корпус») и Элизабет Шу («Пираньи 3D»).

«Пенниуорт» (Pennyworth). С 28 июля на Epix

Авторы сериала расскажут о событиях, предшествовавших истории о Бэтмене. Действие в фильме происходит в мрачных декорациях Лондона 1960-х годов. Главный герой ленты — бывший офицер спецподразделения британских вооружённых сил «Особая воздушная служба» Альфред Пенниуорт (Джек Беннон). Он открывает частную охранную компанию, одним из главных клиентов которой становится Томас Уэйн (Бен Элдридж) — отец Брюса Уйэна, которому и суждено впоследствии стать Бэтменом.

Впервые в комиксах DC Пенниуорт появился в 1943 году. Он заменил молодому Брюсу Уэйну его родителей, когда мальчик остался сиротой. Впоследствии он станет его доверенным лицом и дворецким. Этот персонаж появляется практических во всех комиксах о Бэтмене.

По словам продюсера, привычных злодеев DC в лице Фиш Муни, Джокера и Пингвина в сериале заменят образы «классических негодяев британской литературы». Альфреду предстоит столкнуться с потомками Джека Потрошителя и жестокой злодейкой Бет Сайкс.



«Четыре свадьбы и одни похороны» (Four Weddings and a Funeral). С 31 июля на Hulu

В 1994 году на экраны вышла британская романтическая комедия Майка Ньюэлла «Четыре свадьбы и одни похороны» с Энди Макдауэлл и Хью Грантом в главных ролях. Лента получилась очень успешной и собрала в мировом прокате $245 млн при бюджете в $4,5 млн. Главный герой фильма 32-летний Чарльз не спешит жениться. Как-то раз на свадьбе друзей он встречает американку Кэрри. Им предстоит побывать ещё на трёх свадьбах, одна из которых её, а другая — его.

Авторы сериала предлагают по-новому взглянуть на эту уже классическую историю. В центре сюжета четыре друга-американца: Майя, Крейг, Эйнсли и Даффи. После долгой разлуки приятели собираются на свадьбе в Лондоне. И эта встреча меняет их жизни. За реализацию телеверсии взялись режиссёры Тристрам Шапиро, Том Маршалл и Катрин Морсхэд. Небольшую роль в ленте исполнила звезда оригинального фильма Энди Макдауэлл.

No One Saw a Thing. С 31 июля на Sundance

Шестисерийный документальный фильм No One Saw a Thing («Никто ничего не видел») посвящён криминальной истории, произошедшей в США в 1980-х. Тогда жители городка, название которого не уточняется, учинили расправу над местным жителем. Убийство произошло на глазах 60 человек, которые отказались давать показания по этому делу в суде. Они до сих пор утверждают, что не были свидетелями тех событий.

За постановку картины взялся израильский режиссёр Ави Белкин, получивший в 2014 году награду за свой документальный фильм Winding на международном кинофестивале в Хайфе. Производством ленты занималась компания Blumhouse Television.

«Это тот случай, когда правда удивительнее вымысла. Истории, лежащей в основе сериала No One Saw a Thing, нужен страстно увлечённый своим делом рассказчик, такой как Ави Белкин, который на пути к истине ни перед чем не остановится. Курировать проект нам помогает Александра Шива, мы взяли её в команду исходя из успешного опыта работы с ней», — заявил сопредседатель Blumhouse Television Джереми Голд, слова которого приводит портал Deadline.