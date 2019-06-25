Лето впереди: когда жаркая погода вернётся в Центральную Россию

В конце недели погода в Центральной России испортится: ожидаются сильные дожди и понижение температуры. По прогнозам метеорологов, днём в выходные столбики термометров покажут не выше +14 °С. Специалисты отмечают, что из-за прихода циклона резко понизится атмосферное давление. Впрочем, уже к понедельнику воздух прогреется до +20 °С. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, самые жаркие дни в России ожидаются в конце июля — начале августа.

Во вторник в Москве установилась сухая и тёплая погода. Воздух в столице прогреется до +24 °С. К вечеру температура начнёт снижаться, ночью местами термометры покажут +10 °С. В среду ожидается от +19 до +24 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В начале недели синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 7—12 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до 27 июня.

«Пожарная опасность. Период предупреждения — с 15:00 25 июня до 15:00 27 июня. Местами — пожарная опасность четвёртого класса», — говорится в сообщении метеослужбы.

А в Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности вплоть до 8:00 четверга. В Шатурском и Павлово-Посадском районах пожароопасность достигнет пятого класса.

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В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что из-за высоких температур с 4 по 20 июня в Москве возросло потребление воды почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков пояснил, что москвичам было необходимо больше воды для питья и хозяйственных нужд, а городским службам — для полива и орошения улиц.

Арктический холод и африканская жара

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT пояснил, что в ближайшее время в Москву и область начнёт поступать холодный воздух из Арктики. Это приведёт к постепенному похолоданию.

«Сейчас у нас идёт небольшой вынос холода с Арктики, поэтому на неделе мы плавно опускаемся к температурной норме. Где-то в субботу будет даже на один градус ниже нормы. Сегодня у нас будет без осадков, до +24 °С. Завтра и послезавтра потихоньку будет подходить атмосферный фронт», — пояснил он.

В ночь на среду ожидается переменная облачность и без осадков, температура в ночные часы составит +10…+12 °С. Днём 26 июня возможен небольшой дождь, но температура будет вполне комфортной — до +22 °С. Ближе к четвергу жители региона почувствуют влияние циклона. Днём возможен ливень и усиление ветра, к вечеру сохранится облачность. Велика вероятность осадков. В пятницу в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +19 °С.

По словам Цыганкова, в снижении температуры нет ничего удивительного: ведь практически в течение всего месяца температура была выше нормы.

«Весь июнь была аномальная жара — как раз от влияния Африки и Индии. 7, 8, и 9 июня у нас была температура выше нормы на семь градусов. В июле (примерно с 5-го числа) к нам начнёт возвращаться эта жара», — заключил синоптик.

Отметим, что в ближайшие дни в континентальной Европе установится сильная жара — высокие температуры принесут ветры из Африки. В некоторых регионах воздух прогреется до +40 °С и выше. Жаркая погода ожидается в Париже, Мадриде, Берлине, Брюсселе, а также столицах Восточной Европы.

«Сентябрьские нормы»

О резкой перемене погоды ранее сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столичный регион и Центральную Россию «в конце недели придёт осень».

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«А самое «вкусное» нас ждёт в пятницу и субботу, когда пойдёт центр циклона, а потом (к субботе) циклон развернётся своей тыловой частью. Стоит ожидать ливней. За пару дней, наверное, выпадет как минимум половина месячной нормы. Это очень много. Таких дождей мы давно не видели», — пояснил RT Тишковец.

Он также добавил, что прогнозируется «очень неприятный, промозглый, северный ветер» с порывами до 15—20 м/с. В пятницу, 28 июня, температура упадёт до +12…+17 °С. По его словам, «это уже сентябрьские нормы». Самыми же холодными днями будут выходные — +10…+14 °С в дневные часы. В ночь с субботы на воскресенье воздух прогреется лишь до +5…+10 °С.

Ведущий специалист центра «Фобос» также предупредил, что в центральной части России ожидаются резкие скачки атмосферного давления.

«Ещё один негативный фактор — «барическая пила». 724 мм ртутного столба будут показывать барометры в пятницу, когда мы окажемся в центре циклона. Именно там будет самое низкое атмосферное давление. То есть сейчас у нас 757 мм рт. ст., завтра — 755 мм рт. ст., а потом резкий обвал: в четверг — до 733 мм рт. ст, а в пятницу — до 724 мм рт. ст. Такие колебания (на 30 мм рт. ст.) — это самое настоящее испытание для метеозависимых людей», — подчеркнул специалист.

К началу следующей недели температура вернётся к летним показателям. Под влиянием антициклона появится солнце. Воздух прогреется до +15…+20 °С, и в основном будет солнечно.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что самые жаркие дни лета в России ожидаются в конце июля — начале августа.