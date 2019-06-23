Тест RT к юбилею Анны Ахматовой

130 лет назад родилась русская поэтесса, переводчица и литературовед Анна Ахматова. Сама она говорила о своих стихах: «Для меня в них — связь с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных». Проверьте, хорошо ли вы помните творчество Ахматовой. Тест подготовлен «Дилетантом» совместно с RT.

Картина Натана Альтмана

РИА Новости

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»