Веяния юности, каннская «Дылда» и постапокалипсис сегодня: главные кинопремьеры недели

В середине июня на экраны возвращается анимационная франшиза студии Pixar «История игрушек». На этот раз герои столкнутся с экзистенциальным кризисом, а статус фаворитов от Вуди и Базза перейдёт к новому персонажу. Кантемир Балагов, тем временем, представляет вторую полнометражную работу «Дылда» о жизни двух фронтовичек в послевоенное время, постановщик «Полароида» Ларс Клевберг — ремейк истории о кукле Чаки, а продюсер «Ла-Ла Ленда» вместе с Эль Фаннинг расскажет о судьбе талантливой английской вокалистки. В числе других премьер недели — мелодраматический альманах о любви к Берлину, триллер о смерти жены Романа Полански Шэрон Тейт и постапокалиптическая драма о трудностях воспитания человека роботом.

«История игрушек 4» (Toy Story 4)



С 20 июня в прокате — новая глава лучшей на сегодняшний день мультипликационной франшизы оскароносных аниматоров студии Pixar.

«История игрушек 4» — один из сиквелов, необходимость которых многими ставилась под сомнение. Повествование в «Большом побеге» завершилось вполне логично, да и продюсеры франшизы уверяли, что очередного фильма ждать от них не стоит. Впрочем, как это часто бывает, в закромах у Pixar всё же нашлись наброски сюжета для новых приключений игрушек.

После показанных в «Большом побеге» событий проходит несколько месяцев. Игрушками повзрослевшего Энди — шерифом Вуди, астро-рейнджером Баззом, девочкой-ковбоем Джесси и остальными — теперь играет Бонни. Малышку вскоре отдают в подготовительный класс, где из утиля она мастерит себе настоящий арт-объект — Вилкинса. Убеждённый в том, что он мусор, Вилкинс то и дело норовит сбежать в корзину. С самоопределением герою пытается помочь Вуди, однако очередной побег несуразного фаворита Бонни приводит обоих в антикварную лавку к ретро-кукле Габи-Габи.

Что произошло, когда живые игрушки оказались в руках у новой хозяйки — в материале RT.

«Детские игры» (Child's Play)



Слэшер «Детская игра» (и его бесчисленные сиквелы) возвёл в ранг авторитетных писателей жанра хоррор сценариста Дона Манчини, а обычной игрушке подарил популярность Фредди Крюгера. Совместно с продюсером оригинальных фильмов Дэвидом Киршнером Манчини собирался перезапустить франшизу о кукле-убийце Чаки, однако ребут так и не случился.

Вскоре о запуске в производство ремейка «Детской игры» сообщили в студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), что Манчини воспринял негативно. Кресло постановщика доверили режиссёру хоррора «Полароид» Ларсу Клевбергу. Спродюсировали картину работавшие над лентой «Оно» Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит.

Фильм Тома Холланда рассказывал о бешено популярной кукле массового производства под ироничным названием Good Guy Doll («Хороший парень»), в которую вселилась душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя. В версии MGM кукла выполнена по последнему слову техники. Её на день рождения мальчику Энди дарит его мать Карен (Обри Плаза). В системе роботизированного Чаки происходит сбой, после чего он трансформируется в машину-убийцу.

«Дылда»



Первой осенью после войны долговязая блондинка Ия (её-то и называют Дылдой), комиссованная с фронта домой из-за контузии, работает медсестрой в госпитале в Ленинграде и воспитывает малыша Пашу. Военное увечье Ии периодически выливается в припадки. Однажды это станет причиной трагедии, а позже к Ие в коммуналку подселится её сослуживица Маша (Василиса Перелыгина). Обе они попытаются начать новую мирную жизнь.

«Дылда» — второй полнометражный фильм российского постановщика Кантемира Балагова. Картина, наряду с предыдущей лентой Балагова «Теснота», стала настоящей сенсацией и получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на фестивале в Канне, а также награду ФИПРЕССИ в этом году.

«Берлин, я люблю тебя» (Berlin, I Love You)



«Берлин, я люблю тебя» — очередная часть цикла фильмов, повествующих о любви к знаменитым мегаполисам (любовное послание уже сняли для Нью-Йорка и Парижа). По традиции лента состоит из нескольких новелл, повествующих о судьбах разных людей. На сей раз точкой сбора историй стал Берлин.

Зрителям расскажут о попытках старого ловеласа (Микки Рурк) соблазнить молодую девушку; о шатких взаимоотношениях между светской леди (Хелен Миррен) и её дочерью-волонтёром (Кира Найтли); о голливудском режиссёре, занимающемся поисками себя, и других занимательных историях. В касте также задействованы Люк Уилсон, Джим Стёрджесс и Иван Реон.

Проектом занимались несколько режиссёров (не обошлось здесь и без Тиля Швайгера). В общей сложности лента получила негативные отзывы: на портале Metacritic у «Берлина» 34 балла из 100.

«За мечтой» (Teen Spirit)



Вайолет (Эль Фаннинг) живёт на английском острове Уайт, обожает петь и мечтает о большой сцене. Певческие таланты она периодически демонстрирует в пабе, за что подвергается нападкам со стороны одноклассников. Не воспринимает всерьёз её мечту и мать, которая предпочла бы видеть Вайолет поющей в хоре при местной церкви. Побег из тисков мрачного окружения и исполнение мечты героиня видит в возможности участвовать в национальном конкурсе талантов Teen Spirit (с англ. — «Дух юности»).

Ещё с выходом ленты «Как разговаривать с девушками на вечеринках» зрители обратили внимание на вокальные данные Фаннинг. Неудивительно, что отразить тинейджерский дух в дебютную режиссёрскую работу актёра Макса Мингеллы («Рассказ служанки») пригласили именно её.

К слову, Мингелла сам написал сценарий к ленте, а вот спродюсировать картину помог работавший над хитом «Ла-Ла Ленд» Фред Бергер.

«Призраки Шэрон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate)



Вот уже десятки лет дело Чарльза Мэнсона не даёт покоя мировой общественности. Упоминания о Мэнсоне встречаются в музыке, о нём пишут книги и по-прежнему снимают полнометражное и документальное кино.

Только в этом году в России ожидаются три фильма, так или иначе связанные с именем Мэнсона: «Так сказал Чарли» (релиз ленты в России состоялся 30 мая 2019 года), «Однажды в Голливуде» и «Призраки Шэрон Тейт» (последние два — об убийствах последователями Мэнсона жены режиссёра Романа Полански Шэрон Тейт).

Если в центре сюжета тарантиновской картины «Однажды в Голливуде» —второразрядный актёр Рик Далтон и его дублёр Клифф Бут (особняк Далтона по сценарию находится рядом Полански, артист знаком с Тейт, и события 1969 попали в фильм), то в ленте Дэниэла Фаррандса сюжет строится вокруг самой Тейт (Хилари Дафф) и её друзей. Акцент в «Призраках Шэрон Тейт» сделан на оживших кошмарах голливудской актрисы, в которых её и друзей убивают сектанты.

«Дитя робота» (I Am Mother)



Робот «Мать» на протяжении многих лет была увлечена процедурой выращивания человеческого эмбриона. После восстания машин среди людей не осталось выживших, и робот-гуманоид растит «Дочь» в изоляции от внешнего мира в специальном бункере. Однажды в поисках убежища к бункеру приходит женщина (Хилари Суонк), которая рассказывает «Дочери» о спасшейся колонии людей.

«Дитя робота» — дебют в полнометражном кино режиссёра Гранта Спьютора. Мировая премьера картины состоялась в январе 2019 года на кинофестивале «Сандэнс». Агрегатором профессиональных рецензий Rotten Tomatoes ленте присвоен 91% «свежести» (зрительский рейтинг — 73%).