Феминизм и бодипозитив в детской: чем примечательна «История игрушек 4»

На следующей неделе в мировой прокат выходит мультипликационный фильм «История игрушек 4» — третий сиквел истории о приключениях легендарных героев студии Pixar. Зрители вновь станут свидетелями похождений тряпичного ковбоя Вуди и космического рейнджера Базза Лайтера в традиционной озвучке Тома Хэнкса и Тима Аллена. Впрочем, на сей раз звание любимой игрушки достанется созданному из одноразового столового прибора Вилкинсу, а авторы мультфильма коснутся социальной повестки, вдоволь поразмышляют на тему самоопределения и развлекут публику отсылками к классическому кинематографу. Осторожно: спойлеры.

Без малого десять лет прошло с момента триумфального выхода третьей части «Истории игрушек». Тот фильм стал финальной деталью, достойно, казалось бы, завершившей мозаику приключений шерифа-ковбоя Вуди (в озвучке Тома Хэнкса) и астро-рейнджера Базза (он говорил голосом Тима Аллена). «История игрушек: Большой побег» с лихвой отбила бюджет в $ 200 млн, собрав в мировом прокате большее $1 млрд и таким образом попав в число самых кассовых мультфильмов в истории.

После столь оглушительного успеха продюсер картины Ли Анкрич уверял, что продолжения этой истории в планах студии нет — ведь и второй сиквел многим казался сомнительной затеей. Но в итоге у Pixar нашлись силы для ещё одного путешествия в мир игрушек.

Официально о запуске в производство новой части «Истории игрушек» The Walt Disney Company объявила осенью 2014 года. Но с оговоркой: новая картина не станет сюжетным продолжением третьей.

Так и вышло — концепция мультфильма в корне изменилась, а вот философия персонажей осталась прежней.

Зрители и критики уже привыкли, что игрушки в этой кинематографической вселенной сознательно и самозабвенно определяют для себя смысл бытия. Он заключается в том, чтобы стать любимой игрушкой ребёнка. От фильма к фильму к базовым ценностям прибавляются новые, герои обретают друзей и врагов, преодолевают неприятности, но остаются верными главной идее.

Красной нитью мотив преданности ребёнку проходит и через четвёртую часть, в которой даже обретает совершенно новые масштабы. На сей раз Вуди с упоением пытается внушить игрушечную (без каламбура) верность новому фавориту девочки Бонни — Вилкинсу. Впрочем, созданный из отходных материалов (вилка, нитка и прочая макулатура) персонаж уже наделён собственным мировоззрением, выраженным красноречивой фразой: «Я вам не игрушка, я отход».

Взгляды Вилкинса на бытие, по сути, не нуждаются в объяснении. И всё же, подверженный экзистенциальному кризису (когда у игрушек всё однозначно и просто) и предпочитающий жить в мусорной корзине Вилкинс безупречно вписывается в круг преданных хозяевам игрушек. У героя грамотно проработана мотивация, которая по мере развития сюжета вполне закономерно претерпевает изменения.

Впрочем, фабула четвёртой «Истории игрушек» основана не только на самоопределении отдельных персонажей: в повествование авторы сумели вплести вопрос выбора между вечным и актуальным (семейные узы), а также между традициями и амбициями, показанными в форме солидарности расцвету женских движений.

Феминизм, бодипозитив и спойлеры

На протяжении трёх фильмов (чуть больше двух, если быть точнее) игрушки принадлежат мальчику Энди. К юбилейной третьей части франшизы (на тот момент «Истории игрушек» исполнилось 15 лет) Энди вырос, и «Большой побег» (для тех, кто пропустил) передал Вуди, Базза и компанию в руки новой хозяйки — Бонни. К слову, в новом фильме чаша весов от привычного доминирования мужских персонажей в разрешении главных конфликтов истории тяготеет к девочкам и куколкам, создающим и тут же преодолевающим разнообразные проблемы.

Рассматривать под этим углом лучше двух главных женских персонажей ленты — фарфоровую куколку Бо и новой героиню — куклу Габи-Габи. По сюжету, первая попадает в категорию кукол-потеряшек после того, как сбегает из магазина антиквариата. Бо встречается с Вуди, когда тот (спасая Вилкинса и стремясь вернуть его Бонни) сбегает от случайной девочки, ухватившей его в том же антикварном магазине, и оказывается на улице.

Вуди замечает радикальные изменения, произошедшие с Бо: она теперь сама себе хозяйка, дружит с армией таких же потеряшек, избегает воспоминаний о прошлом и, наконец, не мечтает вновь оказаться чьей-то любимой игрушкой.

О противоположном грезит винтажная кукла 1950-х Габи Габи. Несмотря на солидный возраст, Габи никогда не была в руках у ребёнка — всему виной заводской брак, из-за которого предложение выпить чашку чая, произносимое встроенным в Габи механизмом, звучит, мягко говоря, устрашающе. К слову, и появление героини в ленте выглядит до дрожи зловеще — внимательный зритель увидит здесь яркий оммаж хоррору Стэнли Кубрика «Сияние».

Кадр из мультфильма «История игрушек 4»

© imdb.com

Познакомившись с Вуди, Габи обнаруживает у него функционирующий звуковой проигрыватель. Она хочет забрать его себе в надежде, что с ним наконец-то станет любимой игрушкой. Попытки присвоить проигрыватель превращаются в шантаж, а Габи — в настоящую злодейку.

Однако цель средства не оправдывает, и Габи не становится любимой игрушкой для своего кумира — девочки Хармони. Куклу настигает катарсис. Она понимает необходимость принять себя любой и не зацикливаться на одном ребёнке.

Погружаются в рефлексию над экзистенциальными вопросами и открывают новые грани в поисках себя Вуди и Базз (рейнджер, к примеру, пытается постичь суть «внутреннего голоса»). Pixar языком и действиями персонажей объясняет, насколько важно научиться уделять внимание не только счастью других, но и своему.

По примеру Вуди и Базза мировоззрение меняют и другие герои: не отработавший некогда маркетинговый план канадский каскадёр-патриот и настоящая звезда картины Дюк Бубум (в озвучке Киану Ривза), олицетворяющий Angry Bird утёнок и спокойный, как удав, кролик (ему свой голос подарил Джордан Пил).

Новые персонажи становятся в один ряд со старыми. Вместе они придают сиквелу свежий виток эмоциональной целостности, унаследованной от предыдущих картин, и намекают: эта лента — одновременно и образец нового уровня анимации Pixar, и поистине душевная, сравнимая с эталонными сказками студии история.