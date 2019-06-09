«Смена поколений»: какие фильмы поборются за главный приз «Кинотавра»

С 9 по 16 июня в Сочи пройдёт юбилейный — 30-й по счёту — открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Как и в предыдущие годы, посетители киносмотра ознакомятся с новыми работами отечественных режиссёров и примут участие в насыщенной программе. Кроме того, у них появится возможность посетить форум киношкол — он включён в программу «Кинотавра» впервые. Откроет фестиваль «Одесса» Валерия Тодоровского, а фильмом закрытия станет «Француз» Андрея Смирнова. В основном конкурсе участвуют 15 картин, шесть из которых сняты режиссёрами-дебютантами.

В воскресенье, 9 июня, в Сочи состоится открытие 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр». В этом году киномарафон продлится до 16 июня.

В программу юбилейного смотра впервые включили форум киношкол. Разнообразить повестку решили по случаю 100-летнего юбилея ВГИКа, а также по причине высокой популярности кинематографического образования в России.

Участниками форума станут семь ведущих киношкол России, среди которых — ВГИК, Московская школа нового кино, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Фестиваль откроет фильм «Одесса» режиссёра Валерия Тодоровского. Главный герой его картины — журналист Борис — вместе с восьмилетним сыном отправляется к родственникам в Одессу. Прилетев туда, Борис узнаёт, что в городе в связи с эпидемией холеры объявлен карантин.

На закрытии «Кинотавра» покажут картину Андрея Смирнова «Француз», снятую по его же сценарию. Действие ленты разворачивается в Москве середины 1950-х. По сюжету на стажировку в московский университет приезжает студент из Франции Пьер Дюран. Здесь он заводит новые знакомства и полностью погружается в культурную жизнь незнакомой страны. Параллельно Дюран разыскивает своего отца — офицера белого движения, арестованного в 1930-х.

© Кадр из фильма «Дылда»

«Специальным событием» киносмотра станет лента Кантемира Балагова «Дылда», получившая награду за лучшую режиссуру в категории «Особый взгляд» на Каннском фестивале. Фильм основан на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. События в картине разворачиваются в Ленинграде, где две женщины пытаются построить новую жизнь после окончания войны.

Бонусом («Кино на площади») «Кинотавра» этого года станет культовая «Асса» Сергея Соловьёва. Постановщику вручат приз фестиваля «за свободу духа и твёрдость убеждений».

Конкурсная программа

Всего на основной конкурс было подано 75 заявок. Участвуют в программе 15 полнометражных картин. Из них шесть фильмов режиссёров-дебютантов: «Sheena667» Григория Добрыгина, «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Давай разведёмся» Анны Пармас, «Куратор» Петра Левченко, «Люби их всех» Марии Агранович и «Бык» Бориса Акопова.

«Пришла пора смены поколений, и нам очень важно не пропустить при отборе тех авторов, кто определит лицо российского кино на ближайшие годы. Задача главного национального фестиваля — быть всегда на шаг впереди уже существующих кинопроцессов. Находить в настоящем ростки будущего», — отметил президент «Кинотавра» Александр Роднянский.

Некоторые работы дебютантов уже были отмечены мировым киносообществом. Так, фильм «Бык» выпускника ВГИКа Бориса Акопова вошёл в конкурсную программу East of the West 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Действие картины происходит в России 90-х. Главный герой Антон Быков по прозвищу Бык — лидер преступной группировки, вынужденный за освобождение из отдела полиции совершать погромы на рынках.

© Кадр из фильма «Выше неба»

Дебютировавший в амплуа режиссёра полного метра актёр и сценарист Григорий Добрыгин в этом году принимал участие в Роттердамском фестивале с картиной «Sheena667». Сюжет ленты выстроен вокруг двух жителей Вышнего Волочка, которые живут в согласии, пока в их жизни не появляется интернет.

«Мальчик русский» Золотухина принимал участие в Берлинале. Действие в ленте разворачивается во время Первой мировой войны. На фронт добровольцем уходит деревенский парень Алексей. В первом же бою от газовой атаки он теряет зрение, но обращает недуг во благо и становится «слухачом».

В программу основного конкурса также включены «Большая поэзия» режиссёра Павла Лунгина, «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Выше неба» Оксаны Карас, «Гроза» Григория Константинопольского, «Керосин» Юсупа Разыкова, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, «Сторож» Юрия Быкова и «Троица» Ян Гэ.

В этом году в основном конкурсе фестиваля около половины фильмов сняты режиссёрами-женщинами. На это обратила внимание программный директор фестиваля Ситора Алиева.

«Эта борьба за бюджет, за попадание в Фонд кино, Минкульт или к инвесторам породила у нас целую плеяду женщин-продюсеров, которые вполне могут поспорить с мужчинами по части успешности», — поделилась мнением она.

Председателем жюри «Кинотавра» в этом году стал актёр и режиссёр Константин Хабенский. Оценивать картины также будут композитор Алексей Айги, режиссёр Резо Гигинеишвили, актриса Анна Чиповская и другие. В жюри короткого метра — актриса Анна Михалкова (председатель), писатель Михаил Зыгарь, режиссёр Наталия Меркулова и актёры Александр Паль и Алексей Чупов.

Специальные мероприятия

В рамках юбилейного фестиваля 1 и 2 июня в Москве прошёл показ фильмов — лауреатов «Кинотавра» прошлых лет. В частности, в ретроспективу вошли ленты «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Брат» Алексея Балабанова, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и ещё пять фильмов.

© Кадр из фильма «Брат»

Традиционно на фестивале пройдут конкурсы полного и короткого метра в Зимнем театре, а также внеконкурсные показы в секции «Кино на площади». В этом году в программу включены и новые юбилейные проекты.

На «Кинотавре» состоится паблик-ток с «известным международным кинематографистом», имя которого Александр Роднянский пока держит в секрете. Ожидается концерт-сюрприз, «Ночь пожирателей рекламы», концерт от Гоголь-центра «Наша Алла» и выступление рэпера Антохи MC.

В рамках деловой программы, помимо форума киношкол, в Сочи организуют второй Work-in-Progress. Зрители увидят черновые версии картин «Вмешательство» Ксении Зуевой, «Последняя милая Болгария» Алексея Федорченко, «Камень, ножницы, бумага» Татьяны Лютаевой и других. Пока эти фильмы находятся на стадии производства.