Джейме Ланнистер в новом амплуа и российская версия «Шоу Трумана»: что смотреть в кино в выходные

В эти выходные российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах байопик об Элтоне Джоне и очередную серию комиксов Marvel про Людей Икс. Также среди новинок недели — ужастик в декорациях вестерна и ретротриллер, снятый по роману автора «Призрака дома на холме» Ширли Джексон. Российский режиссёр Дмитрий Астрахан («Ты у меня одна», «Всё будет хорошо») представил комедию «Игра» об успешном бизнесмене, который замечает, что его жизнь похожа на поставленный кем-то спектакль. Этот фильм уже называют отечественной версией «Шоу Трумана». Брайан де Пальма тем временем вернулся на экраны после семилетнего перерыва с остросюжетной лентой «Домино».

«Рокетмен» (Rocketman)

Менее чем за два года Декстер Флетчер выпустил на экраны два фильма о легендах британской рок-сцены. В «Богемской рапсодии» речь шла о лидере группы Queen Фредди Меркьюри, а в «Рокетмене» — об Элтоне Джоне.

Примечательно, что Элтон Джон не только принимал активное участие в создании байопика, но и фактически инициировал его. Идею снять фильм о себе музыкант вынашивал на протяжении двух десятилетий. Вплотную к реализации мечты Джон подошёл в 2001-м — тогда ему удалось достигнуть предварительной договорённости о производстве с компанией The Walt Disney Studios. Впрочем, студийные боссы предсказуемо захотели сделать кино для всей семьи с рейтингом PG-13, а это означало, что до зрителей дошла бы «лакированная» версия биографии певца. В результате Джон на предложение Disney ответил отказом. «Я не вёл жизнь PG-13», — скажет он годы спустя.

Сперва предполагалось, что Джона сыграет Джастин Тимберлейк, однако в итоге проект удалось реализовать с другим актёром — звездой шпионской комедии «Kingsman: Секретная служба» Тэроном Эджертоном.

В «Рокетмене» сценаристы сосредоточились на первом этапе карьеры Джона. Зрителям предстоит узнать, каким было детство музыканта, как он познакомился с соавтором и лучшим другом Берни Топином (его сыграл Джейми Белл), а также как он преодолел подстерегавшие его на вершине славы опасности. Ну и, конечно, не обошлось без музыкальных сцен — всё-таки это фильм об Элтоне Джоне.

«Люди Икс: Тёмный феникс» (Dark Phoenix)

В 12-м фильме франшизы о Людях Икс мутанты отправляются в космос, чтобы спасти экипаж космического корабля. В ходе опасной экспедиции Джин Грей подвергается излучению, которое пробуждает в ней новые силы. После возвращения на Землю она начинает творить разные нехорошие вещи.

Роли в картине исполнили Софи Тёрнер, Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и Николас Холт. Снял «Тёмного феникса» Саймон Кинберг, написавший сценарии к «Людям Икс» 2006, 2014 и 2016 годов выпуска.

Работы Кинберга неоднократно вызывали вопросы у зрителей и кинокритиков (к примеру, три года назад он был номинирован на «Золотую малину» за сценарий к «Фантастической четвёрке»). Не исключено, что аналогичная судьба ожидает и «Феникса»: в настоящее время рейтинг «свежести» картины на Rotten Tomatoes составляет всего 23%.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Обитель страха» (The Wind)

Режиссёром этой картины выступила малоизвестная американская актриса и продюсер Эмма Тамми. Дебют получился незаурядным: зрители увидят этакую смесь ужасов и вестерна.

Уже из трейлера становится ясно, что речь пойдёт о чём-то потустороннем. В кадре появляются рисованное изображение чёрта и святой отец (по-видимому, олицетворяющий силы добра), на тревожные мысли наводит даже аудиодорожка с пронзительным свистом ветра (неслучайно название фильма переводится как «Ветер»).

От вестерна здесь — место и время действия (Дикий Запад конца ХIХ века) и характерные атрибуты: ковбойские шляпы, красивые женские платья и бескрайние поля.

Как нередко происходит в кино подобного рода, сначала герои живут, казалось бы, в идиллической атмосфере, но однажды в неё проникает зло. Со временем его потустороннее присутствие становится всё более очевидным, но некоторые персонажи до конца не желают ничего замечать.

Уже посмотревшие картину критики называют её «несовершенной, но интригующей». Рейтинг «свежести» фильма на Rotten Tomatoes высокий — целых 80%.

«Мы всегда жили в замке» (We Have Always Lived in the Castle)

Фильм снят по одноимённому роману американской писательницы Ширли Джексон, опубликованному в 1962 году.

Главные героини книги и картины — две сестры, которые живут в уединённом замке на окраине небольшого посёлка со своим дядей. Все в округе считают сестёр повинными в убийстве отца. Затравленные, но гордые девушки почти не выходят из огороженной большим забором обители. Затворничество нарушает самодовольный кузен: молодой человек врывается в их мирок и начинает ухаживать за одной из сестёр. Проницательный зритель сразу заподозрит, что юноша преследует ещё какую-то цель — помимо романтической. Может быть, он хочет выведать у затворниц семейный секрет? Или планирует завладеть их имуществом?

Декадентская атмосфера (с налётом мистики) передана режиссёром через красивую ретрокартинку. За эстетику здесь отвечают декорации усадьбы и винтажные костюмы, а за психологизм — разговоры о мышьяке и сцены приготовления яда девочкой-подростком.

«Мы всегда жили в замке» — вторая полнометражная картина режиссёра Стэйси Пассон. Первая её работа, драма «Сотрясение», получила награду Teddy на Берлинском кинофестивале в 2013 году.

«Игра»

Юрий Платонов в исполнении Виктора Васильева олицетворяет эталон успешности. Ему 40 лет, и у него есть, казалось бы, всё — машины, самолёты, женщины. Вот только однажды Юрий осознаёт, что благополучие даётся ему неправдоподобно легко. Герою начинает казаться, будто добивается он успехов не сам, а с чьей-то помощью.

Когда оказывается, что его опасения небезосновательны, Платонов задаётся вопросом, когда-то поставленным в первой «Матрице»: стоит ли жить в мире иллюзий, где всё прекрасно, но успех — этой фейк и декорации, созданные проплаченной группой поддержки? Или лучше отказаться от иллюзий и столкнуться с неприветливой реальностью?

Эту комедию с элементами триллера снял российский режиссёр Дмитрий Астрахан — создатель дорогих сердцам многих зрителей лент из 1990-х «Перекрёсток», «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо».

«Домино» (Domino)

Зрители хорошо помнят Брайана де Пальму по фильмам «Лицо со шрамом» и «Миссия невыполнима». И, вероятно, забудут ещё не скоро: новая картина обещает быть не менее динамичной, чем вышеперечисленные работы.

Главный герой ленты — полицейский из Копенгагена, который пытается разыскать убийцу своего напарника. Герою предстоит не только расследовать преступление, но и сохранить собственную жизнь.

Главную роль в «Домино» исполнил Николай Костер-Вальдау, широко известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов» (а также по работам в «Чёрном ястребе» и «Охотниках за головами»). Любовницу погибшего напарника играет Кэрис ван Хаутен — жрица Мелисандра из той же Game of Thrones. Гай Пирс, знакомый зрителям по лентам «Король говорит» и «Повелитель бури», здесь исполняет роль агента ЦРУ.