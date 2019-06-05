В пламени производства: как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»

В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company. Конгломерат Disney приобрёл права на сериальные и кинофраншизы компании в марте 2019 года. Осторожно: спойлеры. Лента, ставшая кульминацией 25-летней работы Fox над историей о Людях Икс, расскажет о феномене Феникса из оригинальных комиксов. На сей раз команда мутантов столкнётся с антагонистами не только из других миров, но и с врагом в лице друга. К своим ролям в проекте вернулись Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Софи Тёрнер и Николас Холт.

В предыдущей серии: Каир, 1980-е. Сектанты культа одного из древнейших мутантов Эн Сабах Нура (также известного как Апокалипсис) освобождают его из-под завалов пирамиды. Мутант, пролежавший под землёй несколько тысяч лет, начинает искать приспешников и — главное — медиума, в чьё тело он бы перенёс своё сознание. Выбор падает на профессора Икс, которого пытаются защитить другие мутанты.

После серии неудачных атак в борьбу с Эн Сабах Нуром по просьбе Чарльза Ксавьера вступает Джин Грей. Ксавьер пробудил в ней Силу Феникса, что помогает команде мутантов справиться с могущественным Апокалипсисом, а Грей — осознать собственный потенциал.

В новой картине «Люди Икс: Тёмный Феникс» зачин несколько менее масштабный, а акценты с командного духа смещены в сторону Джин Грей (Софи Тёрнер). Люди Икс, стремясь обрести признание в глазах людей и утолить тщеславные амбиции Чарльза Ксавьера (Джеймс Макэвой), отправляются в космическую миссию. Ситуация выходит из-под контроля, и, чтобы спасти друзей, Грей принимает удар космической энергии на себя. Однако, столкнувшись со вспышкой, она не только выживает, но и обретает колоссальную силу.

Трибьют комиксу

История Феникса Джин Грей — одна из самых популярных сюжетных арок среди серий комиксов о мутантах. Её уже переносили на экран в последнем фильме трилогии 2000-х годов «Люди Икс: Последняя битва» (2006). Лента с Фамке Янссен в роли Грей получила нелестные отзывы как критиков, так и рядовых зрителей. Они обращали внимание на неважную работу Бретта Рэтнера, заменившего в режиссёрском кресле Брайана Сингера, а также «скомканный» сценарий. Хотя этот фильм едва отбил затраченный на его съёмку бюджет, картину всё же выделяла характерная для комиксов динамичность.

Сценарист «Последней битвы» Саймон Кинберг, став режиссёром «Тёмного Феникса», осознал, что сильно отошёл от канона при разработке сценария к фильму 2006 года. Он даже признал «неправильной» сюжетную линию с лекарством от мутации, пообещав, что в его ленте история Тёмного Феникса повторит сюжет комиксов.

Оригинальная трилогия завершается неканоничной гибелью Джин Грей от рук Росомахи. Кинберг же после «Дней минувшего будущего» посчитал, что вмешательство в пространственно-временной континуум позволит заново адаптировать историю о Тёмном Фениксе под кино, хотя изначально серия фильмов, начиная с «Люди Икс: Первый класс», задумывалась как приквел к показанным в 2000-х событиям.

Фактически Кинберг обещание сдержал, лента действительно приблизилась к комиксу. Силовой потенциал Джин Грей полностью раскрывается при столкновении с энергетической вспышкой в космосе — это и трибьют комиксу, и ставка на фансервис (равно как и близкие к комиксным костюмы).

Стоит отметить, что в комиксах существует несколько вариантов развития сюжета Тёмного Феникса. Согласно одному из них, Феникс использовал тело Джин Грей, чтобы творить бесчинства в человеческом обличье, пока настоящая Грей оставалась в коконе на дне Карибского моря. Была и версия, что Грей сознательно творила беспорядки, используя Феникса, за что её в итоге посадили в тюрьму. Забегая вперёд, нужно сказать, что картина Кинберга не соответствует ни одной из имеющихся версий. Главным образом по той причине, что феномен Феникса как таковой в ленте не раскрывается.

«Люди Икс: Тёмный Феникс»

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Впрочем, внятные объяснения линии с ноунейм пришельцами, их происхождения и даже мотивации большинства героев здесь тоже отсутствуют. Если авторы «Мстителей» («Первый Мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности») демонстрируют хотя бы разные подходы к материалу, то Fox лишь переставляет ключевые акценты, отказывая Людям Икс в эволюции.

Очередная эффектная сцена с Ртутью, уже набившие оскомину трюки, пафосная борьба добра со злом (пусть сейчас это зло частично заключается в ошибках Ксавьера), неплохие люди (мутанты), мечущиеся от лагеря к лагерю и в результате выбирающие стан «хороших», — всё это происходит на фоне рваного повествования, из которого будто бы исчезли целые куски сюжета.

В сущности, сама картина чем-то похожа на показанную в ней команду мутантов. По отдельности персонажи не такие яркие и запоминающиеся (в отличие от тех же «Мстителей»), однако в команде они удачно дополняют друг друга. То же самое можно сказать о сценах в фильме.

Показателен в этом смысле эпизод с резнёй мутантов и пришельцев в поезде. По сути, переснять третий акт (вероятно, из-за сходства с «Капитаном Марвел», а ещё вероятнее — в связи с негативной реакцией на тестовые показы) было правильным решением; даже выбиваясь из общего ритма повествования, он смотрится зрелищно и в определённой степени оригинально. Эпичности всей этой бойне добавляет музыкальное сопровождение вернувшегося в супергероику Ханса Циммера.

Тем не менее удачным прощальное слово киностудии Fox в саге о Людях Икс назвать трудно — финальный штрих по традиции получился неразборчивым и смутным. В марте 20th Century Fox присоединилась к конгломерату Disney, в результате чего «мышиный дом» приобрёл права на сериальные и кинофраншизы. Теперь почти все персонажи комиксов Marvel находятся под одной крышей, а это значит, что «Людей Икс», как и «Фантастическую четвёрку» ждёт тотальный перезапуск и рекаст.