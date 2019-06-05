«Мы видели в этой роли только Чулпан»: в Москве завершились съёмки художественного фильма о Докторе Лизе

В Москве завершились съёмки фильма о Докторе Лизе, главную роль в котором сыграла Чулпан Хаматова. Картина повествует об одном дне из жизни Елизаветы Глинки — 25 апреля 2012 года. Режиссёр Оксана Карас рассказала RT, почему была выбрана именно эта дата, зачем сценарий ленты переписывали несколько раз и когда может состояться премьера фильма.

— Когда запланирована премьера фильма? Будет ли она приурочена к какой-то определённой дате?

— Мы завершили съёмочный процесс фильма «Доктор Лиза» и приступили к монтажу. У нас не стояло задачи снять картину к определённой дате. Монтаж хотим сделать к началу осени, чтобы у нас уже была окончательная версия, которую можно озвучивать, делать цветокоррекцию. Фильм предполагается доделать в этом году: мы должны сдать его копию в Министерство культуры в декабре. Соответственно, премьера планируется на следующий год, наверное, осенью 2020-го.

— Будет ли в этом фильме музыка, написанная специально для картины?

— Да, конечно. Выбор композитора — это очень важно, мы сейчас слушаем разные предложения, выбираем. Я считаю, что мелочей не бывает: можно и цветокоррекцией фильм сделать абсолютно другим, и музыкой всё поменять. У нас звучит только одна песня внутри кадра — «Лучший город земли» в исполнении Муслима Магомаева. По жанру «Доктор Лиза» — психологическая социальная драма. Музыка не может переигрывать события, которые происходят в кадре, так что тут надо действовать очень аккуратно.

— Драматургическая концепция фильма — один день из жизни Доктора Лизы, 25 апреля. Почему именно этот день?

— Мы хотели, чтобы сюжет фильма разворачивался до событий Донбасса и Сирии.

Нам важно, чтобы это была именно среда. Она всегда кормила бездомных, или, как она их называла, пациентов, на Павелецком вокзале по средам.

И мне было важно для визуально-пластического решения фильма, чтобы это происходило в межсезонье: в середине осени или весны. Чулпан Хаматова (исполнительница главной роли. — RT) как раз была в это время свободна, выбрали апрель. Мы посмотрели, какие числа выпадали на среды в конце апреля 2012 года, получилось 25-е апреля. А так эта дата ничем не была примечательна для Елизаветы Петровны, просто один день из её жизни.

— Почему на главную роль была выбрана Чулпан Хаматова?

— Мы никого и не представляли в этой роли, кроме Чулпан. Было принципиально получить её согласие, но это произошло не сразу. Сначала Чулпан сказала «да», но было понятно, что изначальный вариант сценария не устраивает ни её, ни меня, ни продюсеров. Мы прошли длинный путь, почти год работали над сценарием, пока не довели его до того состояния, когда не страшно выходить в съёмочный процесс.

© Продюсерский центр «КИТ»

Чулпан в это время не принимала окончательного решения, и её можно понять не только как актрису, но и как человека, который рискует слишком многим, вступая в такой проект. Потому что, помимо актёрской деятельности, она очень серьёзно занимается благотворительной деятельностью. Чулпан — учредитель Фонда «Подари жизнь», который на протяжении уже 13 лет помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Понятно, что ей надо было очень многое взвесить, чтобы сказать «да».

— Что вам не понравилось в сценарии?

— И я, и продюсеры понимали, что тут предстоит ещё сценарная, творческая работа. Сценарий был написан Алексеем Илюшкиным. Мне текст показал продюсер этой картины, инициатор создания фильма Александр Бондарев, друг Лизы и волонтёр «Справедливой помощи» на протяжении многих лет.

Мне очень нравилась концепция одного дня из жизни Лизы. Но в целом история больше напоминала формат четырёхсерийного телевизионного фильма. И на мой вкус была слишком прямолинейна и сентиментальна.

Вопросы были и у Чулпан.

Работа была проделана очень большая. Хорошо, что у нас был сценарий в таком виде, потому что было от чего оттолкнуться. Со сценарием нам помогал консультациями продюсер, хорошо знавший Лизу.

Работа была проделана огромная. В работе над сценарием мне и Алёне Санько помогал консультациями продюсер Александр Бондарев, хорошо знавший Лизу. В таком режиме мы проработали до января 2019 года, потом и у нас закончились силы. К нам присоединилась режиссёр, актриса, сценарист Наталья Кудряшова. И она по нашим просьбам дописала некоторые сцены, диалоги, которые добавили жизни и объёма характеру главной героини. Так что, получается, у сценария четыре автора.

— Чулпан очень похожа на Доктора Лизу по своей жизненной позиции, помогает людям. Судя по фотографиям со съёмочной площадки, вам удивительным образом удалось показать и их внешнее сходство, хотя, казалось бы, типажи совершенно разные. Как это получилось?

— Конечно, Чулпан по жизненным принципам очень хорошо понимает Елизавету Петровну, сама живёт так же, для других, помогая другим, это занимает огромную часть её жизни. Но при этом она потрясающая, выдающаяся, большая русская актриса. Она пластичная, харизматичная, красивая, живая. С прекрасным чувством юмора, что очень важно, потому что Елизавета Петровна была авантюристичной, веселой, хулиганистой.

Внешнее сходство было не то, чтобы вторично: мы знали, что не воссоздадим в кадре персонажа, похожего на Глинку один в один. Важен был целостный и угадываемый образ. Важны были какие-то нюансы.

Ну, например, то, что Елизавета Петровна была невысокого роста, очень тонкая, хрупкая. Чулпан такая же — тонкокостная, миниатюрная, просто восьмиклассница.

При этом, если сравнивать их внешние черты, то сразу видно, что они совсем не похожи. Но мимика, характерность, которую Чулпан снимает со своего прототипа, пластика, голос — тембры у них разные, но она так же интонирует, смеётся, делает те же смысловые акценты — вот это всё удалось передать.

Причем удалось только благодаря таланту Чулпан. Это не механистическое копирование, и не, упаси боже, пародия. Это огромная внутренняя актёрская работа, которую провела Хаматова самостоятельно. Иногда Глеб Глебович Глинка, вдовец Елизаветы Петровны, вздыхал перед монитором — так сильно в некоторых ракурсах и движениях Чулпан была похожа.

— Сам Глеб Глинка тоже сыграл в фильме небольшую роль, но не супруга. Какую?

— Он играет одного из бездомных на Павелецком вокзале, который получает свою коробочку еды и аккуратно делит её на три части. Микроэпизод. Но очень трогательный. Глеб Глебович загримирован, одет в костюм бомжа, но все, кто с ним знаком, его узнают.

— Как вы погружались в жизнь Доктора Лизы? С кем из окружения общались, кроме мужа?

— Мы общались с очень многими её друзьями, коллегами, волонтёрами Фонда «Справедливая помощь». В том числе с её ближайшим товарищем Сергеем Петровичем Курковым, врачом паллиативной медицины, реаниматологом, онкологом. Его в фильме играет Евгений Писарев, известный режиссёр, художественный руководитель театра имени Пушкина. Посмотрели очень много документальных фильмов, писем, записей.

Проблем с источниками информации не было никаких. Но мы снимаем не документальное кино, и тут кроме правды жизни важна художественная правда. Так, чтобы картина не получилась набором каких-то цитат и отсылок к достоверным событиям её жизни, а всё собралось в живое художественное кино.

— Вы не снимали в помещении «Справедливой помощи», чтобы не мешать их ежедневной работе. Какое место сама организация занимает в фильме?

— По сюжету Лиза Глинка как раз должна поехать к себе на работу в Фонд, а потом на вокзал. Предполагалось, что будет очень много сцен, которые происходят непосредственно в фонде, но мы, конечно, не хотели мешать работе волонтёров. Просто воссоздали почти идентичную декорацию в другом месте, на Чистопрудном бульваре, и это всех устроило.

© Продюсерский центр «КИТ»

Фонд «Справедливая помощь» продолжает работать после смерти Доктора Лизы. Волонтёры на том же месте на Павелецком вокзале так же каждую среду раздают еду, оказывают первую медицинскую помощь. Наверное, сейчас это происходит немного по-другому, потому что вряд ли можно повторить, как это делала Лиза — с сумасшедшей энергией, самоотдачей, индивидуальным подходом.

Доктор Лиза знала всех пациентов в лицо, чуть ли не с каждым у неё были какие-то свои отношения. Все к ней шли, делились своими бедами.

Мы приезжали несколько раз этой зимой, очередь тоже была немаленькая. Контингент, кстати, с тех пор изменился. Сейчас стало очень много людей, у которых есть квартиры, они не бездомные, но им не хватает на жизнь. Это пенсионеры, просто пожилые люди, среди них много интеллигентных стариков — бывших научных сотрудников. И вот раз в неделю они приходят на Павелецкий, получают хотя бы такую помощь.

— Какие ещё болевые точки благотворительности затрагивает эта картина?

— Их много. Это и проблема обезболивания детей, неизлечимо больных онкологией — при этом она до сих пор у нас на законодательном уровне не решена, хотя прошло семь лет с описываемых событий. Это и проблема стариков и их медицинского обеспечения. Проблема пропавших без вести, потерявших память, утративших документы. Проблема усыновления — Лиза в тот момент как раз проходила эту процедуру, усыновляла третьего ребёнка, это был сын её пациентки, умершей от рака. Действие фильма происходит в 2012 году, но всё это, мне кажется, актуально и для сегодняшнего времени.