«Человек с безразмерной душой и стальным характером»: фильм о Докторе Лизе выйдет в широкий прокат в 2020 году

Художественный фильм Оксаны Карас о Елизавете Глинке выйдет в российский прокат в 2020 году. Съёмки начались на прошлой неделе и, по задумке сценаристов, картина будет посвящена одному дню из жизни основательницы фонда «Справедливая помощь». Сыграет Доктора Лизу российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова. В фильме также будут задействованы Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Юлия Ауг и Тимофей Трибунцев.

Художественный фильм об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, более известной как Доктор Лиза, выйдет в широкий прокат в 2020 году. Об этом RT рассказали в пресс-службе «Киностудии КИТ», которая совместно с «Продюсерским центром ИВАН» занимается производством картины. Съёмочный процесс стартовал на прошлой неделе, проект поддержало Министерство культуры.

Имя Доктора Лизы знают многие россияне: Глинка занималась благотворительной деятельностью, помогая тяжелобольным, а также малообеспеченным семьям и бездомным. После начала конфликта на востоке Украины она оказывала помощь жителям Донбасса, в том числе вывозила больных и раненых детей из зоны боевых действий.

По сюжету фильма в день 30-летней годовщины свадьбы с мужем Глебом Доктор Лиза специально решила отложить свои дела. Она решила лишь только ненадолго посетить свой фонд «Справедливая помощь», где, по сценарию, проходит приём пациентов. Однако там Глинка попадает в водоворот неотложных дел…

«Прожила одну жизнь как десять»

Автором идеи и продюсером фильма про Доктора Лизу стал её друг, волонтёр фонда «Справедливая помощь» Александр Бондарев. По его собственному признанию, после гибели Глинки он долгое время публиковал краткие рассказы о дружбе с ней в социальной сети.

«Неожиданно мне позвонил глава дирекции игрового кино телеканала НТВ Вадим Островский и сказал, что прочитал мои посты, предложил сделать кино. И настолько это предложение для меня было неожиданно, с одной стороны, а с другой — абсолютно правильно, что буквально через неделю мы встретились и всё обсудили», — отметил Бондарев.

Позднее к проекту подключились генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, гендиректор группы компаний ГПМ КИТ (в которую входит «Киностудия КИТ») Рафаел Минасбекян. Своё согласие на проект дал и муж Доктора Лизы Глеб Глинка. Самым сложным, признался Бондарев, было найти сценариста фильма.

«Это оказалось непростым делом — ведь она за свою одну жизнь прожила как будто десять. Один из редакторов «Киностудии КИТ» Алексей Илюшкин предложил идею сценария, где события происходят в один день. Он же и написал первый вариант истории, которая легла в основу будущего фильма. Так мы начали работать над этим проектом», — добавил Александр.

Как отметил генеральный директор «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев, художественный фильм о Докторе Лизе — это, прежде всего, возможность отдать дань уважения её деятельности и стремлениям.

«Лиза Глинка — это человек с безразмерной душой и стальным характером. Её труд был обращён к той части населения, которую общество старается не замечать, — отметил он. — Об этой незаметной, но бесконечно важной работе, делах, которые устремлены в сердца людей, которым предельно нужна помощь — об этом мы хотим сделать наше кино, которое внутренне мы все воспринимаем как кинематографический панегирик светлому и невероятно сильному человеку».

Константин Хабенский на съёмках фильма о Докторе Лизе

© Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Постановкой фильма занимается режиссёр картины «Хороший мальчик» Оксана Карас. Главные роли в ленте исполняют Чулпан Хаматова и Константин Хабенский.

По признанию Чулпан Хаматовой, играть Доктора Лизу она согласилась не сразу, поскольку воплощать такую личность на экране — «слишком большая ответственность».

«Такой объём личности, и столько дел в её жизни, поэтому эта роль очень воодушевляет, а с другой стороны — пугает. Интересно показать этот азарт: почему человек помогает другому, почему Лиза не проходит мимо, почему в принципе человек не должен проходить мимо чужого горя», — отметила Хаматова.

В касте также значатся польский актёр Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Татьяна Догилева и Елена Коренева.

Помощь в России и за рубежом

Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве. По первому образованию она детский реаниматолог-анестезиолог. Позже Глинка получила диплом по специальности паллиативная медицина. В начале 1990-х она некоторое время жила в США, где изучала опыт создания хосписов, который позже использовала в России.

В 2007 году Глинка основала общественную организацию «Справедливая помощь». Её сотрудники занимались широким спектром гуманитарных вопросов, помогая неизлечимо больным людям, малообеспеченным категориям граждан и бездомным.

Когда в стране случалась большая беда, Доктор Лиза и «Справедливая помощь» никогда не оставались в стороне. Во время пожаров 2010 года организация занималась сбором средств для пострадавших. Не оставили её сотрудники и тех, кого затронуло наводнение в Крымске в 2012 году.

Военные действия на юго-востоке Украины стали новым вызовом для Глинки. В 2014 году она начала заниматься сбором помощи для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР, которые пострадали от действий украинских силовиков.

Гуманитарная деятельность Доктора Лизы на Донбассе получила поддержку со стороны российского руководства. Благодаря этому, в проект были вовлечены МЧС, Минздрав и Следственный комитет Российской Федерации.

После начала военной операции России в Сирии Глинка стала заниматься организацией гуманитарной помощи жителям арабской республики. Она привозила туда лекарства и помогала наладить работу медиков на месте.

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Елизавета Глинка в Республиканской клинической больнице в Донецке перед отправкой тяжелобольных детей из Донецкой народной республики (ДНР) на лечение в Россию

РИА Новости

© Игорь Маслов

25 декабря 2016 направлявшийся в Сирию авиалайнер Ту-154Б-2 ВВС России, на котором находилась Елизавета Глинка, разбился недалеко от Сочи. Никто из находившихся на борту 92 человек не выжил.

После гибели Глинки её имя было присвоено ряду учреждений. Среди них — Евпаторийский военный детский клинический санаторий, Республиканская детская клиническая больница в Грозном и Средняя общеобразовательная школа № 214 в Новосибирске.