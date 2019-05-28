Проклятие буров: фильм RTД о конфликте — предвестнике гражданской войны в ЮАР

В эпоху апартеида большей частью сельскохозяйственных земель в Южно-Африканской Республике владело белое меньшинство — буры. Однако с завершением политики расовой сегрегации власти стали возвращать территории потомкам коренного населения. Так, в 2018-м парламент ЮАР поддержал внесение в Конституцию поправок, позволяющих изымать земли у белых фермеров в пользу чернокожих. Последние собираются во что бы то ни стало вернуть накопившиеся за время апартеида «долги», даже если это придётся делать с ружьём в руках. «Один переселенец — одна пуля», — скандируют они. О конфликте, который может стать предвестником гражданской войны в самой южной стране Африканского континента, смотрите в фильме RTД «Проклятие буров».

На RTД состоялась премьера документального фильма «Проклятие буров». В нём рассказывается о конфликте между белым и темнокожим населением Южно-Африканской Республики, который при неблагоприятных условиях может привести к гражданской войне.

Предметом споров стали территории. Темнокожее население требует «взять и поделить» землю, которую белые отбирали у аборигенов несколько веков. Основные претензии приходятся на мрачное для страны время апартеида. Несмотря на то что этот период закончился четверть века назад, жизнь белого человека в ЮАР с каждым годом становится всё сложнее.

Раскулачивание по-южноафрикански

В период с 1948 по 1994 год, в эпоху апартеида, около 80% пригодных для сельского хозяйства земельных ресурсов оказались в руках белого меньшинства — буров. Сами буры предпочитают называться африканерами и подчёркивают самобытность своей культуры, уходящей корнями в обычаи европейских предков. Потомки коренного населения континента называют африканеров переселенцами и ворами: белые украли у них землю, и эту землю надо вернуть.

Процесс возврата земель проходит очень болезненно. В 1994 году 21% пригодных для сельского хозяйства территорий были выкуплены правительством и переданы темнокожим фермерам. В дальнейшем более 80% этих земель потеряли свою ценность и перестали приносить ту же сельскохозяйственную пользу, что и раньше.

В 2018 году парламент ЮАР поддержал внесение в Конституцию поправок, позволяющих изымать земли у белых фермеров в пользу темнокожего населения страны.

Занеле Лвана, вице-президент революционного движения «Темнокожие превыше всего, земля превыше всего» (или BLF) считает, что захват земли — единственное правильное решение в сложившейся ситуации. Героиня фильма подчёркивает: темнокожие жители страны будут отбирать у белых излишки и селиться на этих площадях.

RT

«Белые отняли страну у целого народа. Это проблема не только ЮАР, но и всей Африки в целом — оккупация белых», — говорит Занеле Лвана.

Будущий парламентарий категорична в суждениях.

«Белые часто спрашивают нас: даже если вы получите землю, что вы будете с ней делать? То есть мы должны ещё и оправдываться перед нашими поработителями!» — возмущается вице-президент BLF.

Писатель Стивен Хоффмейер полагает, что правительство в вопросе распределения земель ведёт себя рискованно, поскольку новый передел может спровоцировать большие конфликты.

«Вокруг изъятия земли было много споров, новостью это не стало. Но когда заявили, что всё будет происходить без компенсации за изъятое, это прозвучало странно. Я думаю, это обычное воровство», — отмечает Хоффмейер.

Он же говорит о существовании пропагандистского штампа: если твои предки были переселенцами в эпоху Великих географических открытий, то они воры.

«От скольких же веков нужно отмахнуться, чтобы заявлять: «Был здесь первым — значит, это моё», — недоумевает писатель.

«Виновато правительство»

Между тем пока фермерство лучше получается у африканеров. Пример — одна из крупных ферм, которую после эпохи апартеида правительство выкупило и передало темнокожим фермерам. Управлять землёй новые собственники не смогли и стали искать инвестора. Им стал бизнесмен с русскими корнями Евгений Захаров.

«Это не просто крупнейшая в стране ферма цитрусовых — это крупнейшая ферма во всём полушарии, настоящий бриллиант», — рассказывает Захаров.

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В прошлом пилот, Захаров воплотил здесь свою мечту: создал компанию по экспорту цитрусовых и живёт в Африке, которую любит всем сердцем. На ферме работают пять белых, остальные — темнокожие. Работы хватает на всех.

Председатель товарищества собственников Малавано Чуай считает, что сдавать ферму в аренду другим людям нехорошо, но они были вынуждены пойти на такой шаг. Малавано уверен, что в управленческой несостоятельности новых собственников виновато правительство.

«Наши люди способны управлять предприятиями, но для этого должно пройти ещё 200—300 лет», — добавляет Чуай.

Предчувствие гражданской войны

Представители коренного населения давят на африканеров не только психологически: в стране постоянно происходят убийства фермеров. Разделить землю вряд ли удастся — один из лозунгов BLF звучит как «Земля или смерть», и новым революционерам нужно всё. Представители BLF подчёркивают, что как только закон позволит им отнимать излишки земли, они начнут с Орании — города, где живут только потомки африканеров.

Конечно, буры не сидят сложа руки. Фермер Ян Шлебуш признаётся: африканеры готовятся к войне и уже вынуждены ходить вооружёнными, поскольку на них постоянно нападают.

18 лет назад в стране появилось движение саутлендеров — сообщество белых, которые готовятся к будущему конфликту. В организации уже больше 130 тыс. членов.

«Мы готовимся выживать в вооружённом конфликте, готовимся срочно эвакуировать семьи из крупных городов, где опасность наиболее высокая», — рассказывает представитель движения Симон Рош.

Он показывает несколько трейлеров, которые стоят в полной готовности на «всякий случай»: в них собраны продукты, зёрна для посева, плиты для приготовления еды, бензин.

«Мы учимся экономить. К примеру, двухлитровая бутылка колы, набитая крупой, — это 30 приёмов пищи», — поясняет Рош.

Несмотря на готовность к сопротивлению, африканеры считают, что текущий ход событий — это божья кара и им необходимо покаяться в совершённых грехах. Их оппоненты тем временем предпочитают ритмичные танцы под выкрики: «Один переселенец — одна пуля».

Полную версию документального фильма «Проклятие буров» смотрите на RTД.