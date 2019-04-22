Робот-убийца на страже семейного очага: по ТВ начинается показ российского фантастического сериала «Лучше, чем люди»

В понедельник, 22 апреля, на Первом канале состоится премьера российского фантастического сериала «Лучше, чем люди». Действие многосерийного фильма происходит в недалёком будущем, события разворачиваются вокруг живущего в обычной семье робота Арисы. Робот сильно отличается от других андроидов: она способна понимать человеческие чувства, но, пренебрегая законами робототехники, время от времени убивает людей. Футуристический проект уже привлёк внимание американского стримингового гиганта Netflix. Однако на родине сериал получил неоднозначные отзывы критиков.

В занимающуюся продажей роботов корпорацию «Кронос» нелегально привозят уникальную модель антропоморфного робота по имени Ариса. Очень скоро выяснится, что уникальность киборга, помимо наличия встроенного интеллекта и способности к эмпатии, заключается в склонности игнорировать основные законы робототехники. Согласно этим законам, робот не может ослушаться человека или нанести ему вред. Но Арисе это под силу.

При попытке сбежать из «Кроноса» Ариса убивает сотрудника корпорации. Оказавшись вне стен организации, она случайно попадает в семью Георгия и Аллы Сафроновых. Супруги находятся на стадии развода, при этом их и без того нелёгкие взаимоотношения усугубляет необходимость решить вопрос опеки над детьми.

Георгий Сафронов работает патологоанатомом. По сюжету к нему в морг привозят тело сотрудника «Кроноса», а убийство за денежное вознаграждение просят оформить как несчастный случай. Смерть сотрудника «Кроноса» привлекает внимание и следователя Варламова, недолюбливающего роботов.

Пока внимание Сафроновых сфокусировано на бракоразводном процессе, их сын Егор попадает в радикальную группу «Ликвидаторы», выступающую за уничтожение ботов. Ситуация выходит из-под контроля, когда после одной из акций Егора арестовывают.

Ариса осваивается в новой семье. Вскоре Сафронов, к своему удивлению, обнаруживает эмпатические способности Арисы. Однако её пренебрежение законами робототехники пугает окружающих. Тем временем владельцы бота из «Кроноса» не оставляют попыток вернуть его в собственное пользование.

Что говорят критики

Зрительский рейтинг «Лучше, чем люди» на момент публикации статьи на IMDb составлял 7 из 10. Успевшие посмотреть сериал зрители рассказали о впечатлениях в рецензиях на специализированных сайтах. Кроме того, рецензии к проекту написали ряд СМИ.

Егор Беликов в своей статье на сайте телеканала «Москва 24» указывает, что в фильме мир будущего изображён «недостаточно футуристично» (действие ленты происходит в 2029 году).

Помимо этого, отмечает Беликов, сама идея проекта позаимствована у иностранных аналогов. В частности, у шведского телешоу «Настоящие люди» и американского «Люди», где речь также идёт о роботах. В ответ на это авторы российской картины заявляют, что их сценарий — абсолютно оригинальный, а события в нём никак не пересекаются с зарубежными проектами.

При этом часть критиков отмечает, что проект во многом уникален для российского телевидения.

«Лучше, чем люди» хорош тем, что, в отличие от большинства отечественных сериалов, он не просто рассказывает забавную историю, а включает в сюжет несколько реальных проблем, отчего происходящее на экране приобретает неожиданную для жанра достоверность. Интересно не то, как робот Ариса (своеобразный ремейк сверхсущества из фильма «Пятый элемент») будет взаимодействовать с человеком, а то, как в этот метасюжет встроены стереотипы современной российской жизни. Внутри этого глобального процесса сценаристы и режиссёр позволяют себе увлечься нюансами», — пишет Алёна Солнцева для Colta.

Многие пользователи интернета отмечают качественную картинку и необычный для отечественного кино сюжет.

«Первый плюс — пока редко используемая в российском кинематографе история о будущем, и это интересно. Второй плюс — очень красивая картинка. В лучших западных традициях. И это касается всех аспектов: интерьеров, пейзажей, внешнего вида персонажей и постановки кадра в целом», — подчёркивает одна из зрительниц в комментариях на портале «Кинопоиск».

Роботы и брейк-данс

Над сериалом работал коллектив уже хорошо знакомых российскому зрителю кинематографистов. Постановкой ленты занимался Андрей Джунковский, известный по работе над сериалом «Сладкая жизнь». Андроида Арису сыграла Паулина Андреева («Метод», «Саранча»), а роль олигарха Виктора Торопова досталась Александру Устюгову («28 панфиловцев», «Золотые люди»). Георгия Сафронова сыграл Кирилл Кяро («Живой»).

Чтобы воспроизвести в фильме мир будущего с роботами и всевозможными футуристическими гаджетами, создателями пришлось немало средств потратить на спецэффекты. Бюджет сериала составил 320 млн рублей.

Стать похожей на робота Паулине Андреевой помогли парик цвета платины и специальные линзы. На этапе постпроизводства с помощью компьютерной обработки цвет линз делался ярче, что придавало глазам ещё более искусственный вид. Для человекоподобных машин была также разработана специальная одежда, отличная от той, которую носят в фильме персонажи-люди.

© Кадр из сериала «Лучше, чем люди»

Более сложный грим понадобился в сценах, где Ариса получает серьёзные повреждения. Чтобы показать на экране внутренности машины, авторам пришлось потратить неделю на отливку деталей, создание макета и снятие слепка с лица актрисы. Наложение такого грима на съёмочной площадке занимало три часа.

Однако даже самый сложный грим не может выполнить за актёра его работу. По словам Андреевой, ей пришлось немало потрудиться, чтобы стать похожей на андроида.

«Я старалась существовать и вникать в материал именно как робот. Для того чтобы это получилось, важна максимальная концентрация в настоящий момент времени. Бот не думает наперёд, у него нет прошлого и будущего. Плюс ко всему должно отсутствовать дыхание и моргание, — рассказала она. — Я училась не моргать на протяжении длительного времени, не дышать, ходила дома, представляя себя роботом. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию».

Присутствуют в фильме и более примитивные роботы старых моделей, которые лишь формой корпуса напоминают людей. Их создавали без помощи компьютерной графики: актёры надевали специальные костюмы, а постановкой их движений занимался приглашённый хореограф Максим Юров. По его словам, в ходе работы он вдохновлялся верхним брейк-дансом, а некоторые элементы позаимствовал из фильма «Я, робот».

Сериал снимали в Москве с лета 2016 года по осень 2017 года. Съёмки проходили в том числе на 26-м этаже делового центра «Москва-Сити», в комплексе «Парк Легенд» и павильоне №70 на ВДНХ. Всего создатели набрали материала для двух сезонов по восемь серий каждый.