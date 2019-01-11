«Затрагивает универсальные проблемы»: как российский сериал стал оригинальным проектом стримингового сервиса США

Российский сериал «Лучше, чем люди» станет первым отечественным телепроектом, который будет показан американским стриминговым сервисом Netflix под брендом Original. Ожидается, что продукт локализуют и переведут более чем на 25 языков. Иностранные компании всё чаще приобретают права на российские телевизионные фильмы: ранее на Запад были проданы «Кухня», «Хождение по мукам», «Метод» и другие проекты. По словам создателей сериала «Лучше, чем люди», рост интереса зарубежных сервисов к отечественной продукции связан в первую очередь с улучшением качества контента.

Американский стриминговый сервис Netflix приобрёл эксклюзивные права на показ российского фантастического сериала «Лучше, чем люди» по всему миру, кроме России и Китая. Об этом в беседе с RT сообщил директор по маркетингу студии Yellow, Black & White Александр Ильин.

Сериал, созданный компаниями Yellow, Black & White, Sputnik Vostok Production, онлайн- видеоплатформой Start при участии Первого канала, выйдет под брендом Netflix Original. Его будут позиционировать как оригинальный проект платформы с последующим локальным дубляжом. В числе таких же локализованных сериалов Netflix — «Тьма» (Германия) и «Страна приливов» (Австралия).

«Это первый сериал среди российских, который выходит под брендом Netflix Original. Первый сериал, который будет локализован, дублирован более чем на 25 языков», — рассказал Ильин RT. Он также отметил, что переговоры о передаче прав на проект длились около полугода.

Дата начала демонстрации продукта на американском стриминговом сервисе российской стороне пока не известна.

«У Netflix своя программная политика, мы пока не располагаем информацией, когда наш сериал будет представлен непосредственно у них на видеосервисе», — подчеркнул Ильин.

История про рефлексирующего робота

Проект «Лучше, чем люди» вышел на видеоплатформе Start в ноябре 2018 года. Его телевизионная премьера запланирована на ближайшее время.

Действие сериала разворачивается в обозримом будущем, в момент, когда люди уже не могут обойтись без помощи роботов-андроидов, ставших повседневным явлением во всех сферах жизни.

По сюжету российская компания по производству роботов приобретает китайский экземпляр бота с человеческим интеллектом, который позднее сбегает из корпорации. Робот по имени Ариса наделён нехарактерными для андроида функциями — он способен на эмпатию и рефлексию. Поселившись в доме патологоанатома Георгия Сафронова и его жены Аллы, Ариса начинает участвовать в жизни семьи, что не всегда идёт на пользу супругам.

В качестве режиссёра сериала выступил создатель популярного проекта телеканала ТНТ «Сладкая жизнь» Андрей Джунковский (всего в его послужном списке девять телевизионных работ). В главных ролях — Паулина Андреева (Ариса), Кирилл Кяро (Сафронов), Ольга Ломоносова (Алла). Владельца компании по производству роботов сыграл Александр Устюгов, известный по фильму «28 панфиловцев».

В беседе с RT Джунковский рассказал, что ещё на стадии разработки создатели фильма «Лучше, чем люди» планировали делать не локальную, а интернациональную историю.

«Наша история не про Россию (хотя все говорят по-русски), это такой параллельный срез с реальности, даже не прямое продолжение будущего. И мы затрагиваем достаточно универсальные проблемы, которые доступны и близки любому зрителю в любом уголке мира», — отметил режиссёр.

Российские сериалы на Западе

«Лучше, чем люди» — первый российский сериал под брендом Netflix Original, но далеко не первый проект отечественного производства, права на который приобрёл этот стриминговый сервис. В сентябре 2018 года подписчикам зарубежной платформы стал доступен 12-серийный проект телеканала НТВ «Хождение по мукам», снятый по мотивам произведения Алексея Толстого. Также осенью прошлого года Netflix пополнил свой каталог российскими мультсериалами «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг».

Кадр из сериала «Мажор», 2014

© kinopoisk.ru

В 2017 году продюсерский центр Александра Цекало «Среда» продал американскому онлайн-кинотеатру права на показ пяти сериалов. Тогда картотека Netflix пополнилась проектами «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория» и «Спарта». В 2016 году «Среда» передала видео-сервису права на сериал «Мажор».

Одним из первых доступных к просмотру на американской платформе российских проектов стал популярный мультсериал «Маша и Медведь» — он находится в пользовании сервиса с 2015 года.

Впрочем, одним Netflix дело не ограничивается: российские кинематографисты уже долгое время сотрудничают и с другими зарубежными онлайн- и телеплатформами.

Так, в 2013 году российская компания DT Production продала права на формат сериала «Небесный суд» американской East 2 West Entertainment для адаптации на рынке США. В том же 2013 году компания All Media, входящая в группу Yellow, Black and White, продала формат выходившего на СТС сериала «Кухня» компании CBS Studios International.

Кадр из сериала «Небесный суд», 2011

© kinopoisk.ru

Также в числе экспортированных проектов — ситкомы «Интерны» (права на производство проданы китайской медиакомпании JSBC), «Папины дочки» (сериал СТС купил немецкий канал Das Vierte), а также мультипликационный сериал «Смешарики», показ которого состоялся на американском телеканале CW.

Кроме того, международной публике стал доступен триллер «Моими глазами» — в 2015 году права на адаптацию сериала выкупила американская компания Fox Television Studios.

«Рост качества продукции»

Александр Ильин отмечает, что интерес зарубежных стриминговых сервисов к российским сериалам и фильмам только возрастает.

«Наверное, это связано в первую очередь с тем, что уровень качества самого контента повышается. Вот почему коллеги начинают обращать на нас внимание. Скорее всего, даёт о себе знать улучшение качества продукции — мы начали снимать те проекты, которые интересны западным коллегам», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Андрей Джунковский согласен с мнением Ильина. По его словам, в этом контексте можно говорить о росте российской киноиндустрии. В проекты больше вкладываются, поскольку понимают, что за качеством — рейтинги и спрос, ведь сегодня сами зрители испытывают всё большую потребность в качественном контенте.

«Зритель стал другим. Время прошло, и современный зритель хочет уже какого-то более внятного, интересного контента и повествования», — рассказывает режиссёр.

Говоря о причинах, по которым не все телевизионные проекты делаются на высоком уровне, Джунковский упоминает проблему нехватки бюджетов. Однако первичной всё же считает проблему нехватки хороших сценариев.

«Даже если очень хороший сценарий сделан за небольшие деньги, он всё равно «выстреливает», он интересен. Со сценариями действительно существует проблема — и проблема, наверное, в идеологии. О чём хочется рассказать? О наболевшем. А многие сериалы не о наболевшем, а о несуществующих проблемах каких-то двухмерных персонажей. Зритель смотрит, но это не так интересно, не так глубоко. На глубокие темы пока не так много высказываний, и когда они есть, это звучит мощно», — заключает Джунковский.