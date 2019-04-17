Без привязки ко Дню Победы: премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая
- Кадр из фильма «Братство»
- © kinopoisk.ru
Премьера фильма «Братство» российского режиссёра Павла Лунгина состоится 10 мая, сообщила вице-президент по маркетингу компании Disney Елена Бродская на презентации проектов студии.
«Фильм выйдет 10 мая, эта дата согласована с Минкультуры», — цитирует Бродскую РИА Новости. По её словам, компания сейчас решает вопрос с получением прокатного удостоверения.
Изначально планировалось, что военная драма выйдет в прокат 9 мая. Однако против релиза ленты высказались представители организаций ветеранов Афганистана, а также члены Совета Федерации.
«Не пример для молодёжи»
Во время одного из пленарных заседаний против ленты публично высказался сенатор Игорь Морозов. По его мнению, в картине искажённо переданы исторические факты. Морозов подчеркнул, что неодобрительную реакцию фильм вызвал и среди членов организаций ветеранов Афганской войны.
«Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актёров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодёжь», — цитирует Морозова РИА Новости.
Однако с Морозовым не согласилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что диалог с ветеранскими организациями по этой теме необходимо продолжать, так как «творческий процесс — это очень тонкая материя».
Сам Павел Лунгин подчеркнул, что картина «Братство» создавалась «с глубокой любовью и уважением» к участникам боевых действий в Афганистане. Предложение запретить ленту к показу 9 мая режиссёр назвал «мракобесием».
- Кадр из фильма «Братство»
- © kinopoisk.ru
«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности», — сказал Лунгин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
На прошлой неделе показ картины состоялся в Минкультуры. Тогда же сообщалось, что фильм получит прокатное удостоверение, однако дату премьеры только предстоит утвердить.
Позднее министр культуры Владимир Мединский сообщил, что «Братство» решили не привязывать к праздничной дате с целью снять общественное напряжение. Такое решение было достигнуто в беседе с Павлом Лунгиным.
«Фильм выйдет в прокат — никаких законных оснований для его запрета не существует. Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы — этим мы снимем общественное напряжение. Павел Семёнович Лунгин подберёт дату, которая не вызовет споров ни до, ни после. Это будет на пользу и коммерческому прокату, и взвешенному диалогу со зрителем», — заметил Мединский.
Непарадный героизм
Сюжет ленты переносит зрителя в 1988 год: военная кампания СССР в Афганистане подходит к концу, советские войска готовятся покинуть эту страну. 108-й мотострелковой дивизии необходимо пройти через территорию, контролируемую бандой моджахедов. Чтобы подразделение понесло при этом как можно меньшие потери, лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек соглашается остаться в заложниках у афганцев.
По словам Лунгина, сюжет картины основан на воспоминаниях скончавшегося в апреле 2019 года бывшего директора ФСБ Николая Ковалёва, который участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.
В сценарий, который был написан сыном режиссёра Александром Лунгиным, были включены также свидетельства старших офицеров Службы внешней разведки. Помимо этого, авторы ленты много времени провели в архивах, пытаясь восстановить ход тех событий.
Главной темой «Братства», по замыслу Лунгина, является непарадный героизм военных будней. Режиссёр сравнил такой подход с картиной «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.
При этом, по его признанию, в фильме будет немало комедийных моментов, что не позволяет назвать «Братство» чистой военной драмой.
Планируется, что фильм покажут и за рубежом. Лунгин уже подписал соответствующий договор с французской компанией Loco Films, которая займётся иностранным прокатом.
Главные роли в картине сыграли Кирилл Пирогов («Брат 2», «Орёл и решка», «Сёстры»), Виталий Кищенко («Солнечный удар», «Белый тигр»), Фёдор Лавров («Оттепель», «Агент национальной безопасности»). Заявленный бюджет ленты — 270 млн рублей.
«Остров», «Царь» и другие фильмы Лунгина
Павел Лунгин в кинематографе с 1976 года — с тех пор как по его сценарию был снят фильм «Всё дело в брате». Затем вышло ещё несколько картин, над которыми он работал в качестве сценариста. Среди них — «Конец императора тайги» и «Непобедимый».
По первому образованию Лунгин — лингвист. В 1971 году он окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ. В 1980 году он решает окончательно связать жизнь с кино и поступает на Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где одним из его учителей был Георгий Данелия.
Первая режиссёрская работа Лунгина сразу же принесла ему мировую известность: картина «Такси-блюз» получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 1990 года. Дальше были такие ленты, как «Линия жизни», «Олигарх» и другие.
- Кадр из фильма «Остров»
- © kinopoisk.ru
Большим событием в культурной жизни России стал фильм-притча «Остров», рассказывавший о монахе Анатолии, обладающем уникальным даром исцелять. Лента вызвала большой отклик у зрителей и была отмечена многочисленными кинонаградами, в том числе шестью премиями «Золотой орёл».
Резонансной стала картина Лунгина «Царь», вышедшая на экраны в 2009 году. В ней режиссёр обратился к эпохе правления одной из самых противоречивых личностей российской истории — царя Ивана IV. В центре сюжета оказался конфликт государя с митрополитом Московским Филиппом II, который обличал жестокость правителя к своим подданным.
Всего Лунгин в качестве режиссёра снял 14 картин. В 2008 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.