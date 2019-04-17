Без привязки ко Дню Победы: премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая

Лента режиссёра Павла Лунгина «Братство» выйдет в широкий прокат 10 мая, сообщили в компании Disney. Изначально премьера была намечена на 9 мая, однако фильм вызвал неоднозначную реакцию со стороны участников организаций ветеранов Афганской войны, а также членов Совета Федерации. Критики картины отмечали, что она транслирует искажённые исторические факты и на ней «нельзя воспитывать молодёжь». В связи с этим сенаторы предложили перенести дату выхода «Братства», чтобы не привязывать её к празднику. Эту идею поддержал и министр культуры Владимир Мединский.

Премьера фильма «Братство» российского режиссёра Павла Лунгина состоится 10 мая, сообщила вице-президент по маркетингу компании Disney Елена Бродская на презентации проектов студии.

«Фильм выйдет 10 мая, эта дата согласована с Минкультуры», — цитирует Бродскую РИА Новости. По её словам, компания сейчас решает вопрос с получением прокатного удостоверения.

Изначально планировалось, что военная драма выйдет в прокат 9 мая. Однако против релиза ленты высказались представители организаций ветеранов Афганистана, а также члены Совета Федерации.

«Не пример для молодёжи»

Во время одного из пленарных заседаний против ленты публично высказался сенатор Игорь Морозов. По его мнению, в картине искажённо переданы исторические факты. Морозов подчеркнул, что неодобрительную реакцию фильм вызвал и среди членов организаций ветеранов Афганской войны.

«Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актёров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодёжь», — цитирует Морозова РИА Новости.

Однако с Морозовым не согласилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что диалог с ветеранскими организациями по этой теме необходимо продолжать, так как «творческий процесс — это очень тонкая материя».

Сам Павел Лунгин подчеркнул, что картина «Братство» создавалась «с глубокой любовью и уважением» к участникам боевых действий в Афганистане. Предложение запретить ленту к показу 9 мая режиссёр назвал «мракобесием».

Кадр из фильма «Братство»

© kinopoisk.ru

«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности», — сказал Лунгин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

На прошлой неделе показ картины состоялся в Минкультуры. Тогда же сообщалось, что фильм получит прокатное удостоверение, однако дату премьеры только предстоит утвердить.

Позднее министр культуры Владимир Мединский сообщил, что «Братство» решили не привязывать к праздничной дате с целью снять общественное напряжение. Такое решение было достигнуто в беседе с Павлом Лунгиным.

«Фильм выйдет в прокат — никаких законных оснований для его запрета не существует. Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы — этим мы снимем общественное напряжение. Павел Семёнович Лунгин подберёт дату, которая не вызовет споров ни до, ни после. Это будет на пользу и коммерческому прокату, и взвешенному диалогу со зрителем», — заметил Мединский.

Непарадный героизм

Сюжет ленты переносит зрителя в 1988 год: военная кампания СССР в Афганистане подходит к концу, советские войска готовятся покинуть эту страну. 108-й мотострелковой дивизии необходимо пройти через территорию, контролируемую бандой моджахедов. Чтобы подразделение понесло при этом как можно меньшие потери, лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек соглашается остаться в заложниках у афганцев.

По словам Лунгина, сюжет картины основан на воспоминаниях скончавшегося в апреле 2019 года бывшего директора ФСБ Николая Ковалёва, который участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.

В сценарий, который был написан сыном режиссёра Александром Лунгиным, были включены также свидетельства старших офицеров Службы внешней разведки. Помимо этого, авторы ленты много времени провели в архивах, пытаясь восстановить ход тех событий.

Главной темой «Братства», по замыслу Лунгина, является непарадный героизм военных будней. Режиссёр сравнил такой подход с картиной «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.

При этом, по его признанию, в фильме будет немало комедийных моментов, что не позволяет назвать «Братство» чистой военной драмой.

Планируется, что фильм покажут и за рубежом. Лунгин уже подписал соответствующий договор с французской компанией Loco Films, которая займётся иностранным прокатом.

Главные роли в картине сыграли Кирилл Пирогов («Брат 2», «Орёл и решка», «Сёстры»), Виталий Кищенко («Солнечный удар», «Белый тигр»), Фёдор Лавров («Оттепель», «Агент национальной безопасности»). Заявленный бюджет ленты — 270 млн рублей.

«Остров», «Царь» и другие фильмы Лунгина

Павел Лунгин в кинематографе с 1976 года — с тех пор как по его сценарию был снят фильм «Всё дело в брате». Затем вышло ещё несколько картин, над которыми он работал в качестве сценариста. Среди них — «Конец императора тайги» и «Непобедимый».

По первому образованию Лунгин — лингвист. В 1971 году он окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ. В 1980 году он решает окончательно связать жизнь с кино и поступает на Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где одним из его учителей был Георгий Данелия.

Первая режиссёрская работа Лунгина сразу же принесла ему мировую известность: картина «Такси-блюз» получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 1990 года. Дальше были такие ленты, как «Линия жизни», «Олигарх» и другие.

Кадр из фильма «Остров»

© kinopoisk.ru

Большим событием в культурной жизни России стал фильм-притча «Остров», рассказывавший о монахе Анатолии, обладающем уникальным даром исцелять. Лента вызвала большой отклик у зрителей и была отмечена многочисленными кинонаградами, в том числе шестью премиями «Золотой орёл».

Резонансной стала картина Лунгина «Царь», вышедшая на экраны в 2009 году. В ней режиссёр обратился к эпохе правления одной из самых противоречивых личностей российской истории — царя Ивана IV. В центре сюжета оказался конфликт государя с митрополитом Московским Филиппом II, который обличал жестокость правителя к своим подданным.

Всего Лунгин в качестве режиссёра снял 14 картин. В 2008 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.