«Хеллбой» и космическая утопия с Робертом Паттинсоном: главные премьеры этой недели

Самая громкая премьера недели — перезапуск фантастического боевика по мотивам комиксов про Хеллбоя с Дэвидом Харбором в главной роли. Также в число главных новинок кино вошли байопик о скандальной норвежской фигуристке Соне Хени и фантастический триллер о передвижениях по космосу группы преступников. Кроме того, в подборку RT попали три российские картины: семейная комедия о приключениях Домового, альманах о работе на радио, а также киносборник, подготовленный при участии Дмитрия Певцова и Оксаны Акиньшиной.

«Хеллбой» (Hellboy)

В новой экранизации комикса издательства Dark Horse Comics Хеллбой отправляется в Соединённое Королевство, чтобы спасти мир от апокалипсиса: возлюбленная легендарного волшебника Мерлина — Нимуэ, или Кровавая Королева, — освобождается из заточения в преисподней и собирается отомстить человечеству. Однако людям угрожает ещё более масштабная катастрофа — сражение Хеллбоя с колдуньей.

Вопреки ожиданиям поклонников комиксов, Хеллбой Нила Маршалла («Игра престолов») не является продолжением картин Гильермо дель Торо с Роном Перлманом в главной роли, о чём долгое время ходили слухи. Впрочем, в снятом по каноничному сюжету комикса фильме сохранили персонажей Григория Распутина и нацистского учёного Карла Кронена, участвовавших в ритуале создания Хеллбоя.

При этом в новую экранизацию «Хеллбоя» ввели и новых персонажей. Помимо Нимуэ (Мила Йовович), в ленте присутствуют майор Бен Даймио, а также Элис Монаган — девушка, которую Хеллбой спас в раннем детстве. Сценарий к фильму написали Эндрю Косби и автор «Хеллбоя» для вселенной комиксов Майк Миньола.

Подробнее — в материале RT.

«Высшее общество» (High Life)

Экипаж из приговорённых к смерти преступников (правонарушения героев в картине не раскрываются) на космическом корабле пересекает горизонт событий чёрной дыры. Самоубийственная миссия героев состоит в том, чтобы по возможности собрать возобновляемую энергию аномальной области и доставить её опустошившему земные ресурсы человечеству. Параллельно персонажи подвергаются экспериментам доктора Дибс (Жюльет Бинош) по репродукции.

Замысел снять фантастическую утопию о жизни на космическом корабле французский режиссёр Клер Дени вынашивала 15 лет. По собственному признанию, в главной роли она видела американского актёра Винсента Галло, но в конечном счёте ключевого персонажа картины сыграл британец Роберт Паттинсон.

Премьера совместного британо-французско-германского проекта состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто осенью 2018 года. Фильм был также представлен на киносмотре в Сан-Себастьяне.

«Домовой»

Молодая женщина Вика с восьмилетней дочерью Алиной въезжают в новую квартиру в одной из столичных высоток. Процесс обустройства усложняется после того, как жильцы узнают, что в квартире, кроме них, обитает Домовой. Сказочный персонаж давно держит обиду на людей, поэтому раз за разом пакостит хозяевам. Примирять стороны удаётся только четвероногому обитателю квартиры — рыжему коту. Ситуация меняется, когда Домовому бросает вызов колдунья.

Идею включить в городское пространство персонажа русского фольклора принадлежит братьям Бедаревым. Главные роли в фильме исполнили Сергей Чирков, Екатерина Гусева и Ольга Остроумова-Гутшмидт. На заключительной стадии съёмок фильма к актёрскому ансамблю присоединился Павел Деревянко — его голосом заговорил Кот.

«Короткие волны»

Поклонникам «Дня радио» и ценителям студийных сцен в «Питер FM» наверняка придётся по душе киноальманах Михаила Довженко. «Короткие волны» состоят из пяти весёлых и трогательных историй о радио или связанных с ним людях. Герои короткометражки «Радиорубка», к примеру, обращаются за помощью к радио после того, как в их городе отключают интернет. А в «Шредере» — дебютной короткометражке Довженко — слушатели решают, имеет ли право на существование таинственное произведение современного искусства, находящееся у ведущих.

Телеведущий, бывший игрок «Что? Где? Когда?» и создатель короткометражных фильмов Михаил Довженко сыграл в своей картине одну из ролей. Помимо него, в ленте снялись Владимир Мишуков, Екатерина Носик, Елена Плаксина, Екатерина Волкова и другие. Эпизодическую роль также исполнил Евгений Гришковец — он заменил в одной из сцен отказавшегося от участия в проекте Егора Кончаловского (ранее Кончаловский заявил, что не давал согласия на съёмки в фильме, и подал в суд на Довженко).

«Белый лебедь» (Sonja: The White Swan)

Норвежская фигуристка Соня Хени вошла в историю как одна из самых ярких и талантливых, но в то же время противоречивых личностей XX века. Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная победительница чемпионатов мира, звезда Голливуда, Хени злоупотребляла алкоголем, вела бурную личную жизнь и дружила с Адольфом Гитлером. С началом войны спортсменка перебралась в США и стала оказывать поддержку американской армии, но открыто критиковать нацистов отказывалась. Скончалась она в возрасте 57 лет от лейкемии — по-прежнему будучи богатой и знаменитой.



За экранизацию столь насыщенной биографии и разбор непростого характера Хени взялась норвежский режиссёр Анне Севитски. На сегодняшний день 41-летняя Севитски выпустила пять полнометражных картин. В их числе семейный фильм «Йорген + Анна = любовь» и сентиментальная драма «Счастлива до безумия».

«Куда течёт море»

«Куда течёт море» — ещё один киноальманах. Он состоит из четырёх короткометражек, снятых актёром Виталием Салтыковым, а роли в них исполнили в том числе Дмитрий Певцов, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова, Инга Оболдина.

Работу Салтыкова от того же альманаха Довженко отличает яркий социальный оттенок. Здесь герои — дети, которые страдают из-за отсутствия любви и внимания со стороны родителей, или переживающие кризис взрослые. Так, в одной из новелл рассказывается об отношениях матери с нежеланной дочерью; герой другой короткометражки — сирота, принимающий за маму навещающую его женщину.