«Много действия, мало разговоров»: первая зрительская реакция на нового «Хеллбоя»

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Алексей Латышев
Изначально фантастический боевик «Хеллбой» задумывался как продолжение фильмов «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия». Однако после того, как проект покинули режиссёр Гильермо дель Торо и исполнитель главной роли Рон Перлман, продюсеры решили перезапустить франшизу с другими актёрами и другой историей. Как и прежде, сюжет ленты выстраивается вокруг демонического существа, перешедшего на сторону добра. В российский прокат картина выходит 11 апреля, но днём ранее её показы уже состоялись в ряде других стран. RT рассказывает о первой зрительской реакции на нового «Хеллбоя».
«Много действия, мало разговоров»: первая зрительская реакция на нового «Хеллбоя»
  • Кадр из фильма «Хеллбой»
  • © kinopoisk.ru

В четверг в российский прокат выходит фантастический боевик «Хеллбой», снятый по мотивам одноимённой серии комиксов от Dark Horse Comics.

Изначально лента задумывалась как продолжение предыдущих двух экранизаций — «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия». Однако от этих планов продюсерам пришлось отказаться, поскольку не все согласились работать над этим проектом.

Сначала не удалось договориться с режиссёром и сценаристом первых двух частей Гильермо дель Торо. Ему предложили стать лишь продюсером фильма, в то время как он хотел самостоятельно поставить картину по собственному же сценарию. В итоге дель Торо покинул проект, а без него в фильме отказался сниматься и сыгравший Хеллбоя Рон Перлман.

Оставшись без автора и исполнителя главной роли, студия решила вместо продолжения сделать перезапуск всей франшизы с другими актёрами и новой историей.

Фанаты к происходящему отнеслись со скепсисом, тем не менее фильм был запущен в производство. Съёмки картины проходили с сентября по декабрь 2017 года на территории Великобритании и Болгарии.

  • © kinopoisk.ru

За постановку взялся британский режиссёр Нил Маршалл, известный по лентам «Спуск» и «Судный день». Над сценарием работали автор оригинального комикса Майк Миньола и Эндрю Коcби («Два ствола»). Хеллбоя сыграл номинант на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Дэвид Харбор («Великий уравнитель», «Очень странные дела»).

По словам авторов, новая версия истории про Хеллбоя стала более мрачной, что повлияло на её возрастной рейтинг — дети до 17 лет допускаются к просмотру только в сопровождении родителя.

«Наш фильм — настоящее пекло, он больше похож на хоррор. В нём очень много крови, жестоких сцен», — рассказал Харбор. 

Согласно сюжету первой части, Хеллбой — существо из преисподней, которое было вызвано оттуда в наш мир нацистами во время Второй мировой войны. С его помощью они хотели переломить ход боевых действий, однако их планам помешал спецотряд союзников по антигитлеровской коалиции, который уничтожил портал между двумя мирами. Хеллбоя же они забрали и переманили на свою сторону.

Основное действие всех частей происходит в наши дни. Хеллбой, вопреки своему происхождению и пугающей внешности, помогает людям бороться со злодеями. В первой серии он противостоял «колдуну» Распутину и его монстру Саммаэлю. В сиквеле ему пришлось столкнуться с Золотой армией — полчищем роботов, созданных гоблинами-кузнецами для борьбы с людьми.  

В новом фильме Хеллбою бросит вызов колдунья, которую называют Кровавой королевой (Мила Йовович). Когда-то давно она достигла значительных высот в тёмной магии, однако другие ведьмы решили её уничтожить. Теперь она вернулась к жизни и угрожает существованию всего человечества.

  • © kinopoisk.ru

«Хеллбой: Герой из пекла» при бюджете в $66 млн заработал $99,3 млн. От провала ленту спас мировой прокат — в США фильм принёс только $59 млн. Несмотря на такие показатели, на сиквел было решено потратить ещё больше денег — $85 млн. Риск оказался оправданным: «Хеллбой: Золотая армия» собрал $160,4 млн, хотя опять провалился в США — американцы добавили в общую кассу фильма меньше половины от всей суммы — $75 млн.

Эксперты делают осторожные прогнозы касательно финансовых показателей нового «Хеллбоя». По некоторым оценкам, в премьерный уик-энд лента может собрать порядка $17—20 млн на территории США и Канады. Бюджет фильма пока неизвестен.

«Фильм глупый, но это же Хеллбой»

Первые оставленные на портале IMDB отзывы о картине преимущественно отрицательные. Зрители ругают боевик за слабый сюжет, плохую игру актёров и натянутые шутки.  

«Такое ощущение, что фильм специально задумывался таким отвратительным. Игра актёров, сюжет, даже саундтрек — всё оставляет желать лучшего. Но хуже всего — шутки. Были ли вы фанатами первых фильмов или нет, окажите себе услугу: никогда не смотрите это», — написал один из зрителей.

Многие указывают, что в фильме слишком много жестоких, кровавых сцен, а история может оказаться непонятной тем, кто не знаком с комиксом.

«Сюжет рассчитан на тех, кто уже знаком с комиксами. В фильме много персонажей, о которых ничего не рассказывается: они появляются из ниоткуда. С кровью и насилием в «Хеллбое» явный перебор. Просмотр этой ленты станет для вас испытанием: насколько долго вы сможете сдерживать рвотные позывы? Юмор вашего дедушки покажется вам верхом остроумия на фоне попыток персонажей шутить. В середине фильма я уже был готов уйти из зала, но остался, рассчитывая, что найду в ленте хоть что-то положительное. Тщетно», — поделился своим мнением ещё один комментатор.

Похожее впечатление картина произвела и на многих пользователей Twitter:

«Ох, «Хеллбой» в целом получился плохим. Этот фильм можно было сделать намного лучше. Единственное, что в нём удалось, — это игра некоторых актёров. Компьютерная графика плоха. Очень-очень слабый главный злодей». 

Однако не все отнеслись к картине столь критично. Некоторые зрители отмечают, что свою главную задачу — развлекать — фильм выполняет.

«Да, фильм глупый, но это же Хеллбой… Компьютерная графика и монстры получились на достойном уровне. Много действия, мало разговоров. Я развлёкся», — отметил пользователь IMDB.

Аналогичной точки зрения придерживается ещё один комментатор. «Фильм отличный: от графики и кровавых сцен до юмора. Так много людей идут в кино с намерением потом обругать фильм, просто не дают ему шанса. Это так инфантильно», — написал он.

Некоторые зрители отмечают, что придуманные авторами чудовища ни в чём не уступают работам Гильермо дель Торо.

«Сразу оговорюсь, что я не фанат «Хеллбоя». Мне этот перезапуск франшизы понравился. За его прямолинейным сюжетом легко следовать, а внешний вид монстров сделан на уровне работ Гильермо дель Торо. Местами фильм может показаться довольно бредовым и грубым», — рассказал о впечатлениях ещё один зритель. 

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