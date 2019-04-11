«Много действия, мало разговоров»: первая зрительская реакция на нового «Хеллбоя»

Изначально фантастический боевик «Хеллбой» задумывался как продолжение фильмов «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия». Однако после того, как проект покинули режиссёр Гильермо дель Торо и исполнитель главной роли Рон Перлман, продюсеры решили перезапустить франшизу с другими актёрами и другой историей. Как и прежде, сюжет ленты выстраивается вокруг демонического существа, перешедшего на сторону добра. В российский прокат картина выходит 11 апреля, но днём ранее её показы уже состоялись в ряде других стран. RT рассказывает о первой зрительской реакции на нового «Хеллбоя».

В четверг в российский прокат выходит фантастический боевик «Хеллбой», снятый по мотивам одноимённой серии комиксов от Dark Horse Comics.

Изначально лента задумывалась как продолжение предыдущих двух экранизаций — «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия». Однако от этих планов продюсерам пришлось отказаться, поскольку не все согласились работать над этим проектом.

Сначала не удалось договориться с режиссёром и сценаристом первых двух частей Гильермо дель Торо. Ему предложили стать лишь продюсером фильма, в то время как он хотел самостоятельно поставить картину по собственному же сценарию. В итоге дель Торо покинул проект, а без него в фильме отказался сниматься и сыгравший Хеллбоя Рон Перлман.

Оставшись без автора и исполнителя главной роли, студия решила вместо продолжения сделать перезапуск всей франшизы с другими актёрами и новой историей.

Фанаты к происходящему отнеслись со скепсисом, тем не менее фильм был запущен в производство. Съёмки картины проходили с сентября по декабрь 2017 года на территории Великобритании и Болгарии.

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За постановку взялся британский режиссёр Нил Маршалл, известный по лентам «Спуск» и «Судный день». Над сценарием работали автор оригинального комикса Майк Миньола и Эндрю Коcби («Два ствола»). Хеллбоя сыграл номинант на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Дэвид Харбор («Великий уравнитель», «Очень странные дела»).

По словам авторов, новая версия истории про Хеллбоя стала более мрачной, что повлияло на её возрастной рейтинг — дети до 17 лет допускаются к просмотру только в сопровождении родителя.

«Наш фильм — настоящее пекло, он больше похож на хоррор. В нём очень много крови, жестоких сцен», — рассказал Харбор.

Согласно сюжету первой части, Хеллбой — существо из преисподней, которое было вызвано оттуда в наш мир нацистами во время Второй мировой войны. С его помощью они хотели переломить ход боевых действий, однако их планам помешал спецотряд союзников по антигитлеровской коалиции, который уничтожил портал между двумя мирами. Хеллбоя же они забрали и переманили на свою сторону.

Основное действие всех частей происходит в наши дни. Хеллбой, вопреки своему происхождению и пугающей внешности, помогает людям бороться со злодеями. В первой серии он противостоял «колдуну» Распутину и его монстру Саммаэлю. В сиквеле ему пришлось столкнуться с Золотой армией — полчищем роботов, созданных гоблинами-кузнецами для борьбы с людьми.

В новом фильме Хеллбою бросит вызов колдунья, которую называют Кровавой королевой (Мила Йовович). Когда-то давно она достигла значительных высот в тёмной магии, однако другие ведьмы решили её уничтожить. Теперь она вернулась к жизни и угрожает существованию всего человечества.

© kinopoisk.ru

«Хеллбой: Герой из пекла» при бюджете в $66 млн заработал $99,3 млн. От провала ленту спас мировой прокат — в США фильм принёс только $59 млн. Несмотря на такие показатели, на сиквел было решено потратить ещё больше денег — $85 млн. Риск оказался оправданным: «Хеллбой: Золотая армия» собрал $160,4 млн, хотя опять провалился в США — американцы добавили в общую кассу фильма меньше половины от всей суммы — $75 млн.

Эксперты делают осторожные прогнозы касательно финансовых показателей нового «Хеллбоя». По некоторым оценкам, в премьерный уик-энд лента может собрать порядка $17—20 млн на территории США и Канады. Бюджет фильма пока неизвестен.

«Фильм глупый, но это же Хеллбой»

Первые оставленные на портале IMDB отзывы о картине преимущественно отрицательные. Зрители ругают боевик за слабый сюжет, плохую игру актёров и натянутые шутки.

«Такое ощущение, что фильм специально задумывался таким отвратительным. Игра актёров, сюжет, даже саундтрек — всё оставляет желать лучшего. Но хуже всего — шутки. Были ли вы фанатами первых фильмов или нет, окажите себе услугу: никогда не смотрите это», — написал один из зрителей.

Многие указывают, что в фильме слишком много жестоких, кровавых сцен, а история может оказаться непонятной тем, кто не знаком с комиксом.

«Сюжет рассчитан на тех, кто уже знаком с комиксами. В фильме много персонажей, о которых ничего не рассказывается: они появляются из ниоткуда. С кровью и насилием в «Хеллбое» явный перебор. Просмотр этой ленты станет для вас испытанием: насколько долго вы сможете сдерживать рвотные позывы? Юмор вашего дедушки покажется вам верхом остроумия на фоне попыток персонажей шутить. В середине фильма я уже был готов уйти из зала, но остался, рассчитывая, что найду в ленте хоть что-то положительное. Тщетно», — поделился своим мнением ещё один комментатор.

Похожее впечатление картина произвела и на многих пользователей Twitter:

«Ох, «Хеллбой» в целом получился плохим. Этот фильм можно было сделать намного лучше. Единственное, что в нём удалось, — это игра некоторых актёров. Компьютерная графика плоха. Очень-очень слабый главный злодей».

Oh. #Hellboy is mostly bad. This movie should have been better. The only thing that really works is some of the few actors. CGI is bad in this one. Really really weak villian. pic.twitter.com/EgTs1pt6jG — Stefan i Sosialistfaen™ (@TvMaurer) 10 апреля 2019 г.

Однако не все отнеслись к картине столь критично. Некоторые зрители отмечают, что свою главную задачу — развлекать — фильм выполняет.

«Да, фильм глупый, но это же Хеллбой… Компьютерная графика и монстры получились на достойном уровне. Много действия, мало разговоров. Я развлёкся», — отметил пользователь IMDB.

Аналогичной точки зрения придерживается ещё один комментатор. «Фильм отличный: от графики и кровавых сцен до юмора. Так много людей идут в кино с намерением потом обругать фильм, просто не дают ему шанса. Это так инфантильно», — написал он.

Некоторые зрители отмечают, что придуманные авторами чудовища ни в чём не уступают работам Гильермо дель Торо.

«Сразу оговорюсь, что я не фанат «Хеллбоя». Мне этот перезапуск франшизы понравился. За его прямолинейным сюжетом легко следовать, а внешний вид монстров сделан на уровне работ Гильермо дель Торо. Местами фильм может показаться довольно бредовым и грубым», — рассказал о впечатлениях ещё один зритель.