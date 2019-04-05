«Станет кульминацией моего творчества»: Коппола готовится к съёмкам задуманной 35 лет назад картины «Мегалополис»

В 2019 году Фрэнсис Форд Коппола намерен приступить к съёмкам масштабного фантастического фильма, который он мечтает создать уже на протяжении 35 лет. Действие «Мегалополиса» будет развиваться в Нью-Йорке будущего. Главный герой картины — учёный и архитектор, который изобрёл материал, способный избавить людей от необходимости трудиться. По сюжету, новатору противостоит мэр города, выступающий против столь радикальных перемен. По информации СМИ, режиссёр уже подбирает актёров на главные роли. Среди возможных кандидатов называется имя Джуда Лоу.

Голливудский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола намерен приступить к съёмкам фантастического фильма «Мегалополис» о Нью-Йорке будущего. Об этом он рассказал в интервью порталу Deadline.

«В этом году я планирую взяться за реализацию своего давнего замысла — снять грандиозное, масштабное полотно, используя всё, чему я научился за мою долгую карьеру, которая началась с работы в театре, когда мне было 16 лет. Название картины — «Мегалополис», — цитирует Deadline слова Копполы.

Оскароносный режиссёр считает, что «Мегалополис» станет вершиной его творческого пути.

«Это будет необычное произведение, снятое с большим размахом и многочисленным актёрским составом. Я собираюсь использовать весь опыт, накопленный мною за многие годы работы над фильмами в самых разных жанрах и стилях. Этот проект станет кульминацией моего творчества, он не будет вписываться в стандартные рамки сегодняшнего кинематографа», — сказал режиссёр.

Отмечается, что одну из ролей может сыграть Джуд Лоу.

Город будущего

Снять «Мегалополис» Коппола мечтает уже 35 лет. Первую редакцию сценария он написал ещё в 1983 году. 400-страничный текст походил на роман. Повествование развивалось вокруг истории архитектора и учёного Кэталайна, который задумал создать город будущего. По сюжету, он вступает в конфликт со всеми уважаемым мэром города, который придерживается консервативных взглядов.

Кэталайн мечтает превратить Нью-Йорк в город-утопию. В этом ему должен помочь изобретённый им новый материал под названием «мегалон». Согласно сценарию, это вещество создано из натуральных компонентов, а его молекулярную структуру можно изменять в зависимости от сферы использования. Помимо этого, новый материал запоминает свои предыдущие состояния, что даёт человеку возможность их восстанавливать.

По планам Кэталайна, с внедрением новой технологии людям больше не нужно будет работать и они смогут посвятить свою жизнь духовному саморазвитию. Кроме того, в мечтах учёного новое общество будет обходиться без денег.

Однако на пути архитектора встаёт градоначальник, который считает, что Кэталайн слишком увлёкся грёзами о будущем и не понимает потребностей города.

Помимо этого, в сценарии предусмотрено множество побочных линий и персонажей. В разное время в качестве возможных исполнителей главных ролей называли Роберта Де Ниро, Рассела Кроу, Николаса Кейджа, Пола Ньюмана, Кевина Спейси, Уоррена Битти и Мерил Стрип.

В начале 2000-х Коппола всерьёз рассчитывал снять «Мегалополис». Однако реализовать планы режиссёра помешала серия терактов 11 сентября 2001 года. Из-за трагедии Нью-Йорк изменился навсегда, и Коппола приостановил работу над картиной.

После этого Коппола занимался целым рядом других проектов в качестве продюсера и режиссёра. Среди них — «Молодость без молодости», «Между» и «Тетро». В последнее время режиссёр работал над новой версией одного из самых известных своих фильмов — военной драмы «Апокалипсис сегодня».

Вызов классическому Голливуду



В середине 1960-х в американском кинематографе произошла переоценка ценностей — значимые общественные события и сексуальная революция существенно повлияли на интерес потребителя к образцовым голливудским фильмам с классическим сюжетом.

Картины о любви, вестерны и пеплумы из-за скромной прибыли отошли на второй план, а производственные мощности огромных корпораций достались начинающим режиссёрам. В их числе был и Фрэнсис Форд Коппола.

Его карьера начала складываться ещё в первой половине 1960-х годов, а свой первый «Оскар» за сценарий к военной драме «Паттон» он получил уже в 1971 году. Закрепила успех кинематографиста криминальная драма «Крёстный отец».

© Кадр из фильма «Крестный отец» (1972)

Совсем другая ситуация сложилась с лентой «Апокалипсис сегодня». Замысел экранизировать повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы» Коппола вынашивал на протяжении многих лет. На тот момент, когда Джон Милиус написал сценарий, война во Вьетнаме всё ещё продолжалась, и Коппола, мечтавший избавиться от давления голливудских киностудий, увлёкся идеей снимать кино прямо в тропиках.

Съёмочный процесс занял больше года — с весны 1976-го по август 1977 года. Сам Коппола был утомлён затянувшимися съёмками: для создания картины потребовалась почти полуторагодовая командировка на Филиппины.

Тогда же выяснилось, что режиссёр почти в три раза превысил бюджет картины. В итоге кинематографист едва не разорился. Кроме того, монтаж фильма затянулся на два года, из-за этого приходилось неоднократно переносить дату премьеры.

Уже после выхода фильма на экраны неиспользованные отрывки были включены в расширенные версии картины. Премьера самой полной из них состоится 28 апреля 2019 года.

Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»

© Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня» (1979)

Драма окупилась в американском прокате и получила ряд престижных наград, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и два «Оскара». Фильм стал одним из самых обсуждаемых в кинематографе и вызвал неоднозначные отзывы со стороны не только критиков, но и правительства США, поскольку транслировал альтернативную точку зрения на войну во Вьетнаме.