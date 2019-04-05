«Станет кульминацией моего творчества»: Коппола готовится к съёмкам задуманной 35 лет назад картины «Мегалополис»
- Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола
- Reuters
Голливудский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола намерен приступить к съёмкам фантастического фильма «Мегалополис» о Нью-Йорке будущего. Об этом он рассказал в интервью порталу Deadline.
«В этом году я планирую взяться за реализацию своего давнего замысла — снять грандиозное, масштабное полотно, используя всё, чему я научился за мою долгую карьеру, которая началась с работы в театре, когда мне было 16 лет. Название картины — «Мегалополис», — цитирует Deadline слова Копполы.
Оскароносный режиссёр считает, что «Мегалополис» станет вершиной его творческого пути.
«Это будет необычное произведение, снятое с большим размахом и многочисленным актёрским составом. Я собираюсь использовать весь опыт, накопленный мною за многие годы работы над фильмами в самых разных жанрах и стилях. Этот проект станет кульминацией моего творчества, он не будет вписываться в стандартные рамки сегодняшнего кинематографа», — сказал режиссёр.
Отмечается, что одну из ролей может сыграть Джуд Лоу.
Город будущего
Снять «Мегалополис» Коппола мечтает уже 35 лет. Первую редакцию сценария он написал ещё в 1983 году. 400-страничный текст походил на роман. Повествование развивалось вокруг истории архитектора и учёного Кэталайна, который задумал создать город будущего. По сюжету, он вступает в конфликт со всеми уважаемым мэром города, который придерживается консервативных взглядов.
Кэталайн мечтает превратить Нью-Йорк в город-утопию. В этом ему должен помочь изобретённый им новый материал под названием «мегалон». Согласно сценарию, это вещество создано из натуральных компонентов, а его молекулярную структуру можно изменять в зависимости от сферы использования. Помимо этого, новый материал запоминает свои предыдущие состояния, что даёт человеку возможность их восстанавливать.
По планам Кэталайна, с внедрением новой технологии людям больше не нужно будет работать и они смогут посвятить свою жизнь духовному саморазвитию. Кроме того, в мечтах учёного новое общество будет обходиться без денег.
Однако на пути архитектора встаёт градоначальник, который считает, что Кэталайн слишком увлёкся грёзами о будущем и не понимает потребностей города.
Помимо этого, в сценарии предусмотрено множество побочных линий и персонажей. В разное время в качестве возможных исполнителей главных ролей называли Роберта Де Ниро, Рассела Кроу, Николаса Кейджа, Пола Ньюмана, Кевина Спейси, Уоррена Битти и Мерил Стрип.
В начале 2000-х Коппола всерьёз рассчитывал снять «Мегалополис». Однако реализовать планы режиссёра помешала серия терактов 11 сентября 2001 года. Из-за трагедии Нью-Йорк изменился навсегда, и Коппола приостановил работу над картиной.
После этого Коппола занимался целым рядом других проектов в качестве продюсера и режиссёра. Среди них — «Молодость без молодости», «Между» и «Тетро». В последнее время режиссёр работал над новой версией одного из самых известных своих фильмов — военной драмы «Апокалипсис сегодня».
Вызов классическому Голливуду
В середине 1960-х в американском кинематографе произошла переоценка ценностей — значимые общественные события и сексуальная революция существенно повлияли на интерес потребителя к образцовым голливудским фильмам с классическим сюжетом.
Картины о любви, вестерны и пеплумы из-за скромной прибыли отошли на второй план, а производственные мощности огромных корпораций достались начинающим режиссёрам. В их числе был и Фрэнсис Форд Коппола.
Его карьера начала складываться ещё в первой половине 1960-х годов, а свой первый «Оскар» за сценарий к военной драме «Паттон» он получил уже в 1971 году. Закрепила успех кинематографиста криминальная драма «Крёстный отец».
- © Кадр из фильма «Крестный отец» (1972)
Совсем другая ситуация сложилась с лентой «Апокалипсис сегодня». Замысел экранизировать повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы» Коппола вынашивал на протяжении многих лет. На тот момент, когда Джон Милиус написал сценарий, война во Вьетнаме всё ещё продолжалась, и Коппола, мечтавший избавиться от давления голливудских киностудий, увлёкся идеей снимать кино прямо в тропиках.
Съёмочный процесс занял больше года — с весны 1976-го по август 1977 года. Сам Коппола был утомлён затянувшимися съёмками: для создания картины потребовалась почти полуторагодовая командировка на Филиппины.
Тогда же выяснилось, что режиссёр почти в три раза превысил бюджет картины. В итоге кинематографист едва не разорился. Кроме того, монтаж фильма затянулся на два года, из-за этого приходилось неоднократно переносить дату премьеры.
Уже после выхода фильма на экраны неиспользованные отрывки были включены в расширенные версии картины. Премьера самой полной из них состоится 28 апреля 2019 года.
- Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»
- © Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня» (1979)
Драма окупилась в американском прокате и получила ряд престижных наград, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и два «Оскара». Фильм стал одним из самых обсуждаемых в кинематографе и вызвал неоднозначные отзывы со стороны не только критиков, но и правительства США, поскольку транслировал альтернативную точку зрения на войну во Вьетнаме.