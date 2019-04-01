Cпорт, закулисье Бродвея, истории о пятом измерении: что покажут в новых сериалах в апреле

Апрель для любителей сериалов откроется новой спортивной драмой СТС, на этот раз посвящённой не самим чемпионам, а их матерям. CBS предложит очередную перезагрузку «Сумеречной зоны» и в «Красной линии» продемонстрирует последствия ошибки полицейского. The CW представит драмеди о слепой девушке, расследующей убийство друга, а новый проект FX расскажет о звёздной чете бродвейских танцоров Фосс и Вердон. С середины месяца на ABC стартует комедийный ситком о паре, променявшей городскую жизнь на фермерские поля. В конце месяца Netflix представит мистический триллер с Умой Турман.

«Мамы чемпионов». С 1 апреля на СТС

Вера с детских лет в большом спорте. Профессиональные занятия плаванием под присмотром бескомпромиссной матери-тренера Аллы Гордеевой принесли в копилку 17-летней спортсменки ряд золотых медалей. Однако блестящее спортивное будущее отходит на второй план после того, как выясняется, что Вера беременна. Впрочем, героине ещё выпадет шанс реализовать себя в спортивной сфере и даже в новом амплуа.

Создавать проект о мамах чемпионов взялись создатели многосерийной спортивной драмы «Молодёжка» Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. На премьерном показе спортивную драму поддержали чемпионы мира и Европы, а также Олимпийских игр Светлана Хоркина, Владимир Сальников, Анастасия Гребёнкина и Глеб Гальперин.

Подробнее — в материале RT.

«Сумеречная зона» (The Twilight Zone). С 1 апреля на CBS All Access

Речь о третьем перезапуске культового фантастического триллера 1950-х годов зашла ещё в 2012 году. Тогда постановкой и продюсированием сериала должен был заняться Брайан Сингер, но в итоге за ремейк антологии взялся автор нашумевшего хоррора «Прочь» Джордан Пил. В сериале появятся Сет Роген, Адам Скотт, Стивен Ян и Таисса Фармига.

Первый сезон антологии включает в себя 10 эпизодов, снятых в различных жанрах — от хоррора до научной фантастики. Зрители увидят очередную интерпретацию пятого измерения, называемого сумеречной зоной.

«В темноте» (In the dark). С 4 апреля на The CW

Слепая девушка Мёрфи, несмотря на физические ограничения, не придерживается скромного образа жизни: она пьёт, принимает наркотики и ведёт беспорядочную половую жизнь. Однажды одного из немногочисленных друзей Мёрфи убивают — девушка находит его тело во время прогулки. Однако к приезду полиции труп таинственно исчезает, а стражи порядка словам Мёрфи не верят. Тогда она вместе со своим псом-поводырём Кренделем берётся за расследование.

На запуск проекта создателей сериала вдохновила благотворительная программа The CW. Канал сотрудничает с американской организацией, которая занимается подготовкой собак-поводырей. Исполнительным продюсером проекта выступил Бен Стиллер, чья студия Red Hour Films совместно с Warner Bros. Television и CBS Television Studios взялась за разработку проекта.

«Фосс/Вердон» (Fosse/Verdon). С 9 апреля на FX

Музыкальный мини-сериал расскажет о жизни и совместном творчестве культового бродвейского хореографа Боба Фосса и его музы, супруги и знаменитой танцовщицы Гвен Вердон. В восьмисерийном биографическом проекте зрители увидят не только блестящие танцевальные номера, но и жизнь за кулисами.

В основе многосерийного проекта лежит биографическая книга Сэма Уоссона «Фосс». Главные роли в сериале исполнили оскароносный Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и обладательница «Золотого глобуса» Мишель Уильямс («7 дней и ночей с Мэрилин»). Компанию им составили Келли Баррет («Хорошая жена»), Норберт Лео Батц («Закон и порядок»), а также Ая Кэш («Американская семейка»). Сопродюсером проекта стала дочь звёздной пары Николь Фосс.

«Благослови этот бардак» (Bless This Mess). C 16 апреля на ABC

Молодожёны Рио (Лэйк Белл) и Майк (Дэкс Шепард) решают сменить атмосферу шумного Нью-Йорка на сельские окрестности Небраски. Распрощавшись с работой и карьерой в мегаполисе, новобрачные переезжают в сельский домик. Однако фермерская жизнь оказывается не такой простой, как они предполагали.

Лэйк Белл вместе с Элизабет Меривезер («Новенькая») выступила в качестве сценариста ситкома. Первоначально сериал готовился для запуска на телеканале Fox, однако в декабре прошлого года проект был передан ABC.

«Покои» (Chambers). С 26 апреля на Netflix

Продюсерами нового десятисерийного проекта Netflix выступили обладатель «Оскара» за сценарий к картине «Траффик» Стивен Гейган и Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»), который также срежиссировал пилотную серию. Одну из главных ролей в мистическом сериале исполнила Ума Турман.

Жизнь семнадцатилетней Саши Яззи чуть не оборвалась после сердечного приступа — девушку спасло донорское сердце. После трансплантации Саша решает выяснить, что произошло с девушкой, чьё сердце ей досталось. Параллельно героиня начинает ощущать в себе изменения и приобретает новые черты характера, присущие предыдущей владелице её сердца.

Кадр из сериала «Покои»

© tvseriesfinale.com

«Красная линия» (The Red Line). С 28 апреля на CBS

Пит Эванс — опытный чикагский полицейский, который однажды совершает нелепую ошибку. Приняв в магазине мирного афроамериканского гражданина за вора, он незамедлительно решает действовать и стреляет в подозреваемого. Убитый оказывается доктором. Последствия ситуации вызывают широкий резонанс в обществе, с которым необходимо справиться трём семьям, от лица которых ведётся повествование.

В новом проекте CBS главные роли исполнили Ноа Уайли («Донни Дарко») и Ноэль Фишер («Бесстыдники»). Шоураннером восьмисерийного сериала выступила номинантка на «Оскар» за документальный фильм «Тринадцатая» Ава Дюверней.