На замену «Молодёжке»: что представляет собой новая спортивная драма «Мамы чемпионов»

На утренних сменах во время съёмок «Молодёжки» кинематографисты нередко наблюдали одну и ту же картину: женщины рано утром тащили к ледовому дворцу детей и мешки с хоккейной амуницией. Эта ситуация вдохновила продюсеров на создание нового проекта. Так на свет появились «Мамы чемпионов» — сериал о сильных, упорных и готовых на всё ради своих детей героинях. С релизом ознакомилась культурный обозреватель RT.

Слоган «За каждой победой стоят мамы чемпионов» очень ёмко раскрывает тематику нового проекта Art Pictures Vision. Одна фраза рождает в голове потенциального зрителя чёткую картинку и формирует определённые ожидания: этот сериал, разумеется, о женщинах, долгие годы гнувших спины ради спортивных успехов своих детей. Тех самых женщинах, которые жертвуют обеденным перерывом, чтобы отвести ребёнка на занятия; часами дежурят у кабинета тренера и сбиваются в кучки с другими такими же, как и они, мамами, образуя общества по интересам с почти что семейными связями.

Картина всем знакомая и потому — узнаваемая. А ещё, как выяснилось, злободневная. Замысел этого сериала, в общем-то, сам методично напрашивался продюсерам во время съёмок «Молодёжки»: кинематографисты приезжали на утреннюю смену и наблюдали, как из ледового дворца выбегают те самые мамы будущих чемпионов и одной рукой тащат ребёнка, а другой — хоккейную амуницию. Проекту дали зелёный свет, а тему мам-болельщиц, мам-тренеров, мам-мучениц и мучительниц протянули через него красной нитью — так что ожидания зрителей будут оправданы в полной мере.

Само собой, история про бесконечные тренировки, закулисные интриги и скандалы на родительских собраниях вряд ли бы заинтересовала аудиторию. А потому основной конфликт выстраивается вокруг личной драмы главной героини.

У 17-летней пловчихи Веры Гордеевой есть «превосходное чувство воды», которое позволяет ей выигрывать на соревнованиях, молодой человек — такой же красавец и спортсмен, и мама-тренер — чрезмерно строгая и неприлично жестокая героиня Ирины Розановой. Алла Гордеева дочь вроде как любит, но куда больше она любит свою мечту — сделать девушку олимпийской чемпионкой — и стремится к ней всеми правдами и неправдами.

© Кадр из сериала «Мамы чемпионов»

Романтические отношения и встречи с отцом позволяются Вере до тех пор, пока они снабжают её полезными для занятий положительными эмоциями. Ну а если спортсменка забеременела (нестрашный спойлер — это происходит почти сразу же), ребёнок становится частью плана по завоеванию медали.

Беременная Вера на гормональном пике выигрывает чемпионат Европы и ставит новый мировой рекорд. В тот же день у девушки лопается терпение, она собирает вещи и сбегает от чересчур заботливой родительницы. В другом городе, в квартире единственной подруги всеми преданная, несчастная героиня умывает лицо… и выныривает из воды уже на 15 лет старше (первая, но далеко не последняя отсылка к фильму «Москва слезам не верит»). Теперь она сама тренирует 15-летнего сына.

Новой Вере (Екатерина Вилкова) предстоит на протяжении двадцати серий противостоять вторгающейся в её жизнь матери и пытаться распутать замысловатый любовный треугольник с участием первой любви (Павел Трубинер) и приятеля своего сына (Иван Гришенков).

Конфликт отцов и детей в этом сериале отрабатывает также сюжетная линия робкого мальчика из восточной семьи, который ходит на бокс по велению отца (чтобы не быть «как баба»), а тайком по ночам читает ноты. Его товарища, неловкого и полноватого, мать, напротив, поддерживает во всех начинаниях. Она олицетворяет собой другой тип родителя — слепо верящего в способности ребёнка.

© Кадр из сериала «Мамы чемпионов»

Создатели сериала переплели в нём сразу несколько важных тем и самостоятельных жанров (впрочем, сами они характеризуют результат как «драмеди с уклоном в драму»). И что удивительно, сделали это крайне гармонично.

На одну и ту же ситуацию зрителю позволяют взглянуть с разных углов. Здесь нет отрицательных героев в их привычном понимании — поступки любого персонажа можно если не принять, то по крайней мере понять. Именно отказ кинематографистов от разделения созданного ими сериального мира на белое и чёрное и желание приблизить его к реальной жизни делает сериал привлекательными для зрителя. Причём разных возрастов.

Уже сейчас можно утверждать, что СТС нашёл выгодную замену той же «Молодёжке», с помпой ушедшей с экранов в феврале. Та же популярная околоспортивная тема, тот же накал страстей. Но результат, кажется, ещё более качественный и интересный.