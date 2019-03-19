«Сильных колебаний ожидать не стоит»: когда в Центральную Россию придёт весна

После самого тёплого дня с начала года в Москву придёт небольшое похолодание. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом температура по-прежнему будет превышать климатическую норму. По прогнозам синоптиков, тёплая погода установится на европейской части России к началу апреля.

В течение вторника, 19 марта, воздух в Москве прогреется до +6 °С. В столице и области будет облачно, пройдут дожди. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4—9 м/с, атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловливается тёплым сектором атлантического циклона и одновременно влиянием холодного атмосферного фронта с запада​​​. Это значит, что москвичей ждёт пасмурная погода, пройдут кратковременные дожди. Выпадет до 5—6 мм осадков», — сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Это будет первый в этом году сильный дождь. Он будет идти практически весь день.

Ожидается, что осадки и тёплый воздух будут способствовать таянию снега. По данным «Фобоса», в течение ближайших дней в Москву и область будет поступать воздушный поток из Атлантики. Таким образом, уже в начале следующей недели столичный регион окончательно распрощается с сугробами.

«Выше климатической нормы»

В метеобюро Москвы подтвердили, что показатели 18 марта останутся самыми высокими на этой неделе. Далее столбики термометров начнут постепенно падать. К выходным усилится северо-западный ветер, поэтому в центре столичного региона температура +3…+5 °С будет ощущаться как более низкая.

«Температурные колебания будут происходить на фоне понижения температуры. Вчерашний день был самым тёплым на этой неделе, все следующие дни будут менее комфортными — с осадками и более низкой температурой», — рассказала RT главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

© Владимир Федоренко / РИА Новости

При этом температура всё равно будет выше нормы: днём показатели останутся плюсовыми.

«Если сейчас у нас температура существенно выше климатической нормы, градусов на 5—6, то в последующие дни температура снизится. Если она и останется выше климатической нормы, то всего на 2—3 °С. Ведь у нас норма становится положительной только после 27 марта», — подчеркнула метеоролог.

Ближе к выходным в ночные часы температура будет с небольшим минусом, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее количество осадков выпадет днём в субботу.

«Так что нельзя считать, что со снегопадами у нас покончено», — заключила Татьяна Позднякова.

Похолодание и тёплое начало апреля

В Гидрометцентре пояснили, что по северу центральной части России проходит циклон, по югу — антициклон, а Москва находится на их стыке. Именно поэтому температура превышает норму, подчеркнул в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

В столичном регионе во вторник ночью температура будет около 0...+2 °С, к четвергу начнёт холодать. Ночью по области ожидается до -5 °С, днём +3...+5 °С. В субботу и воскресенье ночью сохраняется минус, столбики термометров покажут 0...-2 °С, местами до -5 °С, а днём +1…+6 °С.

«Если брать европейскую часть России, то у нас получается, что по северу проходят циклоны. Мурманская область, Ленинградская, Архангельская — там циклоны захватывают больше, поэтому больше осадков и прохладнее. Если брать ближе к Москве, то там находится стык. Ещё южнее — Воронеж, Волгоград и так далее — там уже влияет антициклон», — пояснил Цыганков.

В южной части европейской России ожидается более солнечная погода, осадков будет меньше. На севере Урала, в частности в Ханты-Мансийске, погоду будет портить циклон. А на юге Урала, например в Челябинске, расположится гребень антициклона — там погода будет более солнечная.

Тем временем на Дальнем Востоке бушует непогода. Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае. Прогнозируется метель и мокрый снег, скорость ветра будет достигать 18 м/с. Управлении МЧС России по Сахалинской области также объявило о приближающемся шторме. На Курилах ожидается сильный снег, метель, скорость ветра до 28 м/с.

В Москве теплее нормы и с осадками: https://t.co/O26dzTY2d3 — Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) March 18, 2019

По словам синоптика, 27—29 марта в Москве и области ожидается приток холодного воздуха. Ночью температура будет минусовая: -3…-6 °С. Днём же столбики термометров будут подниматься до +1…+5 °С.

«Начало апреля, по нашим расчётам, должно быть тёплое, антициклон принесёт тепло. А дальше пока неизвестно», — сказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что вся территория России в апреле будет в тёплой зоне.

«Неустойчивая погода»

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в разговоре с RT предупредил, что общий характер погоды в предстоящее время достаточно неустойчивый, но больших перепадов, как это было в предыдущие дни, не предвидится.

«Сильных колебаний температур и атмосферного давления ожидать не стоит. Хотя погода неустойчивая. Определяет её взаимодействие субтропического антициклона, охватывающего практически всю Южную Европу, и смещающихся по северу Европы атлантических циклонов. Один из них определяет погоду в настоящее время», — отметил метеоролог.

Тёплый сектор этого циклона определял погоду в понедельник, именно поэтому была зафиксирована самая высокая температура с начала этого года: +7 °C. Далее начнёт поступать прохладный воздух из Северной Европы, что обусловит предстоящее понижение температуры.