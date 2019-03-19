Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что вся территория страны в апреле будет в тёплой зоне.

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы. Так, среднесуточная температура воздуха составляет +5,8 °С. Но она не будет равномерной: в первые дни апреля — обычно чуть выше 0 °С, в середине — 5 с лишним градусов тепла, а в конце месяца уже +10 °С.

Синоптик отметила, что в апреле ожидаются последние сильные морозы.

В северных районах, таких как Якутия, они могут быть до -20 °С, а при похолодании в отдельные ночи — до -30 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве во вторник, 19 марта, ожидается до +6 °С.