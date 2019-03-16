«Молодая, красивая, безумно талантливая»: коллеги Юлии Началовой скорбят о смерти певицы

Вечером 16 марта скончалась российская певица и актриса Юлия Началова. Она умерла в одной из московских больниц, куда её доставили несколько дней назад. По словам отца артистки Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца на фоне сильного абсцесса и заражения крови. При этом он отметил, что врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его дочь. Друзья и коллеги Началовой выражают свои соболезнования её семье и близким, отмечая, что Юлия была светлым, добрым человеком и талантливой певицей.

Вечером 16 марта ушла из жизни российская певица и актриса Юлия Началова. 38-летняя исполнительница скончалась в одной из московских больниц, где находилась последние несколько дней. По словам её отца, композитора Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца на фоне заражения крови.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — цитирует ТАСС отца певицы. Он отметил, что врачи клиники «делали всё гениально, старались», однако спасти Юлию не удалось. В субботу исполнительница перенесла операцию на ноге.

Первой о смерти Юлии Началовой сообщила её пиар-директор Анна Исаева, которая ранее опровергала появлявшуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния певицы и диагностировании у неё отёка мозга.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала Исаева.

В последние дни представители Началовой неоднократно призывали журналистов не муссировать слухи о состоянии певицы, находящейся в тяжёлом состоянии. Официальное заключение медиков пока не обнародовано.

«Толком никто не может объяснить, в связи с чем это произошло, но сбой в организме случился на фоне того, что у неё ранее было заражение ноги... У Юли несколько диагнозов, которые могли бы так негативно повлиять на её организм», — сообщала Исаева.

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Соболезнования в связи со смертью певицы выражают её друзья и коллеги по эстраде. По словам музыканта Александра Панайотова, его с Началовой связывала многолетняя крепкая дружба «без компромиссов и подтекстов».

«Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой... Как же это чертовски трудно принять. Прости нас, что недооценили, что не уберегли... Ты навсегда в моём сердце», — написал артист в своём Instagram.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал артистку «талантливой, хорошей и доброй девушкой», а Иосиф Пригожин в беседе с RT признался, что знал Началову с самого детства — с 1990 года.

«Она была великолепной, красивой, потрясающей, светлой девчонкой. Светлая память. Жалко, когда такие красивые и молодые девчонки уходят. Мы надеялись, что она поборет недуг, который её окружил. Она была такой очаровашкой, всегда была жизнерадостной, очень приветливой. Грустно. Очень», — заявил Пригожин.

Жизнерадостность Началовой отметил и российский певец Прохор Шаляпин, который рассказал, что девушка никогда не несла окружающим её людям никакого негатива.

«Мы постоянно были на связи в WhatsApp, пересылали смешные картинки, обменивались аудиосообщениями. Ходили в театр несколько раз, пересекались на съёмках. Она очень жизнерадостный человек. Всегда смеялась и улыбалась. Никогда не было никакого негатива. Никогда не говорила ни о ком плохого слова. Она была очень светлым человеком», — сказал собеседник RT.

По словам телеведущего Александра Олешко, ему не по себе от новости о смерти Юлии Началовой, ведь совсем недавно они вместе работали на телевизионном проекте «Один в один» и ничто не предвещало беды.

«Юля была красива, озорна, полна жизненных сил. Это всё невероятно горько понимать. Она была всегда добра, обходительна... Очень горько, что такая красивая девушка нас так безвременно покидает. Я глубоко соболезную всем, кто любит её творчество, её родителям. Им желаю сил и энергии. Всем хочется в такой момент сказать: берегите здоровье, нервную систему, себя», — отметил Олешко.

Свои соболезнования семье Началовой также выразила певица Катя Лель, которая рассказала РИА Новости, что буквально недавно они с Юлией обсуждали, как будут семьями отмечать дни рождения друг друга.

«Это кошмар. Слов нет, шоковое состояние... Я не могу поверить в это. Молодая, красивая, безумно талантливая! Почему жизнь так устроена, что забирает молодых людей?» — сказала Лель.

Она добавила, что в последние дни сильно переживала и молилась за близкую подругу, которая никогда не подавала виду, что ей плохо.

«Сил, терпения семье и мои соболезнования. Пусть будет светлая память Юлечке, безумно несправедливо, когда забирают таких молодых людей. Нет слов, чтобы выразить эту боль», — отметила певица.

В свою очередь, заслуженная артистка России Зара выразила мнение, что талантливые артисты такого масштаба не должны уходить в молодом возрасте: «Юлечка была светлым, добрым, невероятно талантливым человеком, другом».

У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь. Дата и место гражданской панихиды и похорон певицы пока не определены.