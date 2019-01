Школа юных киллеров и нашествие зомби на Южную Корею: пять новых сериалов января

Новый год открывается пятью интригующими сериальными релизами. History предлагает аналог «Секретных материалов», Ридли Скотт представит фантастический триллер в духе игры The Last of Us, режиссёры последних «Мстителей» братья Руссо расскажут о жизни в академии для детей киллеров, Дон Чидл под руководством Сэта Рогена обвалит фондовую биржу США, а Netflix поместит армию зомби в средневековую Южную Корею.

«Проект «Синяя книга» (Project Blue Book). С 8 января на History 2019 год откроется очередным шоу в духе «Секретных материалов» — «Проектом «Синяя книга». В центре сюжета окажутся астрофизик (а вскоре и уфолог) Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн, которым предстоит расследовать случаи предполагаемого контакта жителей Земли с инопланетянами и заодно раскрыть правительственный заговор. Главные роли в сериале исполнили Эйдан Гиллен (Петир «Мизинец» Бейлиш из «Игры престолов») и Майкл Маларки («Дневники вампира»). Основой для «Проекта «Синяя книга» стало реальное исследование под таким же названием. Перед ВВС стояли две задачи: проанализировать сообщения о контактах с НЛО, а также выяснить, представляют ли инопланетяне (в случае их существования) угрозу для национальной безопасности страны.

«Перерождение» (The Passage). С 14 января на Fox В новом сериале канала Fox рассказывается о последствиях секретных исследований опасного вируса, который, с одной стороны, может избавить человечество от всех болезней, а с другой — способен превратить инфицированных в почти что бессмертных вампиров. Федеральному агенту Брэду Вольгасту (его играет Марк-Пол Госселаар) поручают доставить в научный центр новую подопытную Эми Беллафонте (её роль исполняет Саня Сидни). В дороге они сближаются, и Вольгаст решает спасти девушку. Сериал снят по мотивам трилогии писателя Джастина Кронина, причём студия Fox 2000 выкупила права на экранизацию в 2007-м — за три года до выхода первого романа. Среди исполнительных продюсеров проекта — Ридли Скотт и Мэтт Ривз («Монстро», франшиза «Планета обезьян»), для которого вампирская тематика не в новинку — в 2010 году он снял голливудский ремейк великолепной шведской картины «Впусти меня». «Убийственный класс» (Deadly Class). С 16 января на Syfy Братья Энтони и Джо Руссо (« Другая война» и «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») вновь взялись за комиксы и перенесли на экран «Убийственный класс» (в России известный как «Академия смерти») Рика Ремендера. По сюжету подросток-сирота Маркус Лопес Аргуэлло (Бенджамин Уодсворт) оказывается в академии «Королевский доминион», в которой дети профессиональных киллеров постигают азы родительского ремесла. В сериале также снялись Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»), Генри Роллинз (фронтмен групп Black Flag и Rollins Band) и Лана Кондор («Люди Икс: Апокалипсис», «Алита: Боевой ангел»). «Чёрный понедельник» (Black Monday). С 20 января на Showtime Сюжет нового шоу канала Showtime посвящён событиям осени 1987 года, когда произошёл крупнейший обвал фондовой биржи за всю историю Уолл-стрит — за день промышленный индекс Dow Jones упал на страшные 22,6%. Последствия случившегося затронули экономику не только США, но и Австралии, Канады, Гонконга и Великобритании. Точные причины «чёрного понедельника» до сих пор не установлены. Свою версию случившегося решили предложить продюсеры Сет Роген и Эван Голдберг («SuperПерцы», «Ананасовый экспресс», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Интервью»). В центре повествования — приключения группы товарищей, пришедших на Уолл-стрит практически с улицы, а в результате испортивших один лимузин Lamborgini, одну вечеринку по случаю дня рождения солиста The Eagles Дона Хенли, один стеклянный потолок и одну крупнейшую финансовую систему мира. В главных ролях снялись Дон Чидл (известный по фильмам «Траффик», «Пароль «Рыба-меч», «11 друзей Оушена», а также по киновселенной Marvel), Эндрю Рэннеллс и Реджина Холл (снималась во франшизе «Очень страшное кино», дилогии «Думай как мужчина»). © Кадр из сериала «Чёрный понедельник» (2019) «Королевство» (Kingdom). С 25 января на Netflix Южная Корея (на тот момент — государство Чосон), период правления династии Ли. По землям распространяется таинственная болезнь. Юный принц (Чу Джи Хун), обвинённый в измене, отправляется в путешествие, чтобы выяснить причины происходящего. В процессе он обнаруживает, что страшная чума превращает людей в зомби и бедствие стремительно приобретает масштабы эпидемии. Этот сериал станет вторым оригинальным южнокорейским шоу в обойме Netflix (первое — «Уведомление о любви», но выйдет оно, судя по всему, позже). Режиссёром проекта выступил Ким Сон Хун («Как недостаток любви влияет на мужчин», «Трудный день», «Тоннель»). Стриминговый сервис уже заказал второй сезон, несмотря на то что бюджет первого был сильно превышен.