Тест RT: история цензуры

Государственной цензуре, прямой или косвенной, во все времена и по всему миру подвергались многие произведения искусства, ныне признанные классикой. Так, в США более 10 лет действовал запрет на роман Джеймса Джойса «Улисс», ставший позднее шедевром модернистской литературы. В 1958 году во Франции из оборота изъяли книгу Анри Аллега «Допрос под пыткой» — в расследовании содержалось описание преступлений французских военных в Алжире. В СССР политической цензуре также подверглись различные произведения как отечественных, так и зарубежных авторов. Впрочем, под ограничения порой попадали не только книги, но также картины, фильмы и даже музыка. Ответьте на несколько вопросов и попробуйте угадать, какие произведения (и почему) в разных странах ставили на полку.

Reuters

© Heino Kalis