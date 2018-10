Лорак к Пелагее не повернулась: итоги второго выпуска шоу «Голос»

В пятницу в эфир Первого канала вышел второй выпуск седьмого сезона шоу «Голос». На этот раз в рамках «слепых прослушиваний» зрителям показали выступления 11 участников, восьми из которых посчастливилось пройти в следующий тур. Кроме того, для членов жюри спела Пелагея — она вышла на сцену вместо очередного конкурсанта. Примечательно, что не все наставники оценили её выступление по достоинству. Об этом и других интересных моментах шоу — в материале RT.

В пятницу, 19 октября, Первый канал показал второй выпуск седьмого сезона популярного вокального шоу «Голос». На этот раз зрители и команда наставников (как RT писал ранее, в неё вошли Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак и Баста) успели увидеть выступления 11-ти участников.

Выпуск начался с интересного пассажа: вместо очередного конкурсанта во время «слепых прослушиваний» вышла певица Пелагея. Она исполнила песню аргентинской певицы Мерседес Сосы Alfonsina y el mar и заставила повернуться к себе трёх из четырёх судей. Не нажавшая красную кнопку Ани Лорак выглядела смущённой и назвала произошедшее «подставой».

Пелагея, в свою очередь, представилась «Полей Телегиной из Новосибирска» и пожелала наставникам удачи в новом сезоне.

«За вами очень интересно будет наблюдать … Я буду смотреть и болеть за вас за всех. Да здравствует новая команда!», — сказала певица.

Вслед за ней на сцене появился первый настоящий участник: кубинец Джэк Гипси, год назад приехавший в Москву на концерт Aerosmith и решивший обосноваться в российской столице.

Молодой человек с внешностью типичного рок-музыканта (по словам певца, пожилые женщины из-за характерной шевелюры путали его с Валерием Леонтьевым) исполнил песню Smoke On The Water группы Deep Purple.

Манера пения Гипси заинтересовала Басту и Шнура. Конкурсант с выбором наставника не колебался: он заявил, что «выполнил домашнее задание и знает кое-что о судьях», а потому хочет попасть в команду лидера группы «Ленинград».

На второй участнице, 29-летней Александре Захарик из Минска, начались знакомые зрителям по первому выпуску шоу дискуссии между Шнуровым и Вакуленко. Те вновь начали бороться за одну исполнительницу, попутно споря о количестве прочитанных книг.

На то, чтобы получить в свою команду Захарик, мастерски исполнившую композицию «Я тебя подожду» («А за окном то дождь, то снег») претендовал и Константин Меладзе.

«Ваше пение перенесло меня в летний вечер», — признался композитор. А после того, как девушка по просьбе Басты так же хорошо исполнила песню на английском языке, отметил: «Мне кажется, вам нужен респектабельный продюсер, а не хулиганы всякие».

«Ой, друзья. Как же тяжело это всё», — вздохнула Захарик и выбрала Басту, чем вызвала недовольство других наставников.

«Всё тащишь в свой кулёк», — после этого заявил рэперу Шнуров.

К следующему выступающему, 28-летнему Амирхану Умаеву из Чечни (он исполнил композицию Miserere) повернулись Ани Лорак и Баста. Певец выбрал Лорак, и та пообещала, что подберёт самые красивые песни для его голоса.

Четвёртой участницей стала ровесница Амирхана Лаура Плёнкина из Москвы. Она спела песню Hit ‘em Up Style (Oops!) американской певицы Блю Кантрелл и покорила сердца всех членов жюри.

«Хочу сказать, что я очень редко нажимаю кнопку, и нажимаю только в том случае, когда я знаю, что делать с этим артистом. Я знаю, что сделать для того, чтобы вы стали популярной, настоящей артисткой. Больше ничего обещать не могу», — заявил Меладзе.

Ани Лорак назвала Плёнкину «дивой», а Баста и Шнуров вновь начали спор. Когда рэпер пошёл «договариваться» к находящейся за стеклом группе поддержки девушки, лидер «Ленинграда» отметил, что «это уже выходит за все рамки приличия».

Впрочем, действия Вакуленко дали свои плоды, и девушка пошла в его команду — просто потому что за её вокал «ещё никто так не боролся».

17-летняя Екатерина Короткова из Воронежа так проникновенно пела еврейскую песню «Хава нагила», что Меладзе заслушался и едва успел нажать на кнопку. Коротковой пришлось выбирать между ним и Лорак, и этот выбор дался ей нелегко: конкурсантка призналась, что «как-то не планировала» пройти в следующий тур. Но затем она всё же сумела определиться и робко спросила: «Константин, можно я к вам пойду?».

К исполнившей песню Рэя Чарльза Hallelujah I Love Her So Таине Сауерс из Москвы вновь повернулись все судьи.

Сперва Сауерс одарил комплиментами Константин Меладзе (в этом выпуске — на редкость разговорчивый). «Ощущение такое, что вы поёте, как дышите ... Успели почесать ногу, а пение от этого не страдает», — восхищался продюсер.

Шнур сравнил её пение с пением Эдит Пиаф и также сделал комплимент.

«Вы курите? Нет? А такое ощущение, что да», — заявил музыкант.

Выбор конкурсантки стал неожиданностью для многих. «Для меня это будет эксперимент, потому что… Шнуров», — сообщила она.

Следующая участница, 31-летняя Люсия Знаменская из Кишенёва, с выбором наставника не колебалась: она изначально мечтала попасть в команду Константина Меладзе. К её счастью, композитор первым нажал красную кнопку.

«Когда вы спели «бывает счастье» каким-то совершенно неправдоподобным тембром, у любого мужчины, который долго не виделся с женой, происходит естественная реакция. И она произошла», — так Меладзе прокомментировал исполнение Знаменской песни «Любовь — волшебная страна».

«Моё сердце и моя душа в ваших песнях, в вашей музыке, Константин Меладзе», — парировала конкурсантка.

Завершилась программа выступлением 17-летней Арины Багаряковой, предложившей на суд наставников необычное прочтение композиции Yesterday британской группы Beatles. К ней повернулась Ани Лорак.

Из одиннадцати участников теперь в следующий тур не прошли трое: Эльдар Бабаев из Самарканда с песней «Сука-любовь», Анна Ворфоломеева из Москвы с композицией «Ветер знает» группы «Браво» и Владислав Королёв из Новосибирска с песней Сэма Смита I'm Not The Only One.

Каждый из наставников забрал в свои команды двух новых участников. Пока больше конкурсантов по-прежнему числится за Бастой: рэпер опекает пятерых человек.

Всего Шнурову, Меладзе, Лорак и Вакуленко предстоит собрать команды по 12 исполнителей. Тогда начнётся следующий этап состязания — «поединки». За ним последуют «нокауты», четвертьфинал, полуфинал и финал.