Баста со Шнуром «схлестнулись»: с чего начался седьмой сезон шоу «Голос»

12 октября на Первом канале стартовал седьмой сезон популярного вокального шоу «Голос» (теперь в обновлённой версии «Перезагрузка»). Нововведения заключаются в повышении интерактивности проекта и обновлении списка наставников: на этот раз команды набирают Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста. Во время традиционных «слепых прослушиваний» в первом выпуске они успели решить судьбу 12 исполнителей. При этом Баста и Шнуров часто претендовали на одних и тех же участников и потому вели шуточное противостояние. «Баттлы» наставников стали одними из наиболее интересных моментов программы. О том, как начались состязания и кому удалось пройти в следующий тур, — в материале RT.

В пятницу, 12 октября, на Первом канале стартовало шоу «Голос. Перезагрузка» — седьмой сезон популярного вокального телеконкурса.

В этом году проект претерпел небольшие изменения. В частности, повысилась его интерактивность: зрители получили возможность выбрать лучшего наставника сезона. Проголосовать за одного из четырёх кандидатов получится с помощью телевизора с функцией HbbTV, в мобильных приложениях Первого канала или «Голоса» и на сайте программы. Там же всплывают окна с занимательными фактами о судьях.

Из рубрики «Знаете ли вы...» можно вынести, что «на первый гонорар Баста купил джинсы и замшевые туфли», а в юности рэпера за привычку разбрасывать вещи называли «хрюшей».

Однако главным нововведением всё же стало полное обновление перечня наставников. Теперь в него входят продюсер и композитор Константин Меладзе, музыканты Ани Лорак, Сергей Шнуров и собственно Баста (Василий Вакуленко). Причём последний уже появлялся в 4-м сезоне взрослой и в 5-м детской версий шоу.

«Новые члены жюри ведут себя совершенно по-другому, у них другие оценки пения, другие ощущения от того, кто там может быть этим голосом. И за этим безумно интересно наблюдать», — поясняет директор музыкальной редакции Первого Юрий Аксюта.

Как подчеркнули на канале, наставников путём голосования из 24 кандидатов выбирали зрители.

«Слепые прослушивания»

Сезон начался с традиционных «слепых прослушиваний». На этом этапе за внимание наставников борются полторы сотни исполнителей, прошедших итоговый кастинг.

Пока зрителям показали выступления лишь 12 человек, из них в следующий тур прошли восемь.

Первой выступала 21-летняя Дарья Шигина с композицией Эмели Санде Heaven. Сначала к ней повернулся Баста, а затем — остальные члены жюри. Долгое время конкурсантка не могла определиться, в чью именно команду она хотела бы попасть, но в итоге остановила свой выбор на рэпере.

Следующим на сцену вышел уроженец Владикавказа Таймураз Хадарцев. Он спел песню «Три года ты мне снилась», написанную Никитой Богословским на стихи Алексея Фатьянова специально для кинофильма «Большая жизнь» (тогда её исполнил Марк Бернес).

Хадарцева забрала в свою команду Ани Лорак, предварительно заверив, что знает, как влюбить в конкурсанта миллионы людей.

Всех судей, за исключением Константина Меладзе, поразил инженер из Выксы Сергей Мушта. Он выбрал песню «Как жаль» группы «Браво», а затем по просьбе наставников сыграл на фортепиано и спел композицию собственного сочинения «Катя» (первый сингл группы Mushta Band, с которой конкурсант выступает на протяжении нескольких лет).

«Катя» была признана абсолютным хитом. Каждый из откликнувшихся судей нашёл в ней что-то своё: Шнурову понравилась фраза «Придётся бросить пить», Баста заметил признаки «уличной музыки», а Лорак заявила, что эта песня о ней.

Трое членов жюри пытались перетянуть музыкально одарённого инженера в свою команду, однако тот без малейших колебаний выбрал общество лидера группы «Ленинград».

26-летняя Аннагазел Гокинаева из Минска (композиция Feel it Still американской рок-группы Portugal) своей необычной манерой исполнения опять покорила и Басту, и Шнурова. Выбор был вновь сделан в пользу последнего, на радостях заверившего присутствующих, что у него «будет весело, пьяно».

17-летняя София Тарасова пришла на шоу, чтобы проверить свою «конкурентоспособность» среди взрослых музыкантов. Композиция Уитни Хьюстон I'm Your Baby Tonight произвела фурор: красную кнопку нажал даже чрезмерно разборчивый Меладзе.

«Когда я увидел вашу внешность, это приумножило моё восхищение вами», — пояснил композитор.

Так Тарасова стала его первой подопечной.

Артистка ансамбля в Московском театре мюзикла Карина Арбельяни решила попробовать свои силы на шоу с романсом «Нет, мой милый» (впервые он прозвучал в 1971 году в фильме «Молодые»). Она выбирала между Шнуровым и Бастой. На этот раз предпочтение было отдано Басте.

Кроме того, Баста забрал в свою команду 33-летнего уличного музыканта Сергея Ламаса, исполнившего песню Эда Ширана Thinking Out Loud.

Под композицию «Усталое такси» список счастливчиков замкнула 29-летняя москвичка Светлана Жаворонкова. Она стала вторым человеком в команде Меладзе.

Четверо исполнителей этап «слепых прослушиваний» не прошли, кто-то — по довольно нелепым причинам.

Так, по словам судей, единственная ошибка солистки оркестра МЧС, уроженки Минска Александры Степановой заключалась в выборе песни: композиция Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы» не позволила конкурсантке в полной мере продемонстрировать свой талант.

Спор Басты и Шнура

Больше других наставников в свою команду по итогам первой программы набрал Баста — к нему пришли три музыканта. По два вокалиста отправились к Константину Меладзе и Сергею Шнурову. К Ани Лорак пришёл всего один исполнитель.

Примечательно, что Вакуленко и Шнуров часто претендовали на одних и тех же участников и потому вели шуточное противостояние. «Баттлы» наставников стали одними из наиболее интересных моментов программы.

В гостях у Ивана Урганта Баста продолжил тему «спора» с коллегой. Там он назвал Шнурова «непрофессионалом» и заявил, что «синяк под глазом», который можно заметить на фотографии в Instagram лидера «Ленинграда», является «справедливостью».

«Это было тяжело. Между нами сидела Ани Лорак, и мы схлестнулись», — делился Баста впечатлениями от «слепых прослушиваний».

Кроме того, Вакуленко назвал свою встречу со Шнуровым одной из особенностей перезагрузки шоу: «Наверное, в этом был особый умысел: наш конфликт, перепалки...»

Вакуленко, как и Шнурову, Меладзе и Лорак, предстоит набрать команды по 12 исполнителей. Когда они это сделают, стартует следующий этап состязания — «поединки». За ним последуют «нокауты», четвертьфинал, полуфинал и финал.