Новые Шазелл, Ноэ и Полански: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российский прокат вышло немало картин, заслуживающих зрительского внимания. Среди них — байопик о Ниле Армстронге от режиссёра «Ла-Ла Ленда», 21-й полнометражный фильм Романа Полански и ещё одна работа мастера эпатажа Гаспара Ноэ. А также захватывающий детектив от сценариста «Марсианина», комедия в стихах от лейбла Gazgolder, интригующая мелодрама об эсэмэсках с того света и долгожданная «Гофманиада». Подробнее о том, что смотреть в выходные, — в материале RT.

«Человек на Луне» (First Man)

Байопик о Ниле Армстронге стал фильмом открытия последнего Венецианского кинофестиваля, получил множество восторженных критических отзывов (89% «свежести» на Rotten Tomatoes!), а также вошёл в список фаворитов на получение «Оскара». Что неудивительно — над фильмом работали сразу три оскаровских лауреата: режиссёр, создатель картин «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл, оператор Линус Сандгрен и сценарист Джош Сингер. Кроме того, роль астронавта исполнил любимый всеми Райан Гослинг, а его супругу Джанет сыграла яркая Клэр Фой.

Впрочем, несмотря на столь звёздный состав, «Человек на Луне» получился далёким от идеала. Почему — читайте в рецензии RT.

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (Bad Times at the El Royale)

Из-за ажиотажа вокруг «Человека на Луне» мало кто обратит внимание на триллер Дрю Годдарда. А зря: автор сценариев к «Марсианину» и «Войне миров Z», начинающий режиссёр Годдард представил публике увлекательную, целостную и в общем-то замечательную во всех отношениях картину (ко всему прочему — с Крисом Хемсвортом в одной из центральных ролей!).

Действие фильма происходит в конце 1960-х годов. В отеле, расположенном аккурат на границе штатов Невада и Калифорния, останавливаются несколько колоритных персонажей. И они, конечно же, оказываются не теми, за кого себя выдают. Кем в действительности являются таинственные постояльцы и что привело их в мрачный «Эль Рояль» — главная интрига этой киноленты.

«Без меня»

Дима (Риналь Мухаметов) несколько лет встречается с Кирой (Полина Максимова), бросает её ради Ксюши (Любовь Аксенова) и спустя какое-то время умирает. После смерти Димы Кира начинает получать эсэмэски с его номера. Бывший (или человек, который выдаёт себя за него) просит девушку выполнить данное ему обещание — бросить в море подаренный ею талисман. По ряду причин Кира и Ксюша отправляются к побережью вместе. Попутно они продолжают получать весточки от Димы, что даёт им повод усомниться в его смерти.

К несчастью, третья полнометражная режиссёрская работа актёра Кирилла Плетнёва (до этого он снял картины «Мама навсегда» и «Жги!») была испорчена ещё на стадии сценария. Грустно наблюдать, как фильм с интригующей завязкой и интересными диалогами постепенно перетекает в посредственную мелодраму с самой банальной и предсказуемой концовкой из всех возможных. Среди несомненных плюсов картины — режиссура Плетнёва, операторская работа Михаила Милашина («Лёд»), ностальгический музыкальный ряд и, конечно, великолепная актёрская игра Полины Максимовой: мы уверены, что именно благодаря этой роли выпускнице «Щепки» удастся избавиться от амплуа поверхностной блондинки.

«Экстаз» (Climax)

Девятая полнометражная картина французского мастера эпатажа Гаспара Ноэ — того самого, что снял «Необратимость» (помните сцену изнасилования Моники Беллуччи в подземном переходе?) и «Любовь» (фильм, который начинается с продолжительной полупорнографической постельной сцены). Ноэ и здесь остаётся верен себе: эротики в «Экстазе» почти нет, однако насилия и разговоров о сексе хоть отбавляй.

Герои ленты — участники одного танцевального коллектива. Перед долгожданными гастролями они отрабатывают финальную репетицию, а затем устраивают вечеринку, на которой веселятся и пьют сангрию. Постепенно праздник превращается в ночной кошмар: всё из-за того, что кто-то подмешал в алкоголь наркотик.

«Основано на реальных событиях»

(D'après une histoire vraie)

Главная героиня 21-го фильма Романа Полански — невероятно успешная французская писательница Дельфин (Эммануэль Сенье). Кажется, что у неё есть всё: деньги, признание, армия фанатов. Однако реальное положение дел обстоит иначе. В действительности Дельфин страдает от депрессии и пребывает в глубоком творческом кризисе, а навязчивые поклонники её попросту терроризируют. Но однажды писательница простодушно принимает помощь и дружбу новой знакомой (Ева Грин), и её жизнь резко меняется...

Премьера картины состоялась ещё в мае 2017 года в Канне. За почти полтора года фильм Полански стал участником ещё нескольких крупных фестивалей, однако «прогреметь» ему так и не удалось. Хорошими критическими откликами лента похвастаться также не может: её рейтинг на Rotten Tomatoes едва достиг 50%. Кроме того, понравилась она всего 26% пользователей ресурса.

«Гофманиада»

В прокат выходит долгожданная «Гофманиада» — кукольный мультипликационный фильм Станислава Соколова, работа над которым велась более 15 лет. В основу ленты легли три сказки немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Гофмана: «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек». Картина была представлена на нескольких фестивалях и даже удостоилась двух наград на международном стоп-моушен-фесте в Бразилии — в номинациях «Полнометражный фильм» и «Почетный режиссёр».

«На мой взгляд, это очень современный фильм. Какие-то проблемы были обозначены 200 лет назад, но теперь они становятся ещё более актуальными. Например, наш герой влюбляется в искусственную девушку. Гофман, наверное, думал, что это сверхфантастические идеи, а на самом деле они реализовались», — рассказал режиссёр в интервью RT.

«Газгольдер. Клубаре»

Спустя четыре года после первого кинорелиза от лейбла Басты Gazgolder в прокат выходит вторая лента, созданная усилиями почти той же команды. В качестве режиссёра картины, как и прежде, выступает учредитель «Газгольдера» Евгений Антимоний (в титрах — Иван Курский). Роли в фильме исполнили Василий Вакуленко (рэпер Баста), Адиль Жалелов (рэпер Скриптонит), Даша Чаруша (Charusha), Евгений Стычкин, Михаил Богдасаров, Михаил Горевой, Владимир Сычёв, Олег Груз и другие.

По сюжету главный герой, московский промоутер Артур (Стычкин) ввязывается в аферу со строительством ночного клуба и попутно становится должен крупную сумму «серьёзным людям». Создатели фильма определяют его жанр как «криминальная комедия в духе Гая Ричи». Что немаловажно, снят «Клубаре» в стихах (реплики героев рифмуются между собой), а музыку к картине писал сам Баста.