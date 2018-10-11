Холодная война и Гослинг в космосе: в прокат вышел фильм о полёте Нила Армстронга на Луну

В четверг, 11 октября, в прокат выходит «Человек на Луне» — биографический фильм о Ниле Армстронге от Дэмьена Шазелла, создателя «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда». В картине рассматриваются период жизни астронавта, предшествующий его полёту на Луну, и сама космическая миссия. Лента Шазелла стала фильмом открытия последнего Венецианского кинофестиваля и удостоилась массы восторженных отзывов со стороны западной прессы, а также вошла в список фаворитов на получение «Оскара». Впрочем, называть «Человека на Луне» лучшим фильмом года было бы неправильно. Почему — рассказывает культурный обозреватель RT.

Многие зрители, очевидно, не упустят возможности сравнить фильм Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» (First Man) со «Временем первых» и «Салютом-7» — картинах на космическую тематику российского производства. Однако, несмотря на оскароносного режиссёра, бюджет в $59 млн и Райана Гослинга в главной роли, сравнения здесь неуместны. В случае и с американской, и с российскими лентами речь идёт о человеческих победах в условиях космической гонки (выход в открытый космос, высадка на Луну, спасение орбитальной станции), однако на этом общее между ними заканчивается.

«Время первых» и «Салют-7» — патриотические фильмы о подвиге, созданные по всем законам жанра. «Человек на Луне» — байопик, авторы которого решили сделать акцент на личной драме главного героя (но не слишком удачно).

Шазелл разбирает отрезок жизни Нила Армстронга, начинающийся со смерти его двухлетней дочери Карен и последних испытаний на ракетоплане и заканчивающийся возвращением с Луны. Герой, тяжело переносящий потерю ребёнка, оставляет прежнюю работу и проходит во второй набор астронавтов NASA. Он приступает к подготовке к полётам в космос — сначала на «Джемини-8», потом на знаменитом «Аполлоне-11» — попутно наблюдая, как с заданий не возвращаются его товарищи.

© IMDB

С самого начала на первый план выходит тема смерти близкого человека. Однако впоследствии она самым нелепым образом перемежается с линиями отношений астронавта с супругой и сыновьями, подготовки к полётам, холодной войны и внутриполитической обстановки в Соединённых Штатах.

Афроамериканец, скандирующий «Ни туалета, ни света в квартире нет, / Но наши парни на Луне», не имеет никакого отношения к трагедии героя, отчего кажется чуждым этой картине. Как и флешбэки с дочерью, соседствующие с «гигантским скачком для всего человечества», и переживания супруги героя на фоне космической гонки.

Складывается впечатление, будто у режиссёрского пульта так и не определились — о чём это кино. Однако дело обстоит иначе: создатели фильма пытались показать жизнь героя во всём её многообразии, продемонстрировать панораму того, что окружало Армстронга в конце 60-х годов — но просто не рассчитали свои силы.

Отсутствие чёткой проблематики исходит из сценария, наиболее проблемной стороны этой картины. И желание объять необъятное — далеко не единственная ошибка Джоша Сингера.

© IMDB

Сложно предположить, чем руководствовался автор скрипта к фильму «В центре внимания», когда писал диалоги героев, по смысловому и стилистическому наполнению напоминающие детскую болтовню. Или (что ещё хуже!) реплики самих детей: на протяжении всего фильма сыновья Армстронга едва ли произносят что-то помимо фразы «Пап, давай поиграем», после третьего раза вызывающей у сидящих в зале кинокритиков истеричные смешки.

Впрочем, в целом и общем «Человек на Луне» — результат не вполне согласованной работы трёх талантливых оскаровских лауреатов: режиссёра, сценариста и оператора.

И семейный совет в духе пресс-конференции, и игра на гитаре в Хьюстоне после удачной стыковки не выглядели бы столь нелепо, сумей Дэмьен Шазелл привести работу своих коллег к общему знаменателю. Хотя бы посредством актёрской игры. Но этого не произошло — «Ледяной капитан» Нил Армстронг в исполнении безэмоционального Гослинга отчего-то выглядит не астронавтом с железной психикой, а бомбой замедленного действия, которая взорвётся в самый ответственный момент. Яркая Клэр Фой (Джанет Армстронг) на фоне хладнокровного партнёра кажется обыкновенной истеричкой. И остаётся совершенно неясным, что всё же чувствуют недоигрывающий Гослинг и переигрывающая Фой — любят они друг друга или ненавидят.

© IMDB

Ситуацию спасает только Линус Сандгрен, перетягивающий внимание зрителя на великолепный видеоряд. Оператор отнёсся к «Человеку на Луне», как к собственному перфомансу — отсюда и невероятной красоты планы, и дрожащая камера, позволяющая острее ощутить настроение в кадре. За проделанную работу Сандгрену можно простить даже постоянные акценты на умных глазах Гослинга.

К сожалению, одной операторской работой фильм не вытянешь — новое творение создателя Шазелла вышло в прокат абсолютно сырым. Тем не менее, это не помешало «Человеку на Луне» открыть Венецианский кинофестиваль и заручиться поддержкой западной прессы: всё же главный герой совершает подвиг, а в картине затрагивается довольно духоподъёмная тема — «переломный момент в истории человечества», как подсказывает вердикт критиков на Rotten Tomatoes.