Тест RT: что вы знаете об открытии Америки?

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Татьяна Худякова
526 лет назад, 12 октября 1492 года, экспедиция Христофора Колумба высадилась на острове Сан-Сальвадор. Эта дата считается официальным днём открытия Америки. Однако в действительности европейцы появились в этой части света намного раньше. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о колониальном периоде в американской истории.
Тест RT: что вы знаете об открытии Америки?
  • Картина «Высадка Колумба в Америке»
  • © Wikipedia

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