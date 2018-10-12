Тест RT: что вы знаете об открытии Америки?

526 лет назад, 12 октября 1492 года, экспедиция Христофора Колумба высадилась на острове Сан-Сальвадор. Эта дата считается официальным днём открытия Америки. Однако в действительности европейцы появились в этой части света намного раньше. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о колониальном периоде в американской истории.

Картина «Высадка Колумба в Америке»

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