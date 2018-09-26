Посетить divadlo, минуя póilíní: тест RT к Европейскому дню языков
26 сентября отмечается Европейский день языков. Он был учреждён по инициативе Совета Европы с целью популяризации лингвистики. Кроме 24 официальных языков ЕС, на территории Европы существуют ещё 225, многие из которых исчезли или находятся в процессе ассимиляции. Пройдите тест и проверьте, сможете ли вы угадать язык по отдельным словам и фразам.
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