«Вторая серия бабьего лета»: тёплая погода вернётся в Центральную Россию к середине следующей недели

Циклон не задержится надолго в Центральной России, отмечают метеорологи. По их прогнозам, уже в начале новой недели в европейскую часть страны вернётся тёплая погода, воздух прогреется до комфортных показателей: +15…20 °C. Ближе к выходным дневная температура составит +19…24 °C. Москву ожидает вторая волна бабьего лета. Между тем эпицентр ненастья сместится в Черноземье. В южных регионах страны продолжатся ливни, подобные тому, что обрушился в воскресенье на столицу. В ближайшие часы в Сочи, Ростовской области, Крыму и на Ставрополье может выпасть до 70% месячной нормы осадков.

В Москву и столичный регион 16 сентября атмосферный фронт принёс обильные дожди. По оценкам синоптиков, ветер усилился до 12 м/с. Для устранения последствий непогоды ГУП «Мосводосток» привлёк более 310 бригад, в том числе около 280 единиц техники, включая специализированную, — для предотвращения образования водных скоплений на территории дворов и на дорогах.

Ранее в ГУ МЧС предупредили о резком изменении погодных условий на территории Москвы и Московской области.

Кроме того, по сообщению МЧС, в ночь на 17 сентября в Московской области ожидается понижение температуры, местами заморозки до —2…0 °C.

В связи с ухудшением погодных условий специалисты Гидрометцентра продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на 16 сентября.

Погода резко испортилась и в большей части Центральной России и на Черноземье. Причиной стало прохождение холодного атмосферного фронта, рассказал в беседе с RT ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 17 сентября «эпицентр ненастья» сместится в Черноземье, а в Центральную Россию в начале недели вернётся антициклон и воздух прогреется до «комфортных показателей»: +15…20 °C. Ближе к выходным дневная температура воздуха составит +19…24 °C.

«Начиная со среды и до выходных включительно нас ждёт вторая серия бабьего лета. На синоптическую сцену выйдет обширный антициклон скандинавского происхождения, поэтому будет много солнца, никаких осадков, ветер поутихнет до штилевых значений», — отметил Тишковец.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, несмотря на ухудшение погодных условий, о приходе осенних холодов говорить пока рано.

«Сегодня многие москвичи расстроились вот таким «похолоданием» и ненастной погодой. Действительно, дождь выраженный, сильный. Но если сравнивать температурный фон с климатическими значениями, характерными для четвёртой пятидневки сентября, то сегодня температура была выше нормы на 2—3 градуса», — отметил специалист.

Между тем к концу рабочей недели температура ещё повысится — тёплая погода вернётся не только в Москву и столичный регион, но и на территорию всей европейской части России.

«Хочу обрадовать москвичей и жителей всей европейской территории России: начиная с завтрашнего дня осадки прекращаются, хотя завтра ещё возможен небольшой дождь. Со вторника температура воздуха будет расти и к среде достигнет 20-градусной отметки. Осадков мы не ожидаем. Словосочетание «погода без осадков» характерно и для второй половины недели, температура начнёт радикально расти, особенно в пятницу и субботу: до +25 °C. Это превысит многолетние значения на восемь градусов», — заявил Вильфанд.

Специалист отметил, что прогноз на улучшение погодных условий применим ко всей территории Центрального федерального округа. По его словам, с запада к столичному региону приближается область высокого давления, которая препятствует облакообразованию.

«Солнечные лучи будут прогревать подстилающую поверхность, а по западной периферии этого давления начнёт поступать тёплый воздух», — добавил Роман Вильфанд.

70% месячной нормы осадков в южных регионах

Между тем причерноморские регионы в эти выходные также находились в плену непогоды. Как отмечает Гидрометцентр России, в течение выходных в районе Сочи, Ростовской области, на Ставрополье, в Крыму и Карачаево-Черкесии прошли ливни.

«Воскресенье — очень сложный день ввиду достаточно активной циклонической депрессии, особенно на Черноморском побережье Кавказа, на Кубани. Я бы акцентировал внимание на наших прибрежных курортных городах — Сочи, Туапсе, Геленджике. Там прогнозируется настоящий потоп», — рассказал Евгений Тишковец.

Также по теме Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на воскресенье, 16 сентября.

По его словам, в ближайшие часы в причерноморском регионе может выпасть до 74—88 мм осадков, или 70% всей месячной нормы сентября.

«Это практически по столитровой бочке воды на каждый квадратный метр улицы, поэтому могут быть подтопления в низинных формах рельефа, выход рек из берегов, селевые потоки», — добавил эксперт.

В связи с ухудшением погодных условий в регионах было объявлено штормовое предупреждение, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, в ближайшие часы ливни с грозами ожидаются в Сочи и республиках Кавказа.

«В Сочи сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 22 м/c. То же самое по республикам Кавказа (штормовое предупреждение было выпущено ещё вчера на два дня): в Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии ливни, грозы, ветер до 22 м/c, а в Кабардино-Балкарии — до 27 м/c», — рассказал Цыганков.

При этом, по словам эксперта, в южных регионах сохранится высокая температура воздуха.

«Максимальные температуры в районе Волгограда достигнут +32 °C, в районе Ростова-на-Дону +23 °C, в районе Сочи до +26 °C. В республиках Кавказа в среднем +28 °C», — заключил эксперт.