С юмором, но без Шварценеггера: в российский прокат вышел «Хищник» Шейна Блэка

В четверг, 13 сентября, в российский прокат вышел фантастический боевик «Хищник» — четвёртый фильм культовой франшизы о прибытии на Землю кровожадных инопланетных существ. Вопреки надеждам фанатов, Арнольд Шварценеггер в картине не появился. Режиссёром и одним из сценаристов новой ленты выступил Шейн Блэк, известный зрителям по третьему «Железному человеку» и криминальной комедии «Поцелуй навылет». Благодаря ему «Хищник» сильно изменился: в фильме стало больше юмора и меньше шокирующих сцен.

В четверг, 13 сентября, в российский прокат выходит «Хищник» — новый фильм, ставший частью знаменитой серии фантастических боевиков (в ней также числятся «Хищник» 1987 года, «Хищник 2» 1990 года и «Хищники» 2010 года).

Режиссёрское кресло досталось Шейну Блэку, который, по удивительному стечению обстоятельств, также принимал участие в съёмках первой ленты про неуловимых космических монстров, но в качестве актёра. Блэк известен как режиссёр третьего «Железного человека» и криминальной комедии «Поцелуй навылет».

Вопреки надеждам фанатов франшизы, Арнольд Шварценеггер в новом «Хищнике» так и не появился. Главного героя, бывшего морпеха Куинна Маккенну, сыграл прославившийся после выхода телесериала «Нарко» Бойд Холбрук. Его партнёрами по съёмочной площадке стали Треванте Роудс (Небраска Уильямс), Оливия Манн (Кейси Брекет), Стерлинг К. Браун (Трэгер) и Августо Агилера (Неттлс). Одна из главных ролей досталась 11-летнему Джейкобу Тремблею. Он исполнил роль мальчика Рори, овладевшего навыком общения с пришельцами.

«Для меня это первый опыт съёмок в экшене, поэтому я был в восторге. Я наслаждался каждым днём на съёмочной площадке — исполнял трюки, научился говорить с акцентом, с которым разговаривает мой герой», — поделился впечатлениями актёр в интервью IMDb.

К работе над проектом компания 20th Century Fox приступила в 2015 году. Изначально Fox планировала перезапуск серии, но в итоге было решено снять сиквел.

© Кадр из фильма «Хищник» (1987)

В новом фильме инопланетные существа возвращаются на Землю с новой целью, однако герои и зрители не сразу поймут, с какой именно. За время своего отсутствия на планете хищники модернизировались, усовершенствовали уровень защиты, но внешне изменились незначительно (узнаваемость и поступательность эволюции — основное кредо авторов франшизы).

Фильм начинается с кадров погони: инопланетный корабль уходит от преследования и терпит крушение на Земле. Свидетелем аварии становится снайпер Маккенна. Свидетелем нежеланным — теперь организация, занимающаяся сокрытием информации о существовании пришельцев, собирается запереть героя в психиатрической лечебнице.

В сумасшедший дом Маккенна отправляется в автобусе, полном товарищей по несчастью, в компании неудачливого самоубийцы, религиозного фанатика, чудаковатого персонажа с синдромом Туретта (заболевание, при котором происходят непроизвольные физические и речевые тики) и бывшего военного, однажды расстрелявшего свой отряд. Однако до пункта назначения эта компания не доедет: герои угоняют автобус и отправляются спасать планету от пришельцев.

© Кадр из фильма «Хищник» (2018)

В числе авторов сценария картины значатся Фред Деккер («Звёздный путь: Энтерпрайз», «Байки из склепа»), Джон и Джим Томасы (предыдущие «Хищники»), а также сам Шейн Блэк.

По словам режиссёра, в ходе создания «Хищника» он черпал вдохновение из «Чужого» Ридли Скотта. Тем не менее в The Predator 2018 года выпуска отчётливо чувствуется стиль Блэка — тот по обыкновению прибегает к чёрному юмору и не отказывается от скабрёзных шуток (русский дубляж их, к счастью, не испортил).

Некоторые реплики будут понятны лишь тем, кто смотрел предыдущие фильмы. К слову, в новом «Хищнике» можно найти немало отсылок к предыдущим картинам. К примеру, имя продюсера первой части в названии школы, шутку о том, как следует правильно называть инопланетян, фразу, которой герой Шварценеггера охарактеризовал пришельца.

© Кадр из фильма «Хищник» (2018)

Бюджет фильма составил $88 млн — эта сумма почти в шесть раз превышает затраты на первого «Хищника». Удивительно, но даже располагая такими средствами, создатели фильма решили особо не тратиться на спецэффекты и предпочли компьютерной графике более детальную проработку грима и костюмов. И — стоит признать — визуальная составляющая от этого нисколько не пострадала. Впрочем (видимо, из-за смягчения сцен с изображением следов насилия), последний «Хищник» получился не таким страшным, как оригинал (в то же время, согласно градации MPAA, фильм не рекомендуется к просмотру детям, не достигшим 17 лет. В российском прокате картине присвоено ограничение «18+»).

«Сиквел фильма, расширяющий вселенную «Хищника», явно оказался не таким, каким его ожидали увидеть», — отмечает автор Philadelphia Daily News.

Примечательно, что за несколько месяцев до премьеры студия провела тестовый показ картины. По его итогам было решено переснять некоторые сцены: именно поэтому сдвинулись сроки релиза. Тем не менее финальный вариант ленты также удовлетворил далеко не всех.

По мнению ряда зарубежных критиков, четвёртая картина сильно уступает первой по качеству и смысловому наполнению. Это подтверждают показатели агрегатора Rotten Tomatoes: фильму Блэка присвоили лишь 38% «свежести», в то время как рейтинг первой части составляет 80%.

© Кадр из фильма «Хищник» (2018)

Впрочем, низкие показатели не повлияли на стремление зрителей увидеть «Хищника». Рейтинг ожидания картины на данный момент составляет 94%.

Мнения тех, кто картину уже посмотрел, традиционно разнятся. В социальных сетях можно встретить комментарии с долей негодования: зрители отмечают, что фильм слишком «весёлый» и «детский». Другие, напротив, восхищаются творением Шейна Блэка:

«Смотрел прошлым вечером. Безумно понравилось. В четверг пойду смотреть снова вместе с друзьями», — написал один из интернет-пользователей в комментариях к посту в Instagram.