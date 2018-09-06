Ключи от Всемирной паутины: в октябре пользователи интернета могут столкнуться со сбоями в работе сети

Международная корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) сообщила о грядущей смене криптографических ключей, служащих защитой системы доменных имён интернета (DNS). В результате этой процедуры, которая будет проводиться впервые в истории, некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами при подключении к отдельным интернет-ресурсам. Пока смена ключей запланирована на 11 октября 2018 года, однако эту дату ещё должно утвердить правление ICANN. Специалисты отмечают, что более 99% интернет-пользователей не заметят изменений.

Международная корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) сообщила, что 11 октября 2018 года интернет-пользователи во всём мире могут столкнуться с проблемами при переходе на некоторые сайты. Об этом говорится в заявлении, распространённом организацией, которая занимается регулированием вопросов функционирования Всемирной паутины.

Сообщается, что ICANN готовится к первой в истории смене криптографических ключей KSK корневой зоны, служащих защитой системы доменных имён (DNS). В ходе этого процесса сменятся ключи шифрования между корневым и нижестоящими хранилищами доменных имён. При этом у тех регистраторов, которые не обновят сертификат, возникнут проблемы с верификацией доменных имён.

Пока смена криптографических ключей запланирована на 11 октября, однако эту дату ещё должно одобрить правление корпорации.

В ICANN полагают, что последствия смены криптографических ключей KSK корневой зоны для конечных пользователей будут минимальными. Ожидается, что лишь у небольшого процента пользователей интернета возникнут проблемы с подключением к некоторым ресурсам.

«На текущий момент небольшой ряд рекурсивных резолверов, валидирующих расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), имеет неправильную конфигурацию, от чего могут пострадать некоторые пользователи, зависящие от этих резолверов», — сообщили в ICANN.

При этом там отметили, что нельзя предсказать, когда операторы резолверов (систем, запрашивающих у системы доменных имён (DNS) информацию о соответствии имени адресу или наоборот), на которых отразится обновление, заметят, что у них прекратилась валидация.

Результаты проведённого ICANN анализа показывают, что более 99% пользователей никак не пострадают от грядущего обновления ключей KSK.

Однако если в конфигурации якоря доверия резолвера не указан новый KSK, то в течение 48 часов после завершения обновления ключей пользователи начнут получать сообщения о невозможности разрешить имя (обычно в форме ошибок типа server failure или SERVFAIL), сообщили в ICANN.

Также корпорация опубликовала руководство, которое должно помочь всем подготовиться к обновлению ключей.

На полях конференции по интернет-безопасности в Пекине

Reuters

© Jason Lee



«Ничем не грозит пользователям»

По словам спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, запланированная ICANN смена криптографических ключей — это абсолютно естественный процесс.

При этом в кулуарах Московского финансового форума Песков отметил, что сбоев в работе интернета не удастся избежать, однако их количество напрямую зависит от того, какой процент провайдеров добросовестно отнеслись к предупреждениям ICANN о необходимости обновить софт.

«Мы надеемся, что корневые провайдеры, которые обеспечивают большую часть рынка, добросовестно отнеслись к своим обязанностям: это и крупные телекомы, и крупные центры обмена трафика», — заявил Песков.

Говоря о рядовых пользователях интернета, спецпредставитель президента посоветовал им озаботиться вторым каналом подключения к сети на время обновления криптографических ключей.

«У большинства из нас дома оптоволоконный канал подключён к одному провайдеру, а мобильный интернет — это другой провайдер. Это может помочь. Ну и быть осторожнее со значимыми транзакциями», — рассказал Песков.

При этом в пресс-службах крупнейших российских операторов мобильной связи сообщили РИА Новости, что компании не ожидают проблем в своих сетях в связи с грядущей сменой криптографических ключей.

Между тем консультант ПИР-Центра Олег Демидов в беседе с RT отметил, что абсолютное большинство пользователей не заметят никаких изменений.

«Это ничем не грозит пользователям, особенно российским. Процедура была запланирована заранее параллельно с процессом реформирования юридической структуры корпорации и её технического подразделения. Обновление криптографических ключей в коневой зоне DNS (система доменных имён. — RT) никому не угрожает, потому что криптографические ключи относятся к системе DNSSEC — расширение безопасности системы DNS, то есть поверх самой структуры доменных имён есть расширение, которое обеспечивает безопасность в рамках протокола. Как раз для этого криптографические ключи и меняются», — рассказал эксперт.

По его словам, смена криптографических ключей является плановой мерой для обеспечения безопасности сети интернет.