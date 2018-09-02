Перед «Рассветом»: в Москве проходят съёмки нового хоррора от создателей «Невесты»

В Москве полным ходом идут съёмки фильма ужасов «Рассвет». Над новой картиной работают создатели одного из наиболее обсуждаемых российских хорроров последних лет — «Невесты». Согласно сюжету киноленты, группа людей соглашается на эксперимент по погружению в состояние осознанного сновидения, а после пробуждения оказывается в пугающей параллельной реальности. В «Рассвете» снимаются как начинающие, так и уже зарекомендовавшие себя актёры: Оксана Акиньшина, Анна Слю, Александр Молочников, Олег Васильков, Анастасия Куимова, Александра Дроздова и другие. RT побывал на съёмочной площадке и узнал подробности съёмочного процесса.

В последние несколько лет российские режиссёры всё чаще обращаются к одному из самых невостребованных жанров в отечественном кинопроизводстве — ужасам. В рамках популяризации этого направления сняты такие картины, как «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Русалка. Озеро мёртвых» и «Дизлайк».

Одной из наиболее заметных кинолент этого жанра стала «Невеста» (2017 год). История о девушке, страдающей от пугающих снов и странных предчувствий, собрала в прокате более $3 млн при бюджете чуть выше миллиона и получила посредственный критический отклик — 4,7 балла на IMDb).

В настоящее время в Москве проходят съёмки хоррора «Рассвет» — новой картины от создателей «Невесты».

В этом фильме речь также идёт о ночных кошмарах. По сюжету они начинают мучить главную героиню после смерти брата. Чтобы избавиться от страшных снов, девушка и ещё несколько пациентов соглашаются на эксперимент по погружению в состояние осознанного сновидения. Однако после пробуждения подопытные попадают в параллельную реальность, которая оказывается хуже любого кошмара.

В качестве продюсеров «Рассвета» выступили Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев. Последний работает преимущественно с жанром хоррора: в послужном списке Северцева — семь проектов, шесть из которых связаны с мистикой (в том числе телевизионное шоу «Битва экстрасенсов»).

Режиссёрское кресло занял молодой кинематографист из Санкт-Петербурга Павел Сидоров. Для него «Рассвет» станет первой полнометражной картиной: пока Сидоров занимался только коротким метром, съёмками музыкальных клипов и рекламы.

«С Павлом мы были знакомы около полутора лет, и он мне присылал свои заявки ещё задолго до этого. Он хотел работать со мной и снять что-то в жанре хоррора, и в какой-то момент мы решили попробовать», — поясняет выбор дебютанта на пост режиссёра Северцев.

Впрочем, Сидоров в этом проекте не единственный дебютант. Впервые в работе над полнометражным фильмом принимает участие и исполнительница главной роли Александра Дроздова. По словам актрисы, эта роль не из простых: в жизни её героини происходит тяжёлая трагедия, «послужившая рычагом для того, чтобы медленно и постепенно сходить с ума».

В съёмках картины также приняли участие более опытные актёры: Анастасия Куимова, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Александр Молочников, Олег Васильков, Валерий Кухарешин и другие.

Акиньшина, которой досталась небольшая, но запоминающаяся роль матери главной героини, в интервью RT отметила, что в «Рассвете» её заинтриговал жанр — раньше она не снималась в российском хорроре. Куимовой, напротив, понравилась реалистичность сценария.

«Мистики там не так много. Она есть как форма или жанр, но всё, что происходит с людьми, максимально приближено к жизни. Наверное, поэтому мне легко погрузиться», — поясняет актриса.

У каждого из героев, решивших принять участие в эксперименте, есть своя история. И это также должно добавить в картину некую изюминку.

«Моя героиня убила своего мужа, потому что он плохо себя вёл. Потом она засомневалась, правильно ли поступила, начались страдания и сомнения... С помощью сомнологии она решает свои моральные вопросы», — рассказывает Анна Слю.

Большинство участников съёмок не придают особого значения мистической составляющей фильма и мрачной атмосфере, порой царящей в весьма специфических локациях. По признанию актёров, для них легенды о несчастных случаях на площадке и прочих событиях, приписываемых работе над картинами о потустороннем, остаются легендами.

«Знаете, моя мама очень боялась, когда я сказала, что буду сниматься в этом жанре — хорроре. Но я не суеверный человек. Я как актриса всё могу оправдать. Любую мистику, любое совпадение или случайность», — объясняет Анастасия Куимова.

Тем не менее не все актёры разделяют её мнение. Александра Дроздова, к примеру, во время съёмок испытывает небольшой дискомфорт.

«Первый съёмочный день у меня был в могиле, и в такие моменты, конечно, бывает страшновато», — признаётся она.

Ожидается, что российские зрители смогут увидеть хоррор «Рассвет» в кинотеатрах уже в начале 2019 года.