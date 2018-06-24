«Критика не шоколад, чтобы её любить»: тест RT по высказываниям известных политиков

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Татьяна Худякова
24 июня 1959 года Никита Хрущёв пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать кузькину мать. Это произошло на американской выставке в Сокольниках. Знаменитую фразу первый секретарь ЦК КПСС произнёс, обещая американскому президенту «догнать и перегнать США». После этого случая «кузькина мать» стала своеобразной визитной карточкой Хрущёва, он упоминал её по разным поводам неоднократно. А какие ещё исторические фразы политиков вы помните?
«Критика не шоколад, чтобы её любить»: тест RT по высказываниям известных политиков
  • РИА Новости

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