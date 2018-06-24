«Критика не шоколад, чтобы её любить»: тест RT по высказываниям известных политиков

24 июня 1959 года Никита Хрущёв пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать кузькину мать. Это произошло на американской выставке в Сокольниках. Знаменитую фразу первый секретарь ЦК КПСС произнёс, обещая американскому президенту «догнать и перегнать США». После этого случая «кузькина мать» стала своеобразной визитной карточкой Хрущёва, он упоминал её по разным поводам неоднократно. А какие ещё исторические фразы политиков вы помните?

РИА Новости