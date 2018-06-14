«Защищал культуру на политических аренах»: каким запомнится Станислав Говорухин друзьям и коллегам

Короткая ссылка
Александра Гордеева
В Москве на 83-м году жизни скончался режиссёр, сценарист, актёр, общественный и политический деятель Станислав Говорухин. Он известен как автор картин «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и других. С 1994 года режиссёр неоднократно избирался депутатом Государственной думы и возглавлял комитет по культуре, а в 2000 году баллотировался на пост президента России. Соболезнования в связи со смертью Говорухина уже выразили многие политики и деятели культуры.
«Защищал культуру на политических аренах»: каким запомнится Станислав Говорухин друзьям и коллегам
  • globallookpress.com

В подмосковном санатории в возрасте 82-х лет скончался российский режиссёр, сценарист, актёр, общественный и политический деятель Станислав Говорухин.

Как сообщил во время пленарного заседания спикер Государственной думы Вячеслав Володин, смерть наступила в результате продолжительной болезни.

«Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжёлой и продолжительной болезни скончался, ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — отметил Володин.

Примечательно, что новости о смерти режиссёра появились ещё утром 13 июня, однако тогда их опровергла пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо. В тот же день Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, который возглавлял режиссёр, рассказала РИА Новости, что Говорухин чувствует себя «терпимо» и не нуждается в госпитализации.

«Защищал культуру на политических аренах»

Соболезнования родным и близким Говорухина выразил президент России Владимир Путин.

«Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина в связи с кончиной режиссёра», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что Путин относился к Говорухину с большим уважением, их объединяли «очень честные, дружеские отношения».

«Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссёром, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для её воплощения в жизнь», — цитирует Пескова РИА Новости.

  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что смерть Говорухина очень непросто принять.

«Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нём», — написал Пушков в Twitter.

Соболезнования в связи со смертью Говорухина выразили и в комитете Госдумы по культуре.

«Очень трудно говорить, потому что это уход человека-эпохи. И не только из кинематографа, который является его профессиональной стезёй, но и из жизни страны. Помимо его авторитета как кинорежиссёра и человека искусства, важен и его авторитет как политика, человека, который защищал культуру на всех политических аренах. Сравнить эту потерю с чем-то трудно», — заявил RT заместитель председателя комитета Александр Шолохов.

Он отметил, что коллеги Говорухина по кинематографу, культуре и политической деятельности не просто глубоко скорбят, а «осознают тяжелейшую утрату, которую нечем возместить».

«Вылепил плеяду блистательных артистов»

По мнению режиссёра и актёра Дмитрия Астрахана, Говорухин мог бы успеть ещё многое сделать для отечественного кинематографа.

«Он прекрасный режиссёр, который вошёл в историю советского и российского кино. Его фильмы украшают наш кинематограф. У меня был счастливый период: я снимался в его картине «Конец прекрасной эпохи» про Довлатова. С ним было очень приятно работать. Он был человеком доброжелательным, творческим, живым, несмотря на все свои регалии и статус. Он был очень жизнелюбивый и открытый, душевный», — рассказал Астрахан РИА Новости.

Актёр Владимир Меньшов в беседе с RT подтвердил, что Говорухин был полон творческих планов.

«Что сказать о его смерти? Конечно, будет лицемерием говорить, что она преждевременная. Но он действительно был полон планов! Действительно хотел снимать! Всё время был в работе, что-то придумывал… Бог знает, сколько бы ещё сделал, если бы вот не эта смерть», — отметил Меньшов.

Советский и российский актёр Олег Басилашвили подчеркнул, что Говорухин был замечательным режиссёром, прекрасным актёром и автором фильмов, вошедших в золотой фонд советской и российской кинематографии и телевидения.

«Человек, который вылепил плеяду блистательных артистов, которые в его фильмах впервые проявили свой талант. Я выражаю скорбь и соболезнования всем его близким, родным. Желаю им твёрдости духа. Большинство наших кинематографистов сейчас вместе с ними разделяют их горе», — сказал Басилашвили RT.

На страницу галереи

«Станислав Сергеевич действительно был необыкновенным. Полагал, что если человек честный и порядочный, то он может изменить мир. С этим ощущением и жил. Если бы такое же чувство было у всех, мир был бы изменён. Очень горько и грустно», — прокомментировала смерть Говорухина народная артистка РСФСР Людмила Максакова.

Актёр театра и кино Валентин Гафт подчеркнул, что картины Говорухина помогали людям жить.

«Всегда понимаешь, что ты имел, только тогда, когда это теряешь… Станислав Сергеевич снимал честные картины, пробивал дорогу к пониманию того, что происходит в России. Его картины не просто развлекали, а помогали людям жить. Очень жаль, очень жаль», — заявил Гафт.

Кинорежиссёр Степан Пучинян в разговоре с RT признался, что смерть Говорухина стала для него настоящим горем.

«Мы дружим со Славой с 1962 года. Мы учились в мастерской Якова Сегеля. Когда он учился во ВГИКе, он уже тогда был талантливым, писал большие статьи. Я с ним говорил буквально 10 дней назад. Он сказал, что в больнице, лечится. Последнюю неделю он не брал трубку, и я понял, что происходит что-то неладное. Я потерял самого дорогого, самого близкого друга. Это большое-большое горе. Это потеря для всей страны, а для меня лично это всё равно что потерять родного брата», — сказал Пучинян.

Геолог и кинематографист

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. Его родители расстались ещё до рождения сына, и мать, портниха, одна воспитывала двоих детей — сына и дочь.

После окончания школы Говорухин поступил на геологический факультет Казанского государственного университета и год работал по профессии. Однако вскоре сменил сферу деятельности и устроился редактором и ассистентом режиссёра на Казанскую студию телевидения.

Говорухин поступил на режиссёрский факультет во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Его мастером стал Яков Александрович Сегель — советский режиссёр, сценарист и актёр, создатель картин «Дом, в котором я живу» и «Разбудите Мухина!».

  • © РИА Новости

До 1987 года Говорухин работал на Одесской киностудии художественных фильмов. Там он снял свою дебютную полнометражную картину «Вертикаль» которая принесла ему и исполнившему главную роль Владимиру Высоцкому всесоюзную известность, а также ленты «День ангела», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Контрабанда», «Десять негритят» и мини-сериалы «Место встречи изменить нельзя» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

За последующие шесть лет работы на «Мосфильме» Говорухин выпустит фильмы «Брызги шампанского», «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Последняя вызовет широкий общественный резонанс.

Также по теме
Кира Муратова «Она была как отдельная планета»: актёры, режиссёры и кинокритики вспоминают Киру Муратову
Творчество режиссёра и сценариста Киры Муратовой было уникальной страницей отечественного кино. Об этом заявили в Союзе...

С 1998 по 2018 год режиссёр снимет 10 картин. В том числе — ленты «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и «Артистка». Последней его работой стала драма «Конец прекрасной эпохи».

Станислав Говорухин также известен как сценарист — он написал сценарии более чем к 20-ти картинам — и автор нескольких книг.

Кроме того, Говорухин многократно выступал в качестве актёра как в своих картинах, так и в фильмах других режиссёров — Киры Муратовой, Петра Тодоровского, Георгия Данелии, Фёдора Бондарчука и прочих.

В начале 1990-х Говорухин начал заниматься активной общественной и политической деятельностью. Он стал депутатом Государственной думы, а в 2000-м году принял решение баллотироваться на пост президента России (на этих выборах режиссёр набрал 0,44 % голосов избирателей). В 2005 году Говорухин был избран председателем думского Комитета по культуре.

В 2006 году Станислава Говорухина наградили почётным званием «Народный артист Российской Федерации» с формулировкой «за большие заслуги в области искусства», а в 2016 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

«Национал-большевистская партия», «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении, «Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь», Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов, «Нурджулар», Ахтубинское народное движение «К Богодержавию», «Таблиги Джамаат», Свидетели Иеговы «Таганрог», Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство», «Национал-социалистическое общество» (НСО, НС), «Джамаат мувахидов», «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», «Союз славян», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», местная организация Краснодара — «Пит Буль» (Pit Bull), «Национал-социалистическая рабочая партия России» (НСРПР), «Славянский союз», «Формат-18», «Благородный Орден Дьявола», «Армия воли народа», «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца», «Духовно-Родовая Держава Русь», татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство», религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Кровь и Честь» (Blood andHonour/Combat18, B&H, BandH), «Омская организация общественного политического движения «Русское национальное единство», межрегиональное общественное объединение «Северное Братство», «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо-Киров», «Файзрахманисты», «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», община Коренного Русского народа Щёлковского района Московской области, «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», украинская организация «Братство», Свидетели Иеговы г. Самары, военно-патриотический клуб «Белый Крест», Misanthropic division («Мизантропик дивижн»), религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае, «Народная Социальная Инициатива» («Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Свидетели Иеговы г. Абинска, TulaSkins, «Этнополитическое объединение «Русские», Свидетели Иеговы г. Старый Оскол, Свидетели Иеговы г. Белгорода, «Русское национальное объединение «Атака», «Мечеть Мирмамеда», Свидетели Иеговы г. Элиста, община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области, Свидетели Иеговы «Орёл», общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», «Меджлис крымско-татарского народа», Свидетели Иеговы в г. Биробиджане, «Рубеж Севера», организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (T.O.Y.S, The Opposition YoungSupporters), «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального Всетатарского Политического Общественного движения (РЕВТАТПОД) — Всетатарского Общественного Центра и «Артподготовка»

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить
` `