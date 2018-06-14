«Защищал культуру на политических аренах»: каким запомнится Станислав Говорухин друзьям и коллегам

В Москве на 83-м году жизни скончался режиссёр, сценарист, актёр, общественный и политический деятель Станислав Говорухин. Он известен как автор картин «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и других. С 1994 года режиссёр неоднократно избирался депутатом Государственной думы и возглавлял комитет по культуре, а в 2000 году баллотировался на пост президента России. Соболезнования в связи со смертью Говорухина уже выразили многие политики и деятели культуры.

В подмосковном санатории в возрасте 82-х лет скончался российский режиссёр, сценарист, актёр, общественный и политический деятель Станислав Говорухин.

Как сообщил во время пленарного заседания спикер Государственной думы Вячеслав Володин, смерть наступила в результате продолжительной болезни.

«Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжёлой и продолжительной болезни скончался, ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — отметил Володин.

Примечательно, что новости о смерти режиссёра появились ещё утром 13 июня, однако тогда их опровергла пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо. В тот же день Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, который возглавлял режиссёр, рассказала РИА Новости, что Говорухин чувствует себя «терпимо» и не нуждается в госпитализации.

«Защищал культуру на политических аренах»

Соболезнования родным и близким Говорухина выразил президент России Владимир Путин.

«Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина в связи с кончиной режиссёра», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что Путин относился к Говорухину с большим уважением, их объединяли «очень честные, дружеские отношения».

«Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссёром, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для её воплощения в жизнь», — цитирует Пескова РИА Новости.

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что смерть Говорухина очень непросто принять.

«Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нём», — написал Пушков в Twitter.

Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас - со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июня 2018 г.

Соболезнования в связи со смертью Говорухина выразили и в комитете Госдумы по культуре.

«Очень трудно говорить, потому что это уход человека-эпохи. И не только из кинематографа, который является его профессиональной стезёй, но и из жизни страны. Помимо его авторитета как кинорежиссёра и человека искусства, важен и его авторитет как политика, человека, который защищал культуру на всех политических аренах. Сравнить эту потерю с чем-то трудно», — заявил RT заместитель председателя комитета Александр Шолохов.

Он отметил, что коллеги Говорухина по кинематографу, культуре и политической деятельности не просто глубоко скорбят, а «осознают тяжелейшую утрату, которую нечем возместить».

«Вылепил плеяду блистательных артистов»

По мнению режиссёра и актёра Дмитрия Астрахана, Говорухин мог бы успеть ещё многое сделать для отечественного кинематографа.

«Он прекрасный режиссёр, который вошёл в историю советского и российского кино. Его фильмы украшают наш кинематограф. У меня был счастливый период: я снимался в его картине «Конец прекрасной эпохи» про Довлатова. С ним было очень приятно работать. Он был человеком доброжелательным, творческим, живым, несмотря на все свои регалии и статус. Он был очень жизнелюбивый и открытый, душевный», — рассказал Астрахан РИА Новости.

Актёр Владимир Меньшов в беседе с RT подтвердил, что Говорухин был полон творческих планов.

«Что сказать о его смерти? Конечно, будет лицемерием говорить, что она преждевременная. Но он действительно был полон планов! Действительно хотел снимать! Всё время был в работе, что-то придумывал… Бог знает, сколько бы ещё сделал, если бы вот не эта смерть», — отметил Меньшов.

Советский и российский актёр Олег Басилашвили подчеркнул, что Говорухин был замечательным режиссёром, прекрасным актёром и автором фильмов, вошедших в золотой фонд советской и российской кинематографии и телевидения.

«Человек, который вылепил плеяду блистательных артистов, которые в его фильмах впервые проявили свой талант. Я выражаю скорбь и соболезнования всем его близким, родным. Желаю им твёрдости духа. Большинство наших кинематографистов сейчас вместе с ними разделяют их горе», — сказал Басилашвили RT.

«Станислав Сергеевич действительно был необыкновенным. Полагал, что если человек честный и порядочный, то он может изменить мир. С этим ощущением и жил. Если бы такое же чувство было у всех, мир был бы изменён. Очень горько и грустно», — прокомментировала смерть Говорухина народная артистка РСФСР Людмила Максакова.

Актёр театра и кино Валентин Гафт подчеркнул, что картины Говорухина помогали людям жить.

«Всегда понимаешь, что ты имел, только тогда, когда это теряешь… Станислав Сергеевич снимал честные картины, пробивал дорогу к пониманию того, что происходит в России. Его картины не просто развлекали, а помогали людям жить. Очень жаль, очень жаль», — заявил Гафт.

Кинорежиссёр Степан Пучинян в разговоре с RT признался, что смерть Говорухина стала для него настоящим горем.

«Мы дружим со Славой с 1962 года. Мы учились в мастерской Якова Сегеля. Когда он учился во ВГИКе, он уже тогда был талантливым, писал большие статьи. Я с ним говорил буквально 10 дней назад. Он сказал, что в больнице, лечится. Последнюю неделю он не брал трубку, и я понял, что происходит что-то неладное. Я потерял самого дорогого, самого близкого друга. Это большое-большое горе. Это потеря для всей страны, а для меня лично это всё равно что потерять родного брата», — сказал Пучинян.

Геолог и кинематографист

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. Его родители расстались ещё до рождения сына, и мать, портниха, одна воспитывала двоих детей — сына и дочь.

После окончания школы Говорухин поступил на геологический факультет Казанского государственного университета и год работал по профессии. Однако вскоре сменил сферу деятельности и устроился редактором и ассистентом режиссёра на Казанскую студию телевидения.

Говорухин поступил на режиссёрский факультет во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Его мастером стал Яков Александрович Сегель — советский режиссёр, сценарист и актёр, создатель картин «Дом, в котором я живу» и «Разбудите Мухина!».

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До 1987 года Говорухин работал на Одесской киностудии художественных фильмов. Там он снял свою дебютную полнометражную картину «Вертикаль» которая принесла ему и исполнившему главную роль Владимиру Высоцкому всесоюзную известность, а также ленты «День ангела», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Контрабанда», «Десять негритят» и мини-сериалы «Место встречи изменить нельзя» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

За последующие шесть лет работы на «Мосфильме» Говорухин выпустит фильмы «Брызги шампанского», «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Последняя вызовет широкий общественный резонанс.

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С 1998 по 2018 год режиссёр снимет 10 картин. В том числе — ленты «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и «Артистка». Последней его работой стала драма «Конец прекрасной эпохи».

Станислав Говорухин также известен как сценарист — он написал сценарии более чем к 20-ти картинам — и автор нескольких книг.

Кроме того, Говорухин многократно выступал в качестве актёра как в своих картинах, так и в фильмах других режиссёров — Киры Муратовой, Петра Тодоровского, Георгия Данелии, Фёдора Бондарчука и прочих.

В начале 1990-х Говорухин начал заниматься активной общественной и политической деятельностью. Он стал депутатом Государственной думы, а в 2000-м году принял решение баллотироваться на пост президента России (на этих выборах режиссёр набрал 0,44 % голосов избирателей). В 2005 году Говорухин был избран председателем думского Комитета по культуре.

В 2006 году Станислава Говорухина наградили почётным званием «Народный артист Российской Федерации» с формулировкой «за большие заслуги в области искусства», а в 2016 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.