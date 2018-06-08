Новый «Мир юрского периода» и долгожданный «Фокстрот»: что смотреть в кино в выходные

Отмеченный критиками призёр Венецианского кинофестиваля, драма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое и Майке Науменко, боевик по мотивам ликвидации террориста Шамиля Басаева, пятый фильм в серии «Парк юрского периода», один из самых впечатляющих хорроров 2018 года, комедия с Эми Шумер в главной роли и фильм об экспедиции в Арктику под командованием Беринга. Главные премьеры этой недели — в материале RT.

«Фокстрот» (Foxtrot)

Премьера нашумевшего «Фокстрота» в Тель-Авиве состоялась ещё в августе прошлого года. За прошедшие десять месяцев с лентой Самуэля Маоза произошёл ряд важных событий: фильм успел войти в шорт-лист «Оскара», принять участие в более чем десяти фестивалях и получить несколько наград. В том числе — главный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Некоторые россияне успели посмотреть «Фокстрот» ещё в апреле — тогда картину показали в программе «Эйфория сопротивления» на 40-м Московском международном кинофестивале.

События в фильме выстраиваются вокруг службы некоего Йонатана Фельдмана в израильской армии. Однажды родители молодого человека получают известие о том, что их сын погиб. Вскоре становится ясно, что произошла ошибка.

«Лето»

Ещё один долгожданный релиз — «Лето» Кирилла Серебренникова, фильм, ставший предметом бурных дискуссий задолго до выхода в прокат. Во многом — благодаря критике со стороны Гребенщикова: музыкант прочёл одну из версий сценария и заявил, что текст является лживым, а герои кажутся помешанными на сексе «московскими хипстерами».

Теперь у зрителей появится возможность удостовериться, что герои — не хипстеры, и секс их волнует гораздо меньше любви к искусству. Правда, ждать особой документальности от этой картины всё же не стоит: «Лето» — фильм не столько о Викторе Цое и Майке Науменко, сколько о вдохновении и свободе.

Подробнее о киноленте — в материале RT.

«Решение о ликвидации»

Сотрудник ФСБ Егор отправляется на Кавказ, чтобы ликвидировать международного террориста Шамиля Базгаева. Базгаев уже совершил несколько страшных терактов на территории страны и готовит новый — он и его соратники намерены сбить самолёт российского президента.

В основу боевика «Решение о ликвидации» легли реальные события: спецоперация Федеральной службы безопасности по розыску и уничтожению главаря террористов Шамиля Басаева. Именно он взял ответственность за захват бесланской школы и подрыв президента Чечни Ахмата Кадырова. Примечательно, что в процессе работы над фильмом кинематографистов консультировали настоящие сотрудники ФСБ.

Подробнее — в материале RT.

«Мир юрского периода 2» (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Пятый фильм в серии «Парк юрского периода» получился таким же насыщенным событиями и спецэффектами, как и четвёртый — между прочим, одна из наиболее кассовых лент в истории кинематографа. А это означает, что у него есть все шансы если не побить рекорд предшественника, то по крайней мере на пару недель возглавить бокс-офис.

По сюжету с момента описываемых в предыдущем фильме событий прошло четыре года. Динозавры в одиночестве живут на острове, где некогда располагался парк развлечений. Внезапно пробуждается находящийся под островом древний вулкан — он ставит под угрозу жизнь рептилий. Чтобы спасти животных, на остров возвращаются бывший менеджер парка развлечений Клэр и дрессировщик Оуэн.

«Реинкарнация» (Hereditary)

На сегодняшний день рейтинг этой киноленты на Rotten Tomatoes составляет 93% — результат для фильмов ужасов впечатляющий. Тем более если учитывать отсутствие опыта у режиссёра: Hereditary — первая полнометражная работа американца Ари Астера.

«Реинкарнацию» уже успели назвать самым страшным фильмом года — и не зря. Слабонервным или особо впечатлительным эту картину действительно лучше не смотреть, хотя поначалу она и напоминает обыкновенную семейную драму. На первый взгляд, даже сюжет картины выглядит (ошибочно) довольно заезженным: после смерти матери Энн начинает казаться, будто в их доме происходят странные вещи. Вскоре выясняется, что её опасения не беспочвенны...

«Красотка на всю голову» (I Feel Pretty)

Всю жизнь Рени страдает из-за своей внешности — мужчины в её окружении замечают только стройных девушек, а продавцы в магазинах одежды практически прямым текстом говорят: «Пора похудеть». Героиня мечтает хотя бы ненадолго почувствовать себя привлекательной... и вскоре у неё появляется такая возможность. Девушка получает травму головы и в зеркале начинает казаться самой себе стройной красавицей. Знакомые по-прежнему видят полную Рени и не разделяют её восторга. Но какая теперь разница?..

Главную роль в комедии исполнила стендап-комедиантка Эми Шумер — первая женщина, вошедшая в десятку самых высокооплачиваемых комиков. Режиссёрами фильма выступили сценаристы комедий «Обещать не значит жениться» и «Клятва» Эбби Кон и Марк Силверштейн.

«Первые»

В основу фильма легла пьеса по одноимённому произведению Владимира Фёдорова — история супругов Прончищевых, отправившихся в экспедицию под командованием легендарного Витуса Беринга. Татьяна Прончищева стала первой женщиной — участником арктических исследований, а её супруг открыл ряд островов на северо-восточном побережье полуострова Таймыр.

Роли в киноленте исполнили Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук, Валерий Баринов, Сергей Рост и другие.