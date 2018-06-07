«Экранизация необыкновенной операции»: как ликвидация Шамиля Басаева стала основой для художественного фильма

7 июня в прокат выходит «Решение о ликвидации» — российский боевик, в основу которого легла операция по уничтожению террориста Шамиля Басаева. Антигероя в картине зовут Шамиль Базгаев, и он, подобно своему прототипу, совершил несколько резонансных терактов. Чтобы фильм получился правдоподобным, кинематографисты обратились за помощью к спецслужбам: актёров консультировали работники ФСБ, принимавшие непосредственное участие в той операции. Роль сотрудника ведомства, благодаря которому удалось уничтожить боевика, исполнил Игорь Петренко.

В четверг, 7 июня, в российский прокат выходит отечественный боевик «Решение о ликвидации». Картина основана на реальных событиях: спецоперации Федеральной службы безопасности по розыску и уничтожению главаря террористов Шамиля Басаева.

Антигероя «Решения о ликвидации» зовут иначе — Шамиль Базгаев. Этим шагом создатели картины подчёркивают: фильм не является документальной реконструкцией тех событий, а правда и художественный вымысел в нём сочетаются примерно в одинаковом количестве.

«Мы хотим, чтобы эту историю посмотрели как можно больше зрителей. А простая оперативная работа со стороны может показаться в каком-то смысле скучноватой. Притом что это просто каждодневный подвиг, интеллектуальное усилие, решение нерешаемых задач!.. Хотелось это сделать интересным. Поэтому соотношение правды и вымысла — 50 на 50», — объяснил позицию съёмочной группы режиссёр Александр Аравин.

По его словам, образ главного героя является собирательным, а в описанных событиях присутствуют элементы реальных операций, которые проходили в то время на Кавказе.

Согласно сюжету главный герой, сотрудник ФСБ Егор, приезжает на Кавказ, чтобы найти и ликвидировать главаря террористов Базгаева. Хромого, как боевика называют между собой сотрудники органов, Егор однажды видел вживую — в ту встречу Базгаев убил его молодого напарника.

© Кадр из фильма «Решение о ликвидации»

Оперативник не планирует возвращаться в те места — напротив, ему хочется забыть произошедшее. Но коллеги говорят: «Надо». Ведь всё свидетельствует о том, что боевики готовят очередное нападение.

И действительно, террористы задействуют всевозможные ресурсы, чтобы собрать крупную сумму на покупку военной техники, которая позволила бы сбить самолёт российского президента во время саммита лидеров государств в Санкт-Петербурге. Именно эти орудия должны перехватить спецслужбы.

Помощь спецслужб

Чтобы всё происходящее на экране выглядело достоверно, кинематографисты попросили о помощи ФСБ: создателей фильма консультировали настоящие оперативные работники, принимавшие непосредственное участие в операции по ликвидации Басаева.

«Нам помогали сотрудники спецслужб и, собственно, те самые люди, которые занимались операцией. Это было очень полезно и очень важно для актёров и для режиссёра, для всех. Поэтому, на мой взгляд, в картине есть та достоверность, которой многим фильмам не хватает», — заявил продюсер киноленты Карен Шахназаров.

По его словам, словосочетание «наши спецслужбы» ассоциируется у людей с чем-то грозным, большим и неодушевлённым. Однако главным достоинством этой картины как раз является демонстрация реальных, живых людей, которые порой гибнут, исполняя свой долг.

«Эта картина снята не по мотивам. Это экранизация совершенно, на мой взгляд, необыкновенной операции, которую проводили наши спецслужбы», — подчеркнул продюсер.

«Мы идём на работу, а они идут на подвиг»

Как рассказал RT Александр Аравин, именно Шахназарову принадлежит идея снять фильм на такую тему. А режиссёра выбирали, вероятно, исходя из опыта: в фильмографии Аравина уже есть несколько картин, связанных с сотрудниками спецслужб.

«Мне это было безумно интересно. Мне всегда было интересно рассказать про этих людей. Знаете, чем лучше они работают, тем меньше мы о них знаем. Это не отменяет их мужества, героизма, интеллектуальных усилий. И хотелось бы о них рассказать и в каком-то смысле поклониться им за нашу спокойную жизнь. Это такие же люди, как и мы, только... мы идём на работу, а они идут на подвиг», — отметил режиссёр.

© Кадр из фильма «Решение о ликвидации»

Аравин признаётся, что в ходе работы над фильмом сделал некоторые открытия, касающиеся жизни сотрудников спецподразделений:

«Это вроде бы такие люди «плаща и кинжала». Такие сосредоточенные, в чём-то незаметные. Мы увидели людей, красивых и внешне, и внутренне, которые воспринимают и любят эту жизнь. И ты открываешь для себя историю, что только если ты очень сильно любишь жизнь, тогда можно за неё чем-то пожертвовать. Иногда самой жизнью».

Разбираться в мотивации террористов создателям картины было гораздо сложнее. Особенно после посещения школы и мемориального кладбища в Беслане.

«Потому что это где-то уже за гранью. Это то, что не поддаётся осмыслению человека. Для того чтобы это осмыслить, нужно самому стать зверем», — поясняет режиссёр. Но тут же добавляет: произошедшее в Северной Осетии свидетельствует о том, что «человеконенавистническая философия этих борцов непонятно за что» является нежизнеспособной, а люди, способные принести боль целому народу, обречены на проигрыш.

Сослан Фидаров, исполнивший роль ближайшего помощника Базгаева, подчёркивает: он хотел показать зрителям, чего нельзя делать и как нельзя жить. Хотя работать на съёмочной площадке было непросто. Во многом потому, что Фидаров — уроженец Осетии, а играть ему пришлось человека, навредившего его народу.

«Понимаете, каждый шаг ты чувствуешь, что ты негодяй. Ещё и негодяй, которого все знают и который принёс народу очень много зла. Это очень сложно», — рассказал актёр.

© Кадр из фильма «Решение о ликвидации»

Басаев организовал ряд резонансных террористических актов на территории России. Он взял на себя ответственность за захват школы №1 в Беслане, захват заложников в Театральном центре на Дубровке, взрыв на стадионе «Динамо» в Грозном, в результате которого погиб президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров, и ещё порядка десяти громких терактов.

В 2006 году террорист был уничтожен в Назрановском районе Ингушетии: сотрудники ФСБ организовали взрыв грузовика с оружием и боеприпасами, который сопровождал Басаев.