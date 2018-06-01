Ужастик с Мартином Фрименом и мелодрама об инопланетной любви: что смотреть в кино на этой неделе

Атмосферный фильм ужасов по мотивам британской театральной постановки, захватывающий детективный триллер — лидер испанского проката, абсурдистская фантастическая кинолента о приключениях инопланетянки на Земле, дебют Дженнифер Лоуренс в качестве русской шпионки и спортивная мелодрама о попытке футболиста сделать выбор между спортом и личной жизнью: главные премьеры этой недели — в материале RT.

«Истории призраков» (Ghost Stories)

Профессор Гудман посвятил свою жизнь разоблачению шарлатанов и объяснению якобы сверхъестественных явлений — совсем как герой Колина Ферта в «Магии лунного света». Казалось бы, веру учёного в рациональное ничто не может поколебать. Но однажды кумир Гудмана, другой учёный, предлагает коллеге взяться за три не поддающихся расследованию случая.

«Истории призраков» — умный, атмосферный и театрализованный фильм ужасов, экранизация одноимённого спектакля по произведению Джереми Дайсона и Энди Наймана. Найман также является исполнителем главной роли и в фильме, и в спектакле. Помимо него в киноленте сыграли Мартин Фримен и Пол Уайтхаус.

«Невидимый гость» (Contratiempo)

В российский прокат наконец выходит «Невидимый гость» — один из самых кассовых фильмов испанского проката за 2016 год (именно тогда картину показали в Европе). Автором сценария и режиссёром киноленты стал мастер триллера Ориола Паоло.

Как и в другой известной картине Паоло «Тело» (2012 год), в «Госте» на первый план выходят вопросы «кармического возмездия» и эксплуатируется тема автомобильной аварии. Сюжет выстраивается вокруг беседы между обвиняемым в убийстве любовницы бизнесменом и его адвокатом. Мужчина под давлением опытного юриста рассказывает, что на самом деле произошло в день убийства, а история становится ещё более запутанной.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» (How to Talk to Girls at Parties)

На дворе 1977 год. Юные лондонские панки по ошибке попадают на вечеринку, где много странных людей, разодетых и ведущих себя ещё более нестандартно, чем их сверстники. Там один из героев, художник Энн (Алекс Шарп), знакомится с чудаковатой девушкой Зэн (Эль Фаннинг). Она, как и все присутствующие, — инопланетянка и находится на Земле проездом. У молодых людей (которые, конечно, успели влюбиться друг в друга) есть 48 часов, чтобы вдоволь насладиться общением — по истечении этого срока Зэн должна быть съедена своим учителем.

Сюжет этой абсурдистской фантастической молодёжной мелодрамы более чем интересный. Тем обиднее, что, несмотря на интересную идею (в основу картины лёг одноимённый рассказ Нила Геймана) и прекрасную игру Эль Фэннинг и Николь Кидман, воплотить свою задумку в жизнь Джон Митчелл не сумел: лента получилась разномастной и поверхностной, хотя и красивой.

«Красный воробей» (Red Sparrow)

На этот раз Дженнифер Лоуренс, с момента начала актёрской карьеры успевшая попробовать себя в самых разных амплуа, предстаёт перед зрителями в роли русской балерины Вероники Егоровой. По сюжету артистка получает травму, уходит из Большого театра и поступает в разведшколу, где её учат соблазнять иностранных шпионов. Первым заданием для Егоровой становится получение ценной информации от агента ЦРУ Натаниэля Нэша. Однако разведчица решает не добывать данные, а перейти на сторону американских спецслужб.

Подробнее о картине — в материале RT.

«Моя жизнь»

Конец 2017 — первая половина 2018 года запомнятся любителям кино появлением целого ряда спортивных драм и мелодрам российского производства: это и «Движение вверх», открывшее «зелёный коридор» для кассовых рекордов, и музыкальный «Лёд», и дебютный «Тренер» Козловского, и ещё несколько отечественных картин. Теперь, аккурат к чемпионату, в прокат выходит «Моя жизнь» — душещипательная история про мальчика, мечтающего стать футболистом. Герой добивается заветной цели, но в определённый момент его ставят перед выбором: спорт или отношения с любимой девушкой.

Этот фильм, увы, по всем параметрам уступает вышеупомянутым лентам и вряд ли покажет хорошие результаты в прокате. Однако он может вполне гармонично смотреться на экранах телевизоров: не зря и режиссёр, и сценарист пришли в большое кино из сериальной индустрии.