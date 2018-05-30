Из русской балерины в американские шпионки: в прокат выходит «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли

В четверг на экраны выходит триллер Френсиса Лоуренса «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Актриса сыграла завербованную российской разведкой балерину, которая решает вести двойную игру и работать на США. В основу картины лёг одноимённый роман бывшего агента ЦРУ Джейсона Мэттьюса. О том, как представляют работу российской разведки Мэттьюс и американские кинематографисты — в материале RT.

31 мая в российский прокат выходит «Красный воробей» — шпионский триллер о нелёгкой судьбе русской балерины и противостоянии российской и американской разведок, основанный на одноимённой книге бывшего агента ЦРУ Джейсона Мэттьюса.

В качестве режиссёра картины выступил создатель фантастического фильма «Я – легенда» и трёх картин из серии «Голодных игр» Френсис Лоуренс. Главная роль в киноленте досталась звезде «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс.

По сюжету героиню Лоуренс, ведущую балерину Большого театра Веронику Егорову, обманом вербует российская разведка. Девушка проходит обучение в школе-интернате для шпионов, после чего получает первое серьёзное задание — соблазнить американского агента и узнать у него имя «крота».

Делегация этих обязанностей Егоровой обернётся для Москвы неприятностями: героиня, не согласная с методами работы коллег по цеху, начнёт вести двойную игру и искать протекции на чужбине. А те, понятное дело, будут ей в этом активно мешать.

Отрицательных персонажей в этом фильме немало — почти все русские из окружения Егоровой. Но хуже прочих окажется дядя главной героини, один из руководителей службы российской внешней разведки Иван: беспринципный патриот, испытывающий весьма специфические чувства по отношению к племяннице. Роль главного злодея исполнил Маттиас Шонартс, обладающий удивительным внешним сходством с Владимиром Путиным. По стечению обстоятельств, манеры Ивана и российского лидера тоже несколько схожи. Кроме того — ни для кого не секрет — президент, как герой Шонартса, в прошлом был разведчиком. Но это, разумеется, чистой воды совпадение.

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Если верить авторам фильма, жестокость, беспринципность и патриотизм — неотъемлемые атрибуты хорошего российского шпиона. Русские получают удовольствие от пыток неприятеля, вприпрыжку шагают по головам и радуются возможности убить пару-тройку врагов народа.

В дяде Ване вышеперечисленные качества сосредоточились в тройной концентрации — не зря он дослужился до высокого звания. Однако патриотизм не является единственным мотиватором героя: дядя просто не может не подличать. Интриги, притворство, обман — его стихия. При всём этом Иван Егоров предстаёт весьма сентиментальным и трогательным в попытках доказать племяннице, что они — одной крови. А ещё каким-то образом позволяет ей себя обдурить. Ей, бывшей балерине, едва окончившей экспресс-курс начинающей шпионки!..

Американские разведчики ставятся в противовес российским. Они — другие: самоотверженные, честные и своих не бросают. Из уст сразу двух заморских шпионов героиня узнает, что в США людей ценят, когда на её родине — просто эксплуатируют.

«Я родился через три года после смерти Сталина…» — так начнёт свой монолог в конце фильма неуловимый «крот», а затем даст понять, что он всё-таки патриот — но ценит свободу.

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Противоречивый «крот» является единственным интересным персонажем в этой истории (странным образом даже главный антагонист получился довольно примитивным), однако ему отвели слишком мало экранного времени. Акцент делается сторону Лоуренс — как всегда, безукоризненно убедительной.

Но очевидно, что даже хорошая актёрская игра неспособна отвлечь внимание от ошибок режиссёра и сценаристов — особенно если они касаются не частностей, а общей канвы фильма.

Фильмы о разведчиках могут быть либо реалистичными, претендующими на какую-либо образную достоверность (к примеру, французский сериал «Бюро легенд»), либо фантазийными, насыщенными экшном (самый очевидный пример — экранизации романов о Джеймсе Бонде), либо откровенно пародийными («Остин Пауэрс»). Создатели «Воробья», к сожалению, так и не сумели определиться, какая из первых двух опций им приходится по душе, а потому смешали элементы, присущие сразу двум жанрам.

Так в киноленте, которая, по всей видимости, должна была обличить методы работы российской разведки и погрузить зрителя в состояние ужаса, появляется агент-ниндзя, прыгающий по балконам отелей в обтягивающем мотоциклетном костюме, а главная героиня оказывается настолько сильной, что с удивительной проворностью избивает подготовленных мужчин атлетического телосложения.

Однако больше всего сценаристы переборщили с описанием испытаний, которые выпали на долю учеников «школы шпионов».

За три месяца героиня Лоуренс прошла курс физической подготовки, научилась взламывать замки и овладела искусством соблазнения. Последнее по сюжету является главной задачей и ценностью «воробьёв», поэтому, чтобы раскрепостить курсантов, преподаватель (совершенно карикатурная и совместившая в себе черты строгой учительницы и извращённой надзирательницы) заставляла их делать довольно дикие вещи. К примеру, заниматься сексом перед классом с ненавистными им людьми.

© kinopoisk.ru

На грубую гиперболизированность происходящего (а подобные эпизоды выглядят ещё более нелепо, чем использование клишированных представлений о России) можно было бы закрыть глаза, если бы «Воробей» предлагал аудитории что-то принципиально новое.

Но рассчитывать на это не стоит. Создатели фильма всего лишь эксплуатируют тему, уже многократно использованную в кинематографе. Так что не удивляйтесь, если во время просмотра картины вы вдруг начнёте возвращаться мыслями к «Солту» или «Взрывной блондинке».

Впрочем, Лоуренс с ролью бесстрашного суперагента справляется не хуже Анджелины Джоли или Шарлиз Терон. Если смотреть «Воробья», то только ради этого.