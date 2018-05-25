Цена свободы: Харви Вайнштейн освобождён из полицейского участка под залог в $1 млн

В Нью-Йорке состоялось судебное заседание по делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в совершении противозаконных действий сексуального характера. По результатам слушаний продюсеру позволили остаться на свободе под залог в $1 млн, но ограничили его право передвижения. Следить за тем, чтобы Вайнштейн не выезжал за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут, будет специальное электронное устройство. Кто и в чём обвиняет одного из самых влиятельных деятелей американского кинобизнеса — в материале RT.

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и прочих противозаконных действиях сексуального характера, отпущен из полицейского участка на Манхэттене в Нью-Йорке под залог в $1 млн.

Как сообщает USA Today, продюсер обязуется носить электронное устройство, контролирующее его перемещения. Путешествовать Вайнштейн впредь может только по двум штатам — Нью-Йорку и Коннектикуту.

Отмечается, что продюсер пришёл в полицейский участок добровольно и по-прежнему отрицает все обвинения в свой адрес.

«Мистер Вайнштейн всегда настаивал, что он никогда не был вовлечён в сексуальные связи без предварительного согласия с кем бы то ни было. Сегодняшние слушания не изменили позицию мистера Вайнштейна», — подчеркнул адвокат продюсера Бенджамин Брэфман.

Следующее слушание по делу Вайнштейна состоится 30 июля.

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Суть обвинений

По данным источника телеканала CNN, продюсера обвиняют в том, что он осуществил насилие сексуального характера по отношению к одной женщине, а также принудил к оральному сексу другую.

Таким образом, Вайнштейну вменяют «изнасилование первой и третьей степеней» в первом случае и совершение «сексуального акта первой степени» во втором.

Имена жертв не раскрываются. Однако, как отмечает Daily News, среди тех, кто выступал с обвинениями против Вайнштейна и, соответственно, может быть пострадавшей по одному из эпизодов, — певица Люсия Эванс. Она утверждает, что в 2004 году голливудский продюсер принудил её к оральному сексу.

На тот момент Эванс был 21 год. По словам певицы, она познакомилась с Вайнштейном в ночном клубе, после чего тот пригласил её к себе в офис. Эванс приехала на встречу в дневное время, однако это не спасло её от домогательств. Певица пыталась сказать продюсеру, что не собирается заниматься оральным сексом, но он проявил настойчивость.

«Я пыталась уйти, но, может быть, пыталась недостаточно сильно. Я не хотела его бить или драться с ним», — рассказывала Эванс.

Также среди возможных пострадавших — актриса Пас де ла Уэрта. По словам актрисы, продюсер дважды изнасиловал её в 2010 году.

Сначала он якобы предложил подвезти актрису до дома, напросился к ней в гости и после совместного распития алкогольных напитков совершил акт насилия. Спустя два месяца Де ла Уэрта и Вайнштейн снова оказались в одном доме, где произошёл аналогичный инцидент.

СМИ подчёркивают, что в настоящее время продюсер находится под следствием ещё в двух городах — Лос-Анджелесе и Лондоне.

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Правда и последствия

Всего в изнасилованиях и сексуальных домогательствах Вайнштейна обвиняют более 80 женщин. Причём обо всех этих случаях пострадавшие стали рассказывать лишь осенью 2017 года — после обнародования статьи в газете The New York Times, где говорилось о неподобающем поведении со стороны продюсера.

Материал основывался на интервью актрисы Эшли Джадд. Из текста следовало, что продюсер на протяжении десятилетий домогался женщин из своего окружения.

После публикации статьи с обвинениями в адрес продюсера выступили Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Мира Сорвино и ещё несколько актрис. С каждой неделей список женщин, которые заявляли, что пострадали от действий Вайнштейна, увеличивался: о неподобающем поведении продюсера упоминали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Ромола Гарай, Люсия Эванс, Зо Брок, Кара Делевинь, Розанна Аркетт, Ума Турман, глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе и многие другие.

Эти события не прошли для Вайнштейна бесследно: продюсер был уволен из собственной компании и вышел из состава Гильдии режиссёров, а Американская телевизионная академия проголосовала за его пожизненное исключение из своих рядов. Кроме того, спустя пять дней после публикации материала от продюсера ушла супруга — модельер, актриса и певица Джорджина Чапман.

Она, в свою очередь, подчёркивала, что ничего не знала о поведении мужа.

«Часть меня была ужасно наивной, действительно, настолько наивной!» — рассказывала Чапман в интервью Vogue.

Ещё больше обвиняемых

После обвинений в адрес Вайнштейна стали раскрываться имена других мужчин, которые, по словам пострадавших, демонстрировали агрессивное сексуальное поведение.

Так, бывшая модель из Великобритании Наташа Принс обвинила американского иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании, которое якобы было совершено летом 2004 года в Лондоне. А экс-игрок женской команды «Куинз Парк Рейнджерс» Александра Норд рассказала, что стала жертвой сексуального насилия со стороны футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ).

В январе в США создали движение под названием Time's Up, призванное защищать женщин от сексуальных домогательств. На сайте движения отмечается, что инициативу его создания поддержали несколько сотен представительниц американской киноиндустрии, телевидения и театра.

Впрочем, пострадавшими в инцидентах подобного рода не всегда выступают женщины — это доказывает резонансный случай с обвинениями в адрес Кевина Спейси. Актёра обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько мужчин.

В частности, обвинения поступили со стороны известного по роли в сериале «Стартрек» актёра Энтони Рэппа. Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26, тот пригласил его на вечеринку у себя дома и начал к нему приставать. После появления материала Кевин Спейси отметил, что не может вспомнить данный эпизод. Тем не менее американская компания Netflix прекратила сотрудничество со Спейси, а правоохранительные органы начали расследование в его отношении.