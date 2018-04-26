Наши кадры: три главных приза 40-го ММКФ вручили россиянам

В столичном театре «Россия» состоялась церемония награждения победителей 40-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой святой Георгий», впервые за последние девять лет достался российской картине — драме Эдуарда Новикова «Царь-птица». Специальный приз ММКФ забрала картина «Ню» отечественного производства, а приз за лучшую режиссуру вручили создателю «Спитака» Александру Котту. О триумфаторах ММКФ — в материале RT.

В четверг, 26 апреля, в столичном театре «Россия» состоялась церемония награждения победителей 40-го Московского международного кинофестиваля.

ММКФ открылся 19 апреля и продлился неделю. За это время жюри — на этот раз в него вошли немецкая актриса Настасья Кински, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко и российский режиссёр Анна Меликян — просматривало фильмы основного конкурса, чтобы решить, кто получит призы кинофестиваля.

По словам президента ММКФ Никиты Михалкова, в 2018 году фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей. Всего в рамках киносмотра показали почти 300 картин из 67 стран мира. 88 работ числилось в российской программе, причём многие фильмы привезли из регионов.

В конкурс вошли 16 картин, три из которых представляли Россию: драма «Ню» актрисы Ян Гэ, «Спитак» Александра Котта и «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

Три приза — в Россию

Фильм Новикова, история о жизни под одной крышей якутских стариков и величественного орла, оказался главным триумфатором фестиваля. Эта кинолента стала первой картиной за последние девять лет, которая получила главный приз ММКФ — «Золотого святого Георгия» (последний раз награду вручали в 2009 году Николаю Досталю за фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное»).

Действие «Царя-птицы» происходит в Якутии в 30-е годы XX века. По сюжету в дом к главным героям, двум старикам, прилетает величественный орёл. Те не смеют прогнать священную птицу, и она селится у них на полке с иконами.

Россияне забрали и две другие престижные награды основного конкурса.

Режиссёры Ганс Блок и Мориц Ризевик

РИА Новости

© Евгения Новоженина

Специальный приз ММКФ присудили фильму «Ню» — дебютной режиссёрской работе выпускницы ВГИКа, актрисы «Гоголь-центра» и финалистке шоу «Голос» Ян Гэ. В киноленте рассказывается о китайской девушке, ищущей в российской столице любовь.

«Я теперь никуда не уеду отсюда, это моя вторая родина», — заявила со сцены Гэ.

Обладателем приза за лучшую режиссёрскую работу стал Александр Котт — он представил картину «Спитак» о масштабном землетрясении, случившемся на территории Армении в 1988 году.

Награду за лучшую женскую роль присудили Джованне Меццоджорно. К слову, кинолента, которую она представляла, «Неаполь под пеленой», стала фильмом открытия фестиваля. «Святого Георгия» за лучшую мужскую роль получил Киран Чарнок (новозеландский фильм «Заблудший»).

Лаконичный и документальный

Лучшим короткометражным фильмом 40-го ММКФ была признана лента «Конфетка» ливано-палестинского производства. Награду вручал французский актёр Сами Насери, известный по фильму «Такси», — он был председателем жюри короткого метра.

В конкурсе документального кино была отмечена картина немецких режиссёров Ганса Блока и Морица Ризевика «Чистильщики». В ней рассказывается о «цифровых уборщиках», занимающихся удалением «нежелательного» контента из сети.

Специальный приз за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю. Константин Станиславский» достался немецкой актрисе Настасье Кински. Приз ей вручил Андрей Кончаловский. В ходе своей речи он отметил, что не смог бы снять без Кински картину «Возлюбленные Марии».

Изысканным и достоверным

Немногим ранее стали известны обладатели призов в других категориях.

«Царь-птица» была удостоена приза жюри Международной федерации кинокритиков (ФИПРЕССИ) и диплома Федерации киноклубов России по результатам рейтингового голосования. «Гневу» Сержиу Трефо присудили приз еженедельника «Коммерсантъ Weekend», а также приз международного жюри «Колючий взгляд» и диплом Федерации киноклубов «За лаконичность и графическую изысканность в воплощении социальной драмы».

Режиссёр фильма «Ню» Ян Гэ

РИА Новости

© Евгения Новоженина

«Стойкость» Рашида Маликова может похвастаться призом жюри российской кинокритики и специальным упоминанием жюри Федерации киноклубов России с пометкой «За проникновенное отражение эха далёкой войны в реальной судьбе человека». Документальный фильм Юй Хайбо и Юй Тяньци Кики «Китайские Ван Гоги» получил приз жюри Ассоциации продвижения азиатского кино (NETPAC), «С пеной у рта» Яниса Нордса — диплом жюри российской кинокритики («За соответствие художественного решения актуальным проблемам современности»).

Приз зрительских симпатий достался «12-му человеку» норвежского режиссёра Харальда Цварта, аналогичная награда, но в программе «Российское кино: перспективы» — «Дереву» студентки ВГИКа Хавы Мухиевой. Приз зрительских симпатий от официального онлайн-кинотеатра фестиваля IVI получил фильм «Ню».

Нашумевшая драма Алексея Германа — младшего «Довлатов» отмечена дипломомжюри Российских программ с формулировкой «За высокие художественные достоинства и достоверность в изображении эпохи».

19 апреля стало известно, что скончавшийся 12 марта народный артист СССР Олег Табаков получил посмертно почётную награду Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». Приз был вручён его сыну Павлу.