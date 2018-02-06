«Циклон-рекордсмен»: с чем связаны перепады погоды в Центральной России

Обильные осадки и резкая смена температур в последние несколько дней стали испытанием для жителей Центральной России. Причиной тому стал циклон, основной удар которого пришёлся на столичный регион. Досталось также и республикам Поволжья, где сильные снегопады сопровождались штормовым ветром. При этом синоптики зарегистрировали ряд погодных рекордов. Теперь же циклон уходит на северо-запад, а на смену ему устремились массы арктического воздуха. Как пережили непогоду российские регионы и чего им ждать на этой неделе — в материале RT.

Минувшие выходные стали настоящим испытанием для жителей центрального региона России. За эти дни в ряде областей синоптики зарегистрировали выпадение месячной нормы осадков, а где-то эта норма была даже превышена. Специалисты отмечают, что причиной непростой погодной ситуации стал циклон, который пришёл с Балканского полуострова. Однако далеко на восток ему не дал распространиться сибирский антициклон.

«Такая крайне непростая погода с большим разнообразием температурного фона и обилием осадков связана с выходом южного циклона. Уже в пятницу вечером (2 февраля. — RT) воздушные потоки над Русской равниной сменились на юго-западные. То есть воздух к нам пошёл с Балканского полуострова, и на волнах атмосферных фронтов возникали самостоятельные циклоны. И один из них раскрутился на очень большую высоту. Вчера (4 февраля. — RT) его центр располагался вблизи Москвы. Далеко на восток этот циклонический вихрь пробиться не смог. Его не пропустил сибирский антициклон. И сейчас он отворачивает к северо-западу от Москвы», — рассказала RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Она отметила, что под влиянием этого циклона усилились снегопады в Вологодской, Новгородской и Ленинградской областях. Помимо этого, указала синоптик, уже практически сутки заметает регионы Приволжского федерального округа.

«Там идут очень сильные снегопады, и видимость порой ухудшается до 200 метров. К тому же там, в отличие от столичного региона, осадки сопровождаются штормовым ветром. Так, сегодня утром в Ульяновской области и Татарстане порывы ветра превышали 20 м/с», — добавила Волосюк.

В Казани, в частности, из-за непогоды были отменены и задержаны более десятка рейсов из международного аэропорта. Помимо этого, вынужденному ограничению подверглось движение междугородних автобусов.

Перепад температур

Также, рассказала Татьяна Волосюк, вместе с обильными осадками наблюдался большой перепад температур.

«Так, в Москве в субботу, 3 февраля, держалась оттепельная погода, а в ночь на воскресенье начало подмораживать. А сегодня днём в области оттепели узкой полосой вытянулись по востоку Центрального района, достигнув даже до севера Костромской области. Накануне целый ряд температурных рекордов со знаком плюс был отмечен в Тамбове и в Краснодарском крае», — сказала специалист.

Погода испытала на прочность и жителей Саратова, где всю минувшую неделю снег заметал улицы, парализуя дорожное движение. Однако к воскресенью, 4 февраля, в области резко потеплело и пошёл ледяной дождь. Вместе с тем синоптики замечают, что в ближайшие дни Среднее Поволжье будет находиться в «зоне влияния холодной и малоподвижной фронтальной системы». Вместе с тем температура будет на 5—8 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров днём не будут опускаться ниже -8 °С.

«В Поволжье в первые дни ненастно, но сравнительно тепло: днём 0…-5 °С. Затем, с отходом циклона, погода наладится. Правда, в такой ситуации выхолаживание приземного слоя воздуха усилится, и похолодает в среднем на 6—8 градусов», — говорится в сообщении на сайте центра «Фобос».

В центр же страны начал прорываться холодный арктический воздух, который понизит температуру в первой половине недели до -12 °С. Однако к концу недели в регион ворвётся новый облачный вихрь со снегом, на фоне которого потеплеет на 6—7 градусов.

«Активные атмосферные процессы протекали в основном в европейской части нашей страны и разве что по арктическому побережью Сибири. Там тоже перемещались атмосферные фронты. На Таймыре, в районе Норильска отмечались сильные метели. А что касается Урала, Сибири, то здесь царил антициклон и никакой аномальности не было», — рассказала Елена Волосюк.

В частности, на Урале в ближайшие дни погодой будет управлять антициклон, в связи с чем местных жителей обильные осадки не потревожат. Солнечная погода ожидает южные регионы Сибири.

«В начале и конце рабочей недели днём -11…-16 °С. Но в среду-четверг здесь будет смещаться облачная гряда атмосферного фронта, пройдёт снег и потеплеет до -6…-11 °С», — сообщает «Фобос».

На юге Дальнего Востока также пройдут небольшие снегопады, которые к середине недели себя исчерпают. Днём в Приамурье до -15 °С, на юге Приморья — до -10 °С.

На юге Европейской России будет наблюдаться похожая ситуация в плане осадков. Днём воздух может прогреться до +8…+13 °С, в низовьях Волги и Дона до +1…+6 °С.

В Москве же ночь с 5 на 6 февраля может стать самой холодной в этом году.

«В ближайшие сутки в тыловой части циклона — рекордсмена по количеству осадков в столичный регион будет поступать холодный воздух из северных широт. Температура в столице и Московской области будет понижаться», — прогнозирует «Фобос». Так, столбик термометров в столице опустится до -15…-17 °С, а в области до -14…-19 °С. Пока самая низкая температура в мегаполисе была зафиксирована 1 февраля (-14,1 °С).