Кино высокого полёта: в Москве объявили лауреатов премии «Золотой орёл»

В ходе торжественной церемонии, прошедшей в Москве в пятницу, 26 января, были объявлены победители премии «Золотой орёл» — награды за заслуги в области российского кинематографа и телевидения. Обладателями статуэток стали актёры Ирина Горбачёва и Евгений Миронов, а также режиссёр Андрей Звягинцев. Звание лучшего игрового фильма получила картина режиссёра Клима Шипенко «Салют-7», лучшего сериала — «Оптимисты», а лучшим анимационным фильмом стала лента «Два трамвая». Подробнее о лауреатах премии — в материале RT.

В пятницу, 26 января, в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная церемония вручения 16-й премии «Золотой орёл» — награды за заслуги в области российского кинематографа и телевидения.

Победителей в различных номинациях — всего 24 категории — по традиции выбирали члены Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

В начале церемонии министр культуры Владимир Мединский зачитал приветствие президента России. В нём глава государства выразил уверенность, что премию получат достойнейшие.

От себя Мединский добавил, что главным лауреатом года, по его мнению, является «весь российский кинематограф».

Победители

Обладателем звания «Лучший фильм» стала картина Клима Шипенко «Салют-7». В числе её конкурентов в борьбе за главный приз были киноленты «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского и «Время первых» Дмитрия Киселёва.

За основу сюжета создатели картины взяли реальную историю спасения советской орбитальной станции в 1985 году — миссию Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Имена главных героев изменили, чтобы подчеркнуть, что фильм художественный, а не документальный.

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Награду за лучшую режиссёрскую работу получил Андрей Звягинцев за киноленту «Нелюбовь». Ранее стало известно, что этот фильм о московской семье, переживающей развод, номинирован на «Оскар».

Самого режиссёра на церемонии вручения «Золотого орла» не было. За него статуэтку получил продюсер Александр Роднянский.

В номинации «Лучшая женская роль в кино» победила Ирина Горбачёва за работу в фильме «Аритмия». В этой категории также были представлены Марина Неёлова («Карп отмороженный») и Алиса Фрейндлих («Большой»). Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Евгению Миронову за роль в картине «Время первых» (его соперниками были Владимир Вдовиченков, снявшийся в фильме «Салют-7», и Александр Яценко за работу в «Аритмии»).

Также члены Академии отметили исполнителей ролей второго плана — Алису Фрейндлих за роль в фильме «Карп отмороженный» и Владимира Ильина за роль во «Времени первых».

Лучшим сценаристом была признана Анастасия Пальчикова («Большой»), оператором — Игорь Гринякин, работавший над картиной «Викинг».

За работу художника-кинематографиста была отмечена кинолента «Анна Каренина. История Вронского» (также на статуэтку в этой номинации претендовали «Матильда» и «Викинг»).

Статуэтку за лучший телевизионный сериал получили «Оптимисты», за телефильм или мини-сериал — «Анна Каренина». Лучшим неигровым фильмом стал «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».

Награду за лучший анимационный фильм забрали «Два трамвая» режиссёра Светланы Андриановой.

Кинопремия «Золотой орёл» присуждается с 2002 года. С 2004 года к первоначальным 19 номинациям были добавлены награды за лучшую женскую и мужскую роль на телевидении, а в 2017-м — категории «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучшие визуальные эффекты».