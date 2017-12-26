Лучший подарок: что купить родным, друзьям и коллегам в книжном магазине

В канун Нового года выражение «Книга — лучший подарок» становится как никогда актуальным. Особенно для тех, кто привык откладывать покупку презентов на последний момент. Если постараться, то в книжном магазине можно найти отличные подарки для всего окружения — родных, друзей, коллег, библиофилов и людей, чтением не злоупотребляющих. Чтобы вдохновить вас на поиски, мы рассказываем о популярных книгах, которые могут быть интересны широкому кругу читателей. Но помните: выбор всё же лучше делать, отталкиваясь от личных предпочтений одариваемого.

Обсуждать личные финансы в обществе не принято. Дарить книги на подобные темы — тоже. Однако для близких друзей и членов семьи это правило не работает: скорее всего, они будут только рады получить книгу с полезной информацией по интересующему их вопросу.

Пособие Анастасии Тарасовой «Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно» («Альпина Паблишер») пригодится всем, кто остался недоволен личными экономическими итогами текущего года и собирается ответственно подойти к составлению бюджета на следующие 12 месяцев. Читатели узнают, как уменьшить расходы, куда вкладывать деньги и как сделать, чтобы слово «пенсия» не стало синонимом слова «нужда». Книга написана лёгким, приятным языком, читается на одном дыхании и будет интересна даже тем, кому от одного слова «облигация» становится дурно.

Если ваши близкие всерьёз озабочены здоровым образом жизни или идеей долголетия, наверняка они уже слышали про «Голубые зоны на практике» известного американского путешественника и писателя Дэна Бюттнера («Манн, Иванов и Фербер»). Бюттнер на протяжении многих лет исследовал привычки обитателей мест, в которых долгожителей больше всего. Благодаря полученным знаниям он сделал вывод, что именно образ жизни влияет на благополучие и долголетие людей.

«Правильно питайтесь, меньше волнуйтесь, чаще двигайтесь и больше любите» — эти незамысловатые правила полностью передают идею книги. Тем не менее прочесть её всё равно стоит — ради вдохновения.

Друзьям и родным, постоянно переживающим по пустякам, пригодится другой бестселлер «Альпины» — «Тонкое искусство пофигизма» от известного американского журналиста Марка Мэнсона. Автор учит, как перестать придавать слишком большое значение второстепенным вещам и не зацикливаться на чужом мнении.

«Вера в то, что всё должно быть в ажуре, часто приводит человека в адский круг. В заколдованный круг, выбраться из которого не может всё большее число людей», — пишет Мэнсон. А потом подробно, с помощью метафор и примеров из личного опыта, рассказывает, как из этого круга выбраться.

Дарите эту книгу уставшим карьеристам, но будьте осторожны: наиболее увлечённые из них вряд ли разделят взгляды автора.

К выбору книжных подарков для коллег можно подойти с юмором — этому способствует поступление в продажу книг вроде «Как работать на идиота? Руководство по выживанию» («Эксмо»). Есть вероятность, что ваш юмор оценят ещё больше, если вы сами занимаете руководящую позицию. К тому же эта книга объясняет психологию «токсичных» людей и может оказаться полезной даже тем счастливцам, у которых атмосфера на работе лучше, чем дома.

Если кто-то из ваших коллег устал от работы и хочет уволиться, чтобы отправиться на поиски приключений, вручите ему книгу «Бросить Word, увидеть World. Офисное рабство или красота мира» (Издательство «Эксмо»). Её автор Кристин Тюрмер — бывший коммерческий директор крупной компании, отказавшаяся от карьеры и отправившаяся в пешее путешествие по планете. За восемь лет странствий писательница прошла почти 13 тысяч километров и провела в палатке более двух тысяч ночей.

Людям, увлечённым какой-то конкретной страной или даже намеревающимся в неё переехать, будет занятно прочесть одну книгу из серии «Заграница без вранья» издательства «Рипол-классик». В ней собрана действительно малоизвестная прикладная информация о популярных туристических странах. В серию уже вошли издания о Франции, Швеции, Индии, Непале, Египте, Сирии, Японии, Чехии, Мальте, Корее, Китае, Голландии и Германии.

© Издательство «Иностранка

А вот книга Алексея Митрофанова «Вокруг Москвы. Истории для путешествий» («Иностранка») понравится тем, кто любит путешествовать по Подмосковью: автор рассказывает об истории дворянских усадеб и обычаях живших в них семей.

Легче всего найти в книжном магазине подарок для детей — за это стоит благодарить молодые детские издательства, на протяжении последних лет выпускающие один шедевр за другим.

«Король собака» Виталия Терлецкого

© www.polyandria.ru

Выбор всегда можно сделать в пользу классики — приобрести томик русских народных сказок или сборник рассказов Драгунского, однако тогда вы, возможно, рискуете подарить чужому ребёнку то, что у него уже давно есть (и даже не в одном экземпляре).

Гораздо лучше обратить внимание на произведения современных авторов или свежую переводную литературу — к примеру, от издательств «Самокат» («Как курица лапой» Энн Файн, «Конец света» Натальи Евдокимовой, «Последний чёрный кот» Евгениоса Тривизаса), «КомпасГид» («Вилли» Нины Дашевской, «Легенда об Ураульфе» Марины Аромштам, «Вишенка на торте» Жан-Филиппа Арру-Виньо) или «Поляндрия» («Ты мне не нравишься» Аньес Дезарт, «Король собака» Виталия Терлецкого).

Если вы не уверены, что ребёнок увлечён чтением, исследуйте полки с книгами-альбомами и книгами-загадками. В арсенале того же «МИФа» — масса продукции такого плана: мальчики будут в восторге от технической сказки «Как собрать мотоцикл», девочки — от творческого альбома LookBook. И те, и другие с удовольствием займутся разглядыванием детально иллюстрированных книг «Детектив Пьер распутывает дело». Подростков может заинтересовать книга-учебник «Программирование для детей» или красочное пособие «Как писать крутые тексты».

Ещё более обширный ассортимент, особенно в категории товаров для дошкольников, предлагает издательство Clever. В числе бестселлеров — тренажёр-доска «Нарисуй и сотри!», тетрадь с наклейками «Весёлые лабиринты» и книга-игра для будущих путешественников «Из города в город».

Если вы знаете, что ребёнку понравился определённый фильм, есть смысл приобрести книгу, послужившую основой для этой киноленты или написанную после произведённого ею фурора. Как пример — «Последний богатырь», «Приключения Паддингтона. История отважного медвежонка» (обе — «Эксмо») или «Правдивая история Кота в сапогах» («АСТ»).