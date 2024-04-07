Микеланджело или нет: тест RT о скульпторах и художниках эпохи Возрождения
Тест RT о скульпторах и художниках эпохи Возрождения
Микеланджело Буонарроти — один из величайших мастеров Возрождения. Как и многие деятели той эпохи, он занимался разными видами искусства: живописью, скульптурой, архитектурой и поэзией. Сможете ли вы отличить работы Микеланджело от других художников Ренессанса? Проверьте себя с тестом RT.
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