Микеланджело или нет: тест RT о скульпторах и художниках эпохи Возрождения

Тест RT о скульпторах и художниках эпохи Возрождения

Микеланджело Буонарроти — один из величайших мастеров Возрождения. Как и многие деятели той эпохи, он занимался разными видами искусства: живописью, скульптурой, архитектурой и поэзией. Сможете ли вы отличить работы Микеланджело от других художников Ренессанса? Проверьте себя с тестом RT.

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