Дебют, ставший триумфом: 65 лет назад вышел фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека»

В основу военной драмы «Судьба человека», вышедшей на экраны 12 апреля 1959 года, лёг одноимённый рассказ Михаила Шолохова. В фильме повествуется о шофёре Андрее Соколове, который с началом Великой Отечественной войны уходит на фронт и вскоре попадает в плен. Пережив выпавшие на его долю испытания, герой возвращается на малую родину и узнаёт, что его близкие погибли. Однако Соколов не даёт потерям сломить его и после войны находит новый смысл жизни в воспитании сироты. Главную роль в картине исполнил Сергей Бондарчук. Он же выступил постановщиком, причём для кинематографиста этот проект стал режиссёрским дебютом.

Премьера военной драмы Сергея Бондарчука «Судьба человека» состоялась 12 апреля 1959 года. В её основу лёг одноимённый рассказ Михаила Шолохова.

Сюжет разворачивается в первую весну после окончания Великой Отечественной войны вокруг шофёра Андрея Соколова в исполнении Сергея Бондарчука. Главный герой предаётся воспоминаниям о своей жизни, начиная со знакомства с будущей супругой Ириной (Зинаида Кириенко) и до текущего момента.

С началом войны Соколов оставляет жену и троих детей и уходит на фронт. Там герой попадает в плен. Ему удаётся пережить все пытки концлагеря и в конце концов сбежать. Соколов возвращается домой и обнаруживает, что поселение разрушено в результате бомбёжки. Его жена и дочери погибли, а сын ушёл воевать. Главный герой пытается его разыскать и 9 мая 1945-го узнаёт, что тот погиб. Позднее вдали от родных мест одинокий мужчина встречает мальчика, отец которого пропал без вести, а мать погибла во время бомбардировки. Соколов говорит ребёнку, что он и есть его пропавший отец.

Считается, что образ Андрея Соколова собирательный, однако с одним из прототипов у персонажа особенно много общего. Герой Советского Союза, лётчик Григорий Дольников, попав в немецкий плен, назвался Соколовым. В его жизни произошёл эпизод, очень похожий на тот, что есть в фильме. Это один из самых напряжённых и запоминающихся моментов в ленте — сцена психологической борьбы, в которой главный герой перед немцами выпивает три стакана водки, не закусывая, и не пьянеет.

Сам Дольников говорил, что с Шолоховым лично не знаком, но правдоподобность сцены подтверждал.

«Что же касается сомнений в правдивости интересующего эпизода с Соколовым, то могу подтвердить: ни Соколов, ни я в ту минуту не опьянели — мы пили под дулом автомата», — писал Дольников в мемуарах «Летит стальная эскадрилья».

Эмоциональный накал

Ещё до начала работы над фильмом «Судьба человека», который дошёл до зрителей, по рассказу Шолохова была снята 30-минутная лента. Режиссёрами выступили Борис Крыжановский и Михаил Терещенко, а главную роль исполнил Сергей Бондарчук. На экраны фильм выпущен не был.

После этого Бондарчук принял решение самостоятельно экранизировать произведение. Несмотря на то что для него этот проект стал режиссёрским дебютом, Шолохов, узнав о том, каким кинематографист представляет себе будущий фильм, заявил руководству Госкино, что доверяет экранизацию своего произведения только ему. Сам литератор участвовал в работе над сценарием, который писали Юрий Лукин и Фёдор Шахмагонов, и активно консультировал команду проекта на съёмках.

Правда, в главной роли писатель Бондарчука не видел: у популярного артиста якобы были совершенно не такие руки, которые могли бы быть у человека, много лет работавшего шофёром. Впрочем, в соответствующем образе артист Шолохова вполне устроил.

Кадр из фильма «Судьба человека»

РИА Новости

Исполнительницу роли Ирины также выбрал литератор. Как пишет портал «Наше время», это случилось, когда в Ростовской области пересеклись съёмочные группы фильмов «Судьба человека» и «Тихий Дон». Выслушав сомнения Сергея Бондарчука по поводу имеющейся кандидатки на роль, Шолохов предложил ему обратить внимание на Зинаиду Кириенко, которая в «Тихом Доне» сыграла Наталью. Тогда артистка и была утверждена.

Роль мальчика Вани исполнил Павел Полунин. Подходящего ребёнка искали в пионерских лагерях, школах и на различных мероприятиях, а нашли в итоге случайно — в Доме кино на киносеансе. Он так вошёл в образ, что в какой-то момент его даже приняли за настоящего беспризорника. В последующие годы юный артист появился ещё в нескольких фильмах, однако взрослым уже не снимался. Роль в «Судьбе человека» стала его самой яркой работой в кино.

Одну из ключевых сцен (в которой Андрей Соколов прощается с женой, стоя у поезда) снимали в Тамбове. Массовка была собрана из местных жителей. По воспоминаниям Зинаиды Кириенко, работа над эпизодом была очень тяжёлой эмоционально.

«Это была для меня адски тяжёлая съёмка. Люди прощаются и провожают на фронт. Разрыдалась... Тут ещё пыль, сажа паровозная. Целый день этого надрыва... Это же было не одну минуту, это очень тяжело. У меня потом три дня голоса не было», — рассказывала актриса в документальном фильме «Сергей Бондарчук. Триумф и зависть».

Кадр из фильма «Судьба человека»

РИА Новости

Сцену встречи Соколова с Ваней снимали в станице Вёшенской, мирную жизнь — в Воронеже, а концлагерь воссоздали на каменоломнях в Ростовской области.

Важной локацией также стал Калининград. Центр города на тот момент был ещё разрушен, потому отлично подходил для постановки подобных картин. Там, например, сняли похороны сына Соколова, поезд с пленными, а также вражеский порт, пишет «Комсомольская правда».

В фильме использовались новые для того времени приёмы, удивившие зрителей. История рассказывается посредством ещё не популярных в те годы флешбэков. Сцены сражений получились непривычно зрелищными, как и пикирование вражеского самолёта — его снимали с вертолёта. Этот же момент был показан и глазами главного героя, находившегося в грузовике. А для того чтобы удалась сцена, в которой сбежавший из плена Соколов везёт немецкого майора, кинематографистам при помощи местных жителей, наблюдавших за съёмками, пришлось неоднократно вытаскивать автомобиль из оврага.

Слёзы Шолохова и покровительство Фурцевой

Фильм «Судьба человека» в 1959 году удостоился главного приза ММКФ. Кроме того, лента была показана в США и ряде европейских стран, где также пользовалась популярностью.

«В Европе говорили: если хочешь посмотреть, кто задушил фашизм, смотри фильм про солдата Соколова. Вся Европа: «Вот фильм, который показывает, почему русские победили Гитлера», — говорит кинематографист Борис Криштул в документальном фильме «Сергей Бондарчук. Триумф и зависть».

Кадр из фильма «Судьба человека»

РИА Новости

© В. Уваров

Лента стала одним из самых ярких и удачных кинопроектов, в которых рассказывается о простом человеке на войне. Андрей Соколов не бьётся до последней капли крови, а практически всё время проводит в плену. Однако герой совершает подвиг человеческой души, выдерживая невыносимые испытания и не позволяя им его сломать. Перетерпев всю боль и тяжёлую утрату, в конце концов он всё равно находит смысл жизни.

Кроме того, фильм привлёк такое внимание, поскольку в нём поднимается одна из «опасных» на тот момент тем. Советских солдат, попавших в плен, считали предателями Родины. Здесь же именно такой человек оказывается в центре сюжета и является абсолютно положительным персонажем. Тем не менее кинематографистов не наказали, а Бондарчука наградили Ленинской премией.

«Судьба человека» была признана фильмом 1959 года по опросу журнала «Советский экран». В кинотеатрах его посмотрели 39 млн зрителей, а Михаил Шолохов, увидев готовую экранизацию своего произведения, прослезился.

Благодаря такому успеху министр культуры СССР Екатерина Фурцева, несмотря на недовольство некоторых опытных постановщиков, лично предложила Госкино кандидатуру Бондарчука на должность режиссёра фильма «Война и мир».