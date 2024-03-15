Бланшировать, пошировать и пассеровать: тест RT по кулинарным терминам

Тест RT по кулинарным терминам

Пожалуй, каждый знает, как сварить, запечь или пожарить продукты для любимого блюда. А как насчёт более сложных техник, таких как су-вид, фламбирование, поширование? Слова «майонез» или «омлет» вряд ли поставят кого-то в тупик, но все ли знают, что такое льезон или курбульон? Попробуйте разобраться в сложных кулинарных терминах с тестом RT.

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