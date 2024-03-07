Игра в классику: в кинотеатрах выходит фильм «Онегин»

В четверг, 7 марта, в кинотеатрах выходит фильм Сарика Андреасяна «Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина. Роли в картине исполнили Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Татьяна Сабинова, Алёна Хмельницкая, Владимир Вдовиченков и другие. Сюжет экранизации максимально приближен к истории, описанной в романе в стихах, а визуальный ряд соответствует традициям киноадаптаций классики.

В четверг, 7 марта, в кинотеатрах начинается показ фильма «Онегин», основанного на романе в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Режиссёром выступил Сарик Андреасян, а за сценарную адаптацию литературного произведения взялся Алексей Гравицкий. Ранее кинематографисты вместе работали над проектами «Жизнь по вызову», «Чикатило», «Непрощённый» и другими.

Главные роли исполнили Виктор Добронравов и Лиза Моряк. Также в фильме снялись Денис Прытков (Владимир Ленский), Татьяна Сабинова (Ольга Ларина), Алёна Хмельницкая (Прасковья Ларина), Владимир Вдовиченков (рассказчик) и другие.

По сюжету экранизация максимально точно, со скидкой на киноформат, следует за первоисточником. Зритель знакомится с дворянином Евгением Онегиным, который устал от светской жизни и изо всех сил ищет хоть каких-то развлечений. Узнав о болезни богатого дяди, он, единственный наследник, покидает Петербург и отправляется к нему в деревню. Родственник умирает, а главный герой решает остаться и вскоре знакомится с соседями — интересным, хорошо образованным Владимиром Ленским и семьёй Лариных, в которой две девушки на выданье. Ленский влюбляется в младшую, Ольгу, а Татьяна начинает испытывать романтические чувства к Онегину.

Кадр из фильма «Онегин»

© kinopoisk.ru

Все ключевые моменты романа в картине сохранены и показаны практически без упущений. Удачным решением оказалось появление на экране рассказчика. Его образ довольно спорный для кино в целом — странновато выглядит, когда в эмоциональной сцене вдруг появляется третье лицо и, глядя в камеру, начинает комментировать происходящее, — но уместный в данном случае, поскольку это помогло хотя бы отчасти сохранить поэзию первоисточника и передать некоторые мысли.

«Евгений Онегин» — довольно сложный для киноадаптации роман, в том числе из-за языка и смыслов, скрытых между строк. В новой киноверсии многое неизбежно теряется, из-за чего от зрителя ускользают такие важные моменты, как зарождение влюблённости Татьяны, причина дуэли Онегина и Ленского и трансформация героев в целом. Безусловно, подавляющее большинство зрителей и до просмотра картины примерно представляют, что там происходит, как и почему, но упущение важных нюансов не способствует погружению в происходящее на экране.

Удачно разбавляют повествование сцены, в которых Татьяна и Евгений пишут друг другу письма, — в динамичных эпизодах с экрана хлещут яркие эмоции, а усиливающие их наплывы камеры в духе экшена и насыщенный монтаж надолго остаются в памяти.

Запоминается и освежает картину и сон Татьяны, мрачный, пугающий и практически уводящий мелодраму в жанр ужасов. Создаётся ощущение, что в этом моменте кинематографисты, вынужденные ограничивать свои творческие порывы в угоду классике, смогли дать волю фантазии. При этом приятно, что авторские находки не противоречат тексту Пушкина, а лишь вполне успешно переводят его в область кино.

После объявления имён исполнителей главных ролей только ленивый не отметил, что Виктор Добронравов и Лиза Моряк не соответствуют по возрасту своим героям. Сарик Андреасян пояснил, что такое решение было принято осознанно, поскольку «жизнь и возрастные критерии сильно изменились, и прежние 25 лет — это сегодняшние 40». Но тем не менее верить в искренность чувств взрослых и явно куда более опытных, чем пушкинские, героев сложно.

Экранная Татьяна не кажется легкомысленной девочкой, которая влюбилась, потому что пришло время. Зато пробуждение к ней интереса Онегина в тот момент, когда Ларина оказывается замужней богатой княжной, в данном случае как будто даже более понятно.

Из-за возрастного разрыва, или попросту разницы менталитетов, кажется, что и некоторым актёрам некомфортно в своих образах. Наиболее гармоничны Алёна Хмельницкая, а также Татьяна Сабинова — её Ольга получилась совершенно очаровательной барышней XIX века, полностью соответствующей книжной героине.

Кадр из фильма «Онегин»

© kinopoisk.ru

Визуальный ряд картины ожидаемо на высоте. Действие разворачивается в исторических интерьерах и красивых аллеях, по которым прогуливаются герои в аутентичных нарядах. С экрана звучит классическая инструментальная музыка — одна композиция красивее другой, и все они ненавязчиво подсказывают зрителям, какие чувства им следует испытывать в тот или иной момент. Время от времени слышатся фразы на французском.

Картинка выверена до мелочей, снята в лучших традициях экранизации классики: томные взгляды героев вдаль, эмоциональные сцены под раскидистым деревом, когда ветерок художественно шевелит листочки и выбившиеся из причёски пряди красавицы, солнечный блик на лице задумчивого героя, «случайное» прикосновение пальцами, за которым следует практически электрический разряд...

«Онегин» хорош, как картина, которая поможет освежить в памяти классику, и он наверняка понравится тем, кто ждёт от экранизации максимально дословной, практически документальной передачи первоисточника. Тем более что авторы фильма действительно постарались, ничего не исказив, сделать литературный текст кинематографичным и интересным в том числе молодой аудитории, привыкшей к высокой динамике повествования.

Причина же некоторых недостатков кроется не в недоработке авторов «Онегина», а в особенностях первоисточника, очень сложного для адаптации. Всё-таки кино — это самостоятельное произведение искусства, даже если оно основано на книге, со своими приёмами, правилами и художественной ценностью, и порой его инструментов недостаточно, чтобы передать всё, что задумывалось в литературе.